Шкода, що Захід не може напряму втрутитися у війну в Україні, - Бербок
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок шкодує, що Захід не може військово втрутитися у війну в Україні, щоб захистити цивільне населення.
Про це вона сказала в коментарі Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Наприклад, я хотіла би пообіцяти, що ми гарантуємо гуманітарні коридори зі спірних районів в Україні. Але ми не можемо собі цього дозволити. Така обіцянка мала б бути підкріплена військовим шляхом", - заявила політик.
Отже, констатувала Бербок, треба чітко сказати, що жодних безпольотних зон не буде.
Вона поскаржилася на військову безпорадність Заходу в Україні