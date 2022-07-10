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Новини Війна в Україні
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армія рф (13569) ліквідація (1995) Мелітополь (735) втрати (3841) морг (26) Федоров Іван (567)

Морги Мелітополя переповнені тілами окупантів. Мертві рашисти лежать навіть на сходах, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,солдати,ліквідація,рефрижератори

Морги окупованого Мелітополя переповнені тілами загиблих російських військових.

Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після того, як була знищена військова база, то рашисти п'ятьма "КамАЗами" вивозили тіла своїх загиблих рашистів. І сьогодні морги переповнені. Неможливо ні похоронити людей, ні отримати документи, тому що в моргах навіть на сходових майданчиках, у коридорах лежать мертві рашисти", - сказав Федоров.

За його словами, окупаційна армія не хоче забирати тіла своїх загиблих.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
Херня. Это путя ещё понарошку воюет. В поддавки.. Начнёт по-настоящему - товарными эшелонами вывозить будут.
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10.07.2022 13:48
+28
а ми ще і не починали. клімат видно їм не підходить
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10.07.2022 13:37
+19
Слава ЗСУ‼️❤️💙💛👍Слава Партизанам патриотам‼️❤️💙💛👍👍👍👍🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀‼️Горить у пекли оккупанты 🇷🇺👹🐽🐐☠️☠️☠️☠️
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10.07.2022 13:45
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Stairway to hell, так сказать.
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10.07.2022 13:35 Відповісти
Слава ЗСУ‼️❤️💙💛👍Слава Партизанам патриотам‼️❤️💙💛👍👍👍👍🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀‼️Горить у пекли оккупанты 🇷🇺👹🐽🐐☠️☠️☠️☠️
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10.07.2022 13:45 Відповісти
Да и хрен на них.
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10.07.2022 13:37 Відповісти
бавовна ну что ты поделаешь то...
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10.07.2022 13:44 Відповісти
а ми ще і не починали. клімат видно їм не підходить
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10.07.2022 13:37 Відповісти
Так, а зачем их забирать? Это по 7 млн заплати, да ещё вывозить хлопотно и статистику портят. А так числятся на учениях и все довольны
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10.07.2022 13:39 Відповісти
В Мелитополе умерших тупо не забирают в морг, похоронные бюро не работают, люди сами прикапывают покойников. Вообще, такое ощущение, что город вернулся в начало 90-х во всех смыслах.
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10.07.2022 13:41 Відповісти
Не бреши.В Мелитополе никогда не было такого , как при ОПУЩЕННЫХ ‼️🐐🇷🇺🐽💩👹👹👹☠️☠️☠️Смерть рашистским оккупантам
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10.07.2022 13:47 Відповісти
Вика, ты совсем тупая? Я написал, что из-за переполненного орками морга, людей невозможно похоронить и что город вернулся в 90-е после оккупации. Признавайся - за клоуна голосовала?
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10.07.2022 14:59 Відповісти
та де, так враження що людей перекинули на початки Середньовіччя. Особливо в Маріуполі.
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10.07.2022 14:50 Відповісти
На початку 90-х працювали і лікарні, і морги, і похоронні бюро. Тому зараз у Маріуполі гірше, ніж на початку 90-х.
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10.07.2022 15:53 Відповісти
Орки поставили ящики для отсылки показаний газовых счетчиков на бумаге. На бумаге, Карл! В Украине есть дома, где показания счетчиков снимаются автоматизированной системой и отправляются поставщику газа, который автоматически рассчитывает сумму оплаты за использованный газ и выставляет счет через электронный кабинет ОСББ!
ОК, пусть не во всех домах так, но ящик для отправки показаний счетчика на бумаге, это пипец. Почтальон, видимо, на бричке, запряженной лошадью, будет ездить и собирать эти бумажки.

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10.07.2022 17:27 Відповісти
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10.07.2022 13:42 Відповісти
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10.07.2022 13:45 Відповісти
Херня. Это путя ещё понарошку воюет. В поддавки.. Начнёт по-настоящему - товарными эшелонами вывозить будут.
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10.07.2022 13:48 Відповісти
Это жесть доброй воли!
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10.07.2022 13:59 Відповісти
яка сумна новина......
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10.07.2022 13:58 Відповісти
значить треба виділити під морг додаткові приміщення з кондиціонерами. не можна ж так вести себе із тілами загиблих героїв. а розбомблену базу треба відновлювати. як поет писав: всєм врагам назло. І навезти туди ще більше *********** і солдат. Щоб знали як проти вєлікой страни перти.
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10.07.2022 14:01 Відповісти
Чому на сходах,повинні вже в 150 метрах лежати,й хоронити їх на звалищах,як дохлятину.
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10.07.2022 14:02 Відповісти
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10.07.2022 14:10 Відповісти
Кацапів потрібно засипати землею , якщо пуцька не бажає іх повернення
до кацапстану , щоби не смерділи на все місто , адже на вулиці жарко !
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10.07.2022 14:12 Відповісти
ні, палити треба, ці скотомогильники в майбутньому грунтовими водами нам купу зарази принесуть. Палити к чорту.
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10.07.2022 14:52 Відповісти
Палити дорого, там жеж поряд море! Море все перемоле.
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10.07.2022 14:59 Відповісти
"Поховали москаля край дороги,видно руки,видно ноги,видно роги"... (с)
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10.07.2022 14:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5d4gl8NfEyw&ab_channel=ArthurFreethinker
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10.07.2022 15:01 Відповісти
Поставили, твари, ПВО под мостом на н. Мелитополь и делают вид, что сбивают украинские ракеты над городом. Там через мост каждый день тысячи машин ездят, орки тупо прикрываются мирными жителями.
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10.07.2022 15:03 Відповісти
Морги Мелітополя перетворили на клуби сбору гарних росіян.
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10.07.2022 15:24 Відповісти
О, этот прекрасный руццкий мир - дохлые орки в несколько рядов!!!
Такой мир нам и нужен!
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10.07.2022 15:26 Відповісти
Садоводам будуть роздавати на підживлення черешневих садів?
Хто списки на видачу формує?
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10.07.2022 15:56 Відповісти
Хм!
Походу, плохих русских в Мелитополе не осталось - одни хорошие русские!
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10.07.2022 19:35 Відповісти
 
 