В Польщі на "Байрактар" для України зібрали вже понад 9 млн злотих

У Польщі вдалося зібрати вже понад 9 млн злотих в рамках кампанії зі збору коштів на безпілотник Bayraktar для України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт сервісу зі збору коштів.

Там зазначено, що поляки за 12 днів акції зібрали майже 9,26 млн злотих з необхідних 22,5 млн.

Таким чином, збір поки виконано на 41%. До його кінця залишається 18 днів.

Загалом кошти на "Байрактар" для України пожертвували понад 84 тис. поляків.

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