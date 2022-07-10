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Лінія фронту не змінилася, ворог не захопив жодного метра нової території на Харківщині, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

Лінія фронту на території Харківської області не змінилася.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, Харківщина має такого "сусіда" занадто близько. Ракета, випущена з території РФ, долітає за лічені секунди. Тому часу для укриття занадто мало. Вкотре звертаємося до жителів області бути максимально обережними! Але хочу наголосити: та кількість ракет, яка до нас прилітає, далеко не дорівнює кількості ракет, які випускають росіяни. ЗСУ працюють на всі 100%!

Лінія фронту на Харківщині не змінилися, ворог не захопив жодного метра нашої території, ведуться активні бойові дії на північному, північного-східному напрямку. Наші хлопці та дівчата мужньо відбивають атаки, хоч і постійно ворог б’є по позиціях і намагається просунутися вперед", - зазначив він.

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Автор: Наталя Джума
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це досягнення таке що дал не захватили а як решта харків обл?А це що тоді від 16 травня 2022 ЗСУ вийшли на кордон з Росією у Харківській області Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму дослідженні, опублікованому ввечері 13 травня, дійшов висновку, що російські військові, найімовірніше, вирішили повністю здати свої позиції навколо Харкова.
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10.07.2022 13:57 Відповісти
Звідки летять ракети на голови наших харків'яни, туди потрібно також
послати маленький подарунок на голови русофашистів😠
Дістали , тварюки кацапські !
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10.07.2022 14:01 Відповісти
Одного мало будет!
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10.07.2022 14:03 Відповісти
Згоден , можна і більше послати - для орків не жалко
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10.07.2022 14:20 Відповісти
Дуже прикрашає дійсність пан Сінегубов.Чому не бьють по Вовчанську,Білому колодязю,Приколотному ,і далі по Купянську і далі? Чому?.Відповіді немає.В Харкові убівають цівільних.Немає євакуації.Людей вбивають во сні.То так негоже.
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10.07.2022 14:18 Відповісти
у мну есть тут только один полностью проукраинский местный камрад. мы с ним каждый "стратегим" по телефону положение, по альтернативно найденной инфе, а не от вечно позитивных со своей стороны пропагандонов всех обьединённых стан. и он и я заметили, что в отличии от лугандона и юга, где чёрный канашенко постоянно не щадит свои склады, нет ударов ни в районе изюма, ни в районе купянска. там просто не может быть громадных смаколиків и они в зоне покрытия оба, а почему махмуд их не поджигает, пока не понятно.
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10.07.2022 14:25 Відповісти
 
 