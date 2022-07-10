Рятувальники не радять виходити до водойм у Дніпрі, бо поруч немає укриттів, - ЗМІ

У Дніпрі рятувальники не рекомендують людям виходити до водойм. Усі офіційні пляжі у місті цьогоріч не відкривали, адже поблизу немає укриттів.

Про це повідомляє кореспондентка Громадського радіо Валерія Холодова, інформує Цензор.НЕТ.

"Тобто, місця скупчення людей. Немає, де укритися. А стосовно замінування, звісно, це є, але там, де тривають активні бойові дії. І є певні ділянки, на яких працюють наші військові. Звісно, це не розповсюджується на широкий загал, але також є заборона", - розповіла журналістка.

Вона додала, що у Дніпрі всюди встановлені таблички із закликом про те, що купатися не варто.

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