Морги Мелітополя переповнені тілами окупантів. Мертві рашисти лежать навіть на сходах, - Федоров

Морги окупованого Мелітополя переповнені тілами загиблих російських військових.

Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після того, як була знищена військова база, то рашисти п'ятьма "КамАЗами" вивозили тіла своїх загиблих рашистів. І сьогодні морги переповнені. Неможливо ні похоронити людей, ні отримати документи, тому що в моргах навіть на сходових майданчиках, у коридорах лежать мертві рашисти", - сказав Федоров.

За його словами, окупаційна армія не хоче забирати тіла своїх загиблих.

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