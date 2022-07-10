У РФ комплектують армію засудженими, обіцяючи їм повну амністію, та встановлюють стеження за родичами вбитих в Україні вояк, - ГУР

З огляду на значні втрати на війні в Україні, в РФ активізували набір до приватних військових компаній. Через брак охочих активізується рекрутування у місцях позбавлення волі. Таких "новобранців" планують відправити у Донецьку область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

Зокрема мова про місця позбавлення волі, розташовані у Республіці Адигея.

"Після підписання та виконання контрактів з ПВК "зекам" обіцяють повну амністію. Збір рекрутів відбувається на військовому полігоні поблизу хутору Молькіно Краснодарського краю. Він відомий як база підготовки бойовиків ПВК "Вагнер". Аналогічна робота проводиться у місцях позбавлення волі в Ростові, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. Стаття, за якою було засуджено конкретну людину – неважлива. Навіть якщо це вбивство або інші тяжкі злочини. Всім обіцяють повну амністію після 6 місяців "служби", - йдеться у повідомленні.

У ГУР додають: "При цьому, всі "зеки" мають носити спеціальні жетони, які вказують на їхній статус. Їм заборонено мати сенсорні телефони – тільки застарілі кнопкові "дзвонилки".

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За інформацією українських розвідників, під час співбесід, які проводяться військовослужбовцями головного управління генерального штабу ЗС РФ, до відома новобранців доводять, що протягом двох місяців планується набір до 10 000 добровольців. Після цього склад ПВК буде передислокований на територію Донбасу. Серед основних завдань – встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм – Слов’янськ – Бахмут.

"Окрім цього, управління ФСБ РФ по Костромській області надіслало голові Вохомського муніципального району запит щодо надання довідкової інформації про осіб, схильних до скоєння злочинів за ст. 207.3, ст. 280.3 кримінального кодексу РФ (публічне розповсюдження хибної інформації та скоєння дій по дискредитації ЗС РФ та їх участі в агресії проти України). Під час збирання такої інформації особливу увагу приділяють близьким родичам військовослужбовців, які загинули на території України або беруть участь у війні", - зазначають у Головному управлінні розвідки.