УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14180 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
2 449 14
Польща (5190) допомога (5207) Байрактар (159)

В Польщі на "Байрактар" для України зібрали вже понад 9 млн злотих

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байрактар

У Польщі вдалося зібрати вже понад 9 млн злотих в рамках кампанії зі збору коштів на безпілотник Bayraktar для України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт сервісу зі збору коштів.

Там зазначено, що поляки за 12 днів акції зібрали майже 9,26 млн злотих з необхідних 22,5 млн.

Таким чином, збір поки виконано на 41%. До його кінця залишається 18 днів.

Загалом кошти на "Байрактар" для України пожертвували понад 84 тис. поляків.

Також читайте: Bayraktar "Ванагас", який купили за кошти литовського народу, прибув до України, - ОП

В Польщі на Байрактар для України зібрали вже понад 9 млн злотих 01

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
molodcy polaki ! u litovskovo "Vanagas" bude polsky brat-bliznec
показати весь коментар
10.07.2022 13:37
+15
Щиро дякуємо, панству.
показати весь коментар
10.07.2022 13:53
+13
З світу по євро кацапам на погибель .горіть в пеклі москалі
показати весь коментар
10.07.2022 13:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
molodcy polaki ! u litovskovo "Vanagas" bude polsky brat-bliznec
показати весь коментар
10.07.2022 13:37 Відповісти
Этот Байрактар будет делать из парашников бигус по-польски.
показати весь коментар
10.07.2022 13:43 Відповісти
З світу по євро кацапам на погибель .горіть в пеклі москалі
показати весь коментар
10.07.2022 13:49 Відповісти
Щиро дякуємо, панству.
показати весь коментар
10.07.2022 13:53 Відповісти
З світу по нитці - ***** петля на шию.
показати весь коментар
10.07.2022 13:53 Відповісти
Скільки Беня дав на Байрактар ?
показати весь коментар
10.07.2022 14:16 Відповісти
Ларьок покрасив .
показати весь коментар
10.07.2022 14:21 Відповісти
Стільки, скільки й Зєля.
показати весь коментар
10.07.2022 14:33 Відповісти
Лисий з кварталу у Варшаві набив собі патріотичне тату
показати весь коментар
10.07.2022 14:54 Відповісти
скоріше байрактар дапсть по бені.
показати весь коментар
10.07.2022 15:52 Відповісти
Похер на Беню. Сколько дал ты?
показати весь коментар
10.07.2022 16:01 Відповісти
Пофиг на бедняков в сравнении с геноцидными олигарзами? Е*й от слова совсем ты манкурт. Или даже Павлик морозов судя по прошылым комментам.
показати весь коментар
10.07.2022 16:41 Відповісти
Це ж кв 95 зараз у Польщі шифруеться і татуюеться. А дійсни патріоти збирають кошти на загибель рашистів.
показати весь коментар
10.07.2022 16:57 Відповісти
Явно видно що бракує рекламної компанії. Коли збирали в нас чи литовців піар був максимальний.
показати весь коментар
10.07.2022 17:02 Відповісти
 
 