Никифоров про заяви Спартц щодо Єрмака: Це справа американської депутатки та американського президента
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В Офісі президента кажуть, що не отримували жодних листів чи звернень з боку конгресвумен Вікторії Спартц, яка раніше оприлюднила список претензій до очільника Офісу президента Андрія Єрмака.
Про це "Суспільному"сказав прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Це справа американської депутатки і американського Президента. Дамо їм самим розібратися. Там звучать якісь звинувачення. Якщо Вікторія Спартц має докази своїх звинувачень, нехай оприлюднює їх. Поки, окрім звинувачень однієї із сотень цих депутатів, ми нічого не почули", - сказав Никифоров.
Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.
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Речник президента Никифоров кореспонденту "Суспільного": "Це справа американської депутатки і американського президента. Дамо їм самим розібратися.
Там звучать якісь звинувачення. Якщо Вікторія Спартц має докази своїх звинувачень, нехай оприлюднює їх.
Поки, окрім звинувачень однієї із сотень цих депутатів, ми нічого не почули".
"...однієї з сотень цих депутатів" Як зневажливо!!! І це про людину яка чи не найбільше випрошувала нам зброю!!! Ну-ну
Дані американської розвідки про війну теж були справами американців. До 24 лютого…
Відповідь можна коментувати, що лозунг "Україна-понад усе!'' у Зеленського замінили на ''Єрмак-понад усе!"
Зелебобік заради агента фсб Єрмака продасть Україну?
Ну значить скоро американці скажуть що війна то ваші справи… І здійсниться нарешті мрія бубочки подивитись в очі путіну…
Звязки з Росією це помста Єрмаку за імпічмент Трампу та справу Байдена Хантера, де Єрмак рвав косоворотку перед містечковими з Брайтон бічу, а вийшов пшик. Вікторія є правовірною республіканкою. Вона з нього не "злізе" це тільки початок. Слухання в комітеті будуть відкритими. Сцаними тряпками і гранатами з використаних памперсів Єрмак і 11 його друзяк не відібються.
Эти твари дерьмачьи сдают нашу страну!
Прочитати Спарц,
та дочекатись хто буде підтримувати Єрмака-Татарова
30.12.2021
Огромная статья про Ермака, Демченко, Татарова
https://uainfo.org/blognews/1640881679-agenty-kremlya-v-ofise-prezidenta-kak-fsb-podryvaet-ukrainu.html
Ну, дорослі ж дивляться! Ганьба шапітовцям!
Мне жаль, что такое уважаемое издание, как Цензор, повелся на инфу, про какие-то заявления... Это не было заявлением. Это был официальный запрос. И в общем он приблизительно такой - "какова связь Ермака с рашей". И всё!
Зато как всполошились назначенные Ермаком чиновники... И не только...