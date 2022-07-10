Лінія фронту не змінилася, ворог не захопив жодного метра нової території на Харківщині, - Синєгубов
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Лінія фронту на території Харківської області не змінилася.
Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, Харківщина має такого "сусіда" занадто близько. Ракета, випущена з території РФ, долітає за лічені секунди. Тому часу для укриття занадто мало. Вкотре звертаємося до жителів області бути максимально обережними! Але хочу наголосити: та кількість ракет, яка до нас прилітає, далеко не дорівнює кількості ракет, які випускають росіяни. ЗСУ працюють на всі 100%!
Лінія фронту на Харківщині не змінилися, ворог не захопив жодного метра нашої території, ведуться активні бойові дії на північному, північного-східному напрямку. Наші хлопці та дівчата мужньо відбивають атаки, хоч і постійно ворог б’є по позиціях і намагається просунутися вперед", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
послати маленький подарунок на голови русофашистів😠
Дістали , тварюки кацапські !