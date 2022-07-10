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В Польщі на "Байрактар" для України зібрали вже понад 9 млн злотих
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У Польщі вдалося зібрати вже понад 9 млн злотих в рамках кампанії зі збору коштів на безпілотник Bayraktar для України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт сервісу зі збору коштів.
Там зазначено, що поляки за 12 днів акції зібрали майже 9,26 млн злотих з необхідних 22,5 млн.
Таким чином, збір поки виконано на 41%. До його кінця залишається 18 днів.
Загалом кошти на "Байрактар" для України пожертвували понад 84 тис. поляків.
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