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Рятувальники не радять виходити до водойм у Дніпрі, бо поруч немає укриттів, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пляж,дніпро

У Дніпрі рятувальники не рекомендують людям виходити до водойм. Усі офіційні пляжі у місті цьогоріч не відкривали, адже поблизу немає укриттів.

Про це повідомляє кореспондентка Громадського радіо Валерія Холодова, інформує Цензор.НЕТ.

"Тобто, місця скупчення людей. Немає, де укритися. А стосовно замінування, звісно, це є, але там, де тривають активні бойові дії. І є певні ділянки, на яких працюють наші військові. Звісно, це не розповсюджується на широкий загал, але також є заборона", - розповіла журналістка.

Вона додала, що у Дніпрі всюди встановлені таблички із закликом про те, що купатися не варто.

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Автор: Анна Судак
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Фигня. По пляжу ракеты запускать это глупо во всех смыслах. 1. Много не убьёт, 2. Ничего не разрушит. 3. Очередной повод для санкций.
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10.07.2022 14:18 Відповісти
пляжные спасатели посылают вас в горы за грибами...
ждём ответа местных грибников.
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10.07.2022 14:22 Відповісти
А бы щота пёрнуть. Много на пляжи ракет прилетело? Ни одной? Аяяй. А в дома? Нуничосе. А что будет с подвалом панельки (который типа укрытие) когда прилетит и подъезд сложится?
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10.07.2022 14:40 Відповісти
 
 