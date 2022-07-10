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Окупанти спробували включити воду в Маріуполі, не перекладаючи труби, тому текло не з кранів, а по вулиці, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вода

Мешканці Маріуполя закидали окупаційній владі відсутність водопостачання. Після масового висловлення невдоволення загарбники спробували включити воду, але в кранах вона не з'явилася.

Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"У відповідь на бунти Волонтерівки (масив в Маріуполі. - Ред.) та резонансу щодо відключення водопостачання вчора окупанти "дали воду". Навіть на Лівобережжі. Ну, як дали. Вода на вулицях з’явилась, в кранах - ні. З огляду на якість "ремонту" - не сюрприз. Фонтани та річки замість напору в кранах", - зазначив він.

За словами радника міського голови, замість заміни кілометрів пошкоджених труб, окупанти повстановлювали тисячі хомутів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доступ до води мають лише 3% маріупольців, - Андрющенко. ВIДЕО

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+9
Ну вот і дождалісь - рузкій мір .

.. .
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10.07.2022 15:14
+4
Таке красиве місто взяли і пересрали ось до чого привів «сру мирь»
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10.07.2022 15:25
+2
Кацапські порожні черепа давно протекли. Тому не дивно.
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10.07.2022 15:15
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Ы-ы-ы, я орал. Индейцы.
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10.07.2022 15:11 Відповісти
Макаки.
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10.07.2022 15:22 Відповісти
Перед макаками маєш вибачитися
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10.07.2022 15:29 Відповісти
Ну вот і дождалісь - рузкій мір .

.. .
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10.07.2022 15:14 Відповісти
Кацапські порожні черепа давно протекли. Тому не дивно.
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10.07.2022 15:15 Відповісти
Ще й усіляким непотрібом труби заб'ють, потім доведеться усі чистити.
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10.07.2022 15:21 Відповісти
усё по плану...сортиры типа "очко" у кожну хату...
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10.07.2022 15:24 Відповісти
Таке красиве місто взяли і пересрали ось до чого привів «сру мирь»
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10.07.2022 15:25 Відповісти
«сру мирь» - це наслідки.
Причина - це заглядання в очі в пошуках миру, розмінування перешийку з Кримом та здача Маріуполя.

P.S. Як з'ясувалося, найвеличніший лідер ********** показував що треба робити місцевим у ситуації коли "тече не з кранів, а по вулиці".
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10.07.2022 15:57 Відповісти
чы то я загнув?
в каждый подъезд.
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10.07.2022 15:26 Відповісти
"х*вому танцору и яйца мешают".....
тодi їх йому вiдрiзають та викидають на вулицю собакам......
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10.07.2022 15:28 Відповісти
це маріпульци в 2019 році проголосцвали в верховну раду за новинского. і за опзж. а в міськ раду шарія. пітори. пийте не обляпайтесь. ви наволочі все життя тянули руске лайно, як і весь бомбас.
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10.07.2022 15:50 Відповісти
Голосователь подъехал. Просто иди куда подальше, со своей мантрой, которая оправдывает убийство украинцев кацапами.
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10.07.2022 16:03 Відповісти
 
 