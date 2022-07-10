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Безугла дала показання проти "Слуги народу" Тищенка, звинувативши його в створенні "схем на людському горі"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тищенко,безугла

"Слуга народу" Мар'яна Безугла дала у Нацполіції показання проти однопартійця Миколи Тищенка. За її словами, питання про нагородну зброю - це вершина айсберга.

Про це нардепка Мар'яна Безугла написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Можливо, кілька моїх публікацій стосовно шахрая Моні та Миколи Тищенка могли здатися комусь жартівливими. Але це як бенкет під час чуми. Ці люди, мабуть, не втрачали близьких, вони сміють робити "схеми" на війні, людській надії, горі, а часом, - нерозбірливості. І там питання не тільки про нагородну зброю, це вершина айсберга", - зазначає вона.

Безугла поінформувала, що сьогодні була на допиті у Національній поліції України у даній справі.

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За даними Безуглої, Тищенко отримав "нагородну" зброю від Михайла Маймана - командира добровольчого формування №14 територіальної громади Києва "Архангели Михайла", якого нардепка називає аферистом-"комбатом" та "Міша Моня".

Також Безугла, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ініціювала виключення Тищенка з партії "Слуга народу".

Безугла дала показання проти Слуги народу Тищенка, звинувативши його в створенні схем на людському горі 01

Безугла дала показання проти Слуги народу Тищенка, звинувативши його в створенні схем на людському горі 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+131
Це добре, але про Єрмака ніхто не забуде, не сумнівайтесь
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10.07.2022 14:27
+98
Я так розумію вона навіть на себе покази дасть, щоб відвернути увагу від Дєрьмака, на амбразуру бузгуглой піхвой ляже
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10.07.2022 14:27
+68
...Подсказка для дебилов и Ермака: ты либо за Украину, либо за русских.
Раз мешаешь ВСУ - приоритеты очевидны. Тогда и жаловаться нечего, когда друзья из США придут тебе опу рвать без наркоза. Ты сам сделал свой выбор.

Дамы и господа, не переживайте: нет никакой битвы Ермака против Спартц.
Это слишком разные весовые категории. Хотя президентскому завхозу хочется все подать именно так.

Прости, ********** выписдыш. Мадридский «Реал» не играет со сборной опущенных из села Нижняя Учкуевка. А если выходит на поле - то тупо вкатывает последних в газон во время разминки, даже не замечая сопротивления. То же самое и здесь.

Сейчас борова будут пороть, методично и сильно. Чтобы визжал.

И это не битва, а избиение.
https://t.me/tanya_adams/3111
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10.07.2022 14:53
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Весь ваЗЕлиновский Сброд подлежит утилизации во главе с малоПИД...роским, бениным Нарко-Оманским Ослом!!!
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10.07.2022 18:59 Відповісти
крук крукові око не виклює
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10.07.2022 19:02 Відповісти
Нардепка Мар'яна Безугла дала - це головна фраза.
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10.07.2022 19:20 Відповісти
Моня Майман - это который Киве в ресторане по рылу дал? Если он, то это очень, очень мутный тип.
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10.07.2022 19:36 Відповісти
Maйман подільник киви-посто неподілили наркотрафік
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11.07.2022 13:24 Відповісти
Это называется "Епала жаба гадюку"
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10.07.2022 19:55 Відповісти
Все слуги на горе зарабатывают((((((((( было бы не выгодно войну в течение 24 часов завершили бы
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10.07.2022 21:02 Відповісти
Это бурление говн рано или поздно дойдет до Валерия Коломойского
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10.07.2022 21:06 Відповісти
Ги. А риси облич в них схожі мов у брата з сестрою.
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10.07.2022 21:20 Відповісти
Все ,,Слуги урода" одним миром мазаны. Все по приказу зеленского кинулись отвлекать от Елдака. Так не пойдёт. Единственное, шо может отвлечь народ от ФСБшного крота Ермака и иже с ними, так это очередное покушение на драгоценную жизнь найвэлычнишого Бонэвтик. Или малорос анонсирует ещё один государственный переворот под предводительством Порошенко? Так шо запасаемся попкорном и смотрим дальше этот цирк. Куда нам в ЕС??? В любой стране ЕС после одного такого зашквара, что регулярно проделывают ,,Слуги урода", министры и президенты уходят в отставку. А мы какая-то банановая республика с диктатором во главе. ZE!шобле закон не писан. Они, суки, видать, спят и видят, как бы поскорей капитулировать ***** и припасть к его ручке. Зеленского и его шоблу в ОТСТАВКУ!!!!!!!
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10.07.2022 22:19 Відповісти
Малорос с перепугу за дружбана,даже анонсировал наступление на Херсонщине
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11.07.2022 01:03 Відповісти
Вислюк никогда не признается, что он обосрался в очередной раз.
Поэтому дерьмак с татаровым и портновым, которого они прячут, сольют шмарклю очень быстро. А сами в ростов.....
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10.07.2022 22:56 Відповісти
А что, схеми на людському горі тількі тіщенко мутил?
Проще сказать, кто из зевлады их НЕ мутил)))включая безмозглую)))
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10.07.2022 23:35 Відповісти
Шо это она батон крошит на кума самого Ермака?

