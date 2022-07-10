УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9861 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
15 752 104
Байден (2335) війна (56882) зброя (5764) допомога (5207) США (14513)

Байден їде на Близький Схід, щоб знайти радянську зброю для України, - The New York Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

До порядку денного близькосхідного турне президента США Джо Байдена, яке відбудеться 13-16 липня, входить пошук зброї радянського виробництва для України.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.Нет.

За данними видання, США не хочуть тиснути на президента Володимира Зеленського і вимагати мирної угоди з Росією, але уже з'являються побоювання, скільки ще можна буде надавати такий високий рівень матеріальної підтримки України.

"За деякими оцінками, схваленого Конгресом пакета військової допомоги має вистачити до другого кварталу наступного року. Але питання в тому, як довго може тривати поточне постачання зброї та боєприпасів без погіршення військової готовності США", – йдеться в публікації.

Також читайте: США найближчими днями нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $800 млн, - Байден

Тому американські офіційні особи закликають треті країни передати залишки зброї радянського виробництва, з якою знайомі Збройні Сили України.

Цей пункт буде у програмі візиту пана Байдена на Близький Схід наступного тижня, коли він має зустрітися з лідерами арабських держав, які колись були клієнтами Радянського Союзу.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+46
Джо,Україні потрібна ******* якісна зброя а не савєтськає гавно...
показати весь коментар
10.07.2022 15:49
+37
нда.., ту работу, которую до 2019 года делал Порох взял на себя Президент США, а нынешний Верховный только мотивирующие ролики для разной публики со своим кварталом клепает, учит Запад жизни и палки Украине в колёса вставляет руками фаворитов и своей свиты подзаборной..
ну шо ж, "спасибо" вумному нариду..(
показати весь коментар
10.07.2022 15:56
+35
а всё могло бы быть по другому с поставками натовских и американских вооружений, если бы убрали дерьмака со всей его кротово-парашной облудой. будем надеяться, что американцам таки удастся запустить позитивные изменения в желаемых руслах. другого пути нет в борьбе с кротами, коррупцией и прочими родимыми пятнами прорашизма.
показати весь коментар
10.07.2022 15:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
(((все таки прагматизм взял верх. впрочем ожидаемо. зачем Украине бесплатно поставлять то, что можно продать ближнему востоку взамен советского барахла? но дареному коню в зубы не смотрят((( никто, никому, никогда и ничего не должен. эта парадигма, сказанная когда то Сахаровым, расставляет все происходящее в мире на свои места. есть субъект(государство. нация, просто отдельный человек) и его интересы - все остальное вторично. научимся жить по ней - выживем, нет - так и будем в роли вечного просителя.
показати весь коментар
10.07.2022 23:38 Відповісти
Едет унижаться перед саудовским королем, с его то здоровьем. Хотя недавно назначил Саудовскую Аравию "страной-изгоем". Венесуэла, Иран, Китай.. готов принять со всех сторон в любом количестве.
показати весь коментар
11.07.2022 04:14 Відповісти
А де посилання на оригінал. А то таке відчуття що перепостили чиюсь маячню. https://www.nytimes.com/2022/07/09/us/politics/ukraine-strategy-biden.html
показати весь коментар
11.07.2022 06:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 