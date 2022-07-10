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армія рф (13569) війна (56882) розвідка (3609) Донецька область (5737) зеки (42)

У РФ комплектують армію засудженими, обіцяючи їм повну амністію, та встановлюють стеження за родичами вбитих в Україні вояк, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

розвідка

З огляду на значні втрати на війні в Україні, в РФ активізували набір до приватних військових компаній. Через брак охочих активізується рекрутування у місцях позбавлення волі. Таких "новобранців" планують відправити у Донецьку область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

Зокрема мова про місця позбавлення волі, розташовані у Республіці Адигея.

"Після підписання та виконання контрактів з ПВК "зекам" обіцяють повну амністію. Збір рекрутів відбувається на військовому полігоні поблизу хутору Молькіно Краснодарського краю. Він відомий як база підготовки бойовиків ПВК "Вагнер". Аналогічна робота проводиться у місцях позбавлення волі в Ростові, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. Стаття, за якою було засуджено конкретну людину – неважлива. Навіть якщо це вбивство або інші тяжкі злочини. Всім обіцяють повну амністію після 6 місяців "служби", - йдеться у повідомленні.

У ГУР додають: "При цьому, всі "зеки" мають носити спеціальні жетони, які вказують на їхній статус. Їм заборонено мати сенсорні телефони – тільки застарілі кнопкові "дзвонилки".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щоб уникнути відправки на війну, рашисти вивели з ладу 17 БТР та 9 командно-штабних машин, - ГУР МО

За інформацією українських розвідників, під час співбесід, які проводяться військовослужбовцями головного управління генерального штабу ЗС РФ, до відома новобранців доводять, що протягом двох місяців планується набір до 10 000 добровольців. Після цього склад ПВК буде передислокований на територію Донбасу. Серед основних завдань – встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм – Слов’янськ – Бахмут.

"Окрім цього, управління ФСБ РФ по Костромській області надіслало голові Вохомського муніципального району запит щодо надання довідкової інформації про осіб, схильних до скоєння злочинів за ст. 207.3, ст. 280.3 кримінального кодексу РФ (публічне розповсюдження хибної інформації та скоєння дій по дискредитації ЗС РФ та їх участі в агресії проти України). Під час збирання такої інформації особливу увагу приділяють близьким родичам військовослужбовців, які загинули на території України або беруть участь у війні", - зазначають у Головному управлінні розвідки.
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Топ коментарі
+17
Повна амністія цим кацапським ублюдкам буде у пакетах та українській родючій землі...
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10.07.2022 15:35
+14
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10.07.2022 15:37
+11
Так повна амністія кацапським зекам настане в нашій краіні , тому ім
не брешуть кремлівські виродки
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10.07.2022 15:38
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10.07.2022 15:33 Відповісти
Все як заповідав грабіжник сралін
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10.07.2022 15:34 Відповісти
Это обычная практика затянувшейся войны. сталин тут не при чем, он тоже использовал "наработки прошлых времен".
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10.07.2022 15:38 Відповісти
Когда строили транссиб, тоже набирали ссыльных, обещая за день считать три дня ссылки, емнип.
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10.07.2022 15:49 Відповісти
Это не только в рашке было принято. Наполеон одевал в мундиры тысячи каторжан.
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10.07.2022 16:22 Відповісти
Повна амністія цим кацапським ублюдкам буде у пакетах та українській родючій землі...
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10.07.2022 15:35 Відповісти
Век воли не видать и жизни тоже.
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10.07.2022 15:36 Відповісти
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10.07.2022 15:37 Відповісти
Так повна амністія кацапським зекам настане в нашій краіні , тому ім
не брешуть кремлівські виродки
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10.07.2022 15:38 Відповісти
atož, - šče dva roki tomu vava fuckin plius "priamo v raj" im obeščal.
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10.07.2022 19:11 Відповісти
Донбасс строили два британских бизнесмена..Джон Х'юз и Карл Гаскойн...настала серед гопоты ШАРИКОВской... мавзолейной
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10.07.2022 15:49 Відповісти
...и бесплатный билет на концерт Кобзона=)
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10.07.2022 15:49 Відповісти
"... и стиральная машина вятка, хорошая, импортнозамещённая"
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10.07.2022 16:36 Відповісти
кароче мокши пытаются научить своих петухов летать...
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10.07.2022 15:49 Відповісти
Ну от - уже пішли "штрафбати" Зеки в штрафбатах часів ІІ Світової теж відрізнялися від звичайних солдат - не носили знаки розпізнавання
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10.07.2022 15:52 Відповісти
Штрафбати з Зеків, загороджувалтні отряди, відношення до рядових як до м'яса, цензура ..... "можєм павтаріть" .... от чмо ***** син сатани їм й повтріть зробить.... голод по переду.
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10.07.2022 16:18 Відповісти
попереду
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10.07.2022 17:00 Відповісти
Судячи з того, що їбана мокшанська орда виробляла і виробляє на окупованих територіях, я думав, що всіх орків звідти і набирали.
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10.07.2022 16:22 Відповісти
навальный вспомнился )) пойдёт крым - небутэрврот отстаивать? )
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10.07.2022 16:32 Відповісти
200-й Адыгейский ордена красной звизды ссученый корпус
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10.07.2022 16:52 Відповісти
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10.07.2022 17:26 Відповісти
учебник для младшей школы, или уже для средних классов?
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10.07.2022 17:42 Відповісти
******! ((
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10.07.2022 20:43 Відповісти
Редактор, с каких это пор рашистские орки стали воинами ???
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10.07.2022 18:36 Відповісти
 
 