Тищенко не просто товарищ Ермака - они кумовья.

Руководитель Офиса является крестным отцом сына депутата.

Тищенко открыто написал о своих связях с Ермаком в Instagram.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/13/7251436/
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10.07.2022 23:53 Відповісти
''Выходец из банды'':

что известно о скандальном рестораторе от ''Слуги народа''

https://incident.obozrevatel.com/crime/vyihodets-iz-opg-chto-izvestno-o-skandalnom-TISCHENKO-kotoryij-idet-v-radu-ot-slugi-naroda.htm
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10.07.2022 23:58 Відповісти
«Савлоховец» Эльбрус Тедеев: мошенник и пособник бандитов?

https://cripo.com.ua/gangsters/?p=79902/

В трех созывах (V, VI,VIІ) Верховной Рады Андрей Ермак был помощником депутата от Партии регионов, борца Эльбруса Тедеева.

Гдето-то они там в этих бандах и "пересеклись"
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11.07.2022 00:02 Відповісти
воно осетин,а ВСІ оcтини раби та шістки путлера
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11.07.2022 13:22 Відповісти
С 2004 года ТЕДЕЕВ - президент Ассоциации спортивной борьбы Украины. До него пост занимал Борис САВЛОХОВ.

Для одних этот человек был известным спортсменом и меценатом, для других (в частности, для правоохранителей) - известным криминальным авторитетом, лидером киевской организованной преступной группировки "Савлоха".

Умер в мае 2004-го в исправительно-трудовой колонии (получил срок по статье "вымогательство"). Кстати, Савлохов был одним из тренеров чемпиона.
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11.07.2022 00:06 Відповісти
С декабря 2012 года по ноябрь 2014 г ТЕДЕЕВ - народный депутат Украины VII созыва ОТ ПАРТИИ РЕГИОНОВ (№20 в списке).

16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова

Вот у кого был помощником Ермак
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11.07.2022 00:12 Відповісти
Т.е. Ермак кум бывшего бандита Коли Оболонского и 4 каденции был помощником Тедеева тоже мутным представителем банды Савлохова

"Красота" у нас в верхах... Жах
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11.07.2022 00:15 Відповісти
безумна сідницями відчуває, що скоро вони вигребуть, поспішає вирядитись в обладунки борця за справедливість, але ж вагнергейт ми не забули?!
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11.07.2022 00:19 Відповісти
СБУ угомонила «торпеду» беглого «авторитета», наградившую пистолетом депутата ТИЩЕНКО

ВТ, 07/06/2022

Где-то месяц назад Николай Тищенко, ряженный в камуфляж с шевроном «Архангелов» и зачем-то в балаклаву,
получил из рук Маймана наградной пистолет

и поклялся выполнять приказы президента до последней капли крови.

https://crime-ua.com/node/29865
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11.07.2022 00:34 Відповісти
Безугла не напрягай свою пізд..онку, про дерьмака ніхто не забуде.
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11.07.2022 01:56 Відповісти
тю а то раньше этим он не занимался.
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11.07.2022 07:35 Відповісти
дуру обговарювати - час витрачяти.
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11.07.2022 09:00 Відповісти
Є хороший історичний приклад 1941року...
москалі втекли зі Львова ,а німці ще Його не окупували---туди прилетіли ,,Соловейки,,Романа Шухевича та за три доби назавше вичистили Львів від совіцького та ляшського терористичного підпілля!!
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11.07.2022 13:19 Відповісти
запхати трапку в ту ротяку
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27.11.2023 18:13 Відповісти
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