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Окупанти спробували включити воду в Маріуполі, не перекладаючи труби, тому текло не з кранів, а по вулиці, - Андрющенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мешканці Маріуполя закидали окупаційній владі відсутність водопостачання. Після масового висловлення невдоволення загарбники спробували включити воду, але в кранах вона не з'явилася.
Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"У відповідь на бунти Волонтерівки (масив в Маріуполі. - Ред.) та резонансу щодо відключення водопостачання вчора окупанти "дали воду". Навіть на Лівобережжі. Ну, як дали. Вода на вулицях з’явилась, в кранах - ні. З огляду на якість "ремонту" - не сюрприз. Фонтани та річки замість напору в кранах", - зазначив він.
За словами радника міського голови, замість заміни кілометрів пошкоджених труб, окупанти повстановлювали тисячі хомутів.
Топ коментарі
+9 Maksim Perepelitca
показати весь коментар10.07.2022 15:14
+4 Ірландія
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+2 Garry Grant
показати весь коментар10.07.2022 15:15
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Причина - це заглядання в очі в пошуках миру, розмінування перешийку з Кримом та здача Маріуполя.
P.S. Як з'ясувалося, найвеличніший лідер ********** показував що треба робити місцевим у ситуації коли "тече не з кранів, а по вулиці".
в каждый подъезд.
тодi їх йому вiдрiзають та викидають на вулицю собакам......