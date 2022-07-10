Безугла дала показання проти "Слуги народу" Тищенка, звинувативши його в створенні "схем на людському горі"

"Слуга народу" Мар'яна Безугла дала у Нацполіції показання проти однопартійця Миколи Тищенка. За її словами, питання про нагородну зброю - це вершина айсберга.

Про це нардепка Мар'яна Безугла написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Можливо, кілька моїх публікацій стосовно шахрая Моні та Миколи Тищенка могли здатися комусь жартівливими. Але це як бенкет під час чуми. Ці люди, мабуть, не втрачали близьких, вони сміють робити "схеми" на війні, людській надії, горі, а часом, - нерозбірливості. І там питання не тільки про нагородну зброю, це вершина айсберга", - зазначає вона.

Безугла поінформувала, що сьогодні була на допиті у Національній поліції України у даній справі.

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За даними Безуглої, Тищенко отримав "нагородну" зброю від Михайла Маймана - командира добровольчого формування №14 територіальної громади Києва "Архангели Михайла", якого нардепка називає аферистом-"комбатом" та "Міша Моня".

Також Безугла, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ініціювала виключення Тищенка з партії "Слуга народу".