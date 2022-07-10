Безугла дала показання проти "Слуги народу" Тищенка, звинувативши його в створенні "схем на людському горі"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
"Слуга народу" Мар'яна Безугла дала у Нацполіції показання проти однопартійця Миколи Тищенка. За її словами, питання про нагородну зброю - це вершина айсберга.
Про це нардепка Мар'яна Безугла написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Можливо, кілька моїх публікацій стосовно шахрая Моні та Миколи Тищенка могли здатися комусь жартівливими. Але це як бенкет під час чуми. Ці люди, мабуть, не втрачали близьких, вони сміють робити "схеми" на війні, людській надії, горі, а часом, - нерозбірливості. І там питання не тільки про нагородну зброю, це вершина айсберга", - зазначає вона.
Безугла поінформувала, що сьогодні була на допиті у Національній поліції України у даній справі.
За даними Безуглої, Тищенко отримав "нагородну" зброю від Михайла Маймана - командира добровольчого формування №14 територіальної громади Києва "Архангели Михайла", якого нардепка називає аферистом-"комбатом" та "Міша Моня".
Також Безугла, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ініціювала виключення Тищенка з партії "Слуга народу".
Будь ласка, зачекайте...
Поэтому дерьмак с татаровым и портновым, которого они прячут, сольют шмарклю очень быстро. А сами в ростов.....
Проще сказать, кто из зевлады их НЕ мутил)))включая безмозглую)))
Тищенко не просто товарищ Ермака - они кумовья.
Руководитель Офиса является крестным отцом сына депутата.
Тищенко открыто написал о своих связях с Ермаком в Instagram.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/13/7251436/
что известно о скандальном рестораторе от ''Слуги народа''
https://incident.obozrevatel.com/crime/vyihodets-iz-opg-chto-izvestno-o-skandalnom-TISCHENKO-kotoryij-idet-v-radu-ot-slugi-naroda.htm
https://cripo.com.ua/gangsters/?p=79902/
В трех созывах (V, VI,VIІ) Верховной Рады Андрей Ермак был помощником депутата от Партии регионов, борца Эльбруса Тедеева.
Гдето-то они там в этих бандах и "пересеклись"
Для одних этот человек был известным спортсменом и меценатом, для других (в частности, для правоохранителей) - известным криминальным авторитетом, лидером киевской организованной преступной группировки "Савлоха".
Умер в мае 2004-го в исправительно-трудовой колонии (получил срок по статье "вымогательство"). Кстати, Савлохов был одним из тренеров чемпиона.
16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова
Вот у кого был помощником Ермак
"Красота" у нас в верхах... Жах
ВТ, 07/06/2022
Где-то месяц назад Николай Тищенко, ряженный в камуфляж с шевроном «Архангелов» и зачем-то в балаклаву,
получил из рук Маймана наградной пистолет
и поклялся выполнять приказы президента до последней капли крови.
https://crime-ua.com/node/29865
москалі втекли зі Львова ,а німці ще Його не окупували---туди прилетіли ,,Соловейки,,Романа Шухевича та за три доби назавше вичистили Львів від совіцького та ляшського терористичного підпілля!!