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Морги Мелітополя переповнені тілами окупантів. Мертві рашисти лежать навіть на сходах, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Морги окупованого Мелітополя переповнені тілами загиблих російських військових.
Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Після того, як була знищена військова база, то рашисти п'ятьма "КамАЗами" вивозили тіла своїх загиблих рашистів. І сьогодні морги переповнені. Неможливо ні похоронити людей, ні отримати документи, тому що в моргах навіть на сходових майданчиках, у коридорах лежать мертві рашисти", - сказав Федоров.
За його словами, окупаційна армія не хоче забирати тіла своїх загиблих.
Топ коментарі
+29 belge
показати весь коментар10.07.2022 13:48
+28 саша паламарчук
показати весь коментар10.07.2022 13:37
+19 Vika Lysenko
показати весь коментар10.07.2022 13:45
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ОК, пусть не во всех домах так, но ящик для отправки показаний счетчика на бумаге, это пипец. Почтальон, видимо, на бричке, запряженной лошадью, будет ездить и собирать эти бумажки.
до кацапстану , щоби не смерділи на все місто , адже на вулиці жарко !
Такой мир нам и нужен!
Хто списки на видачу формує?
Походу, плохих русских в Мелитополе не осталось - одни хорошие русские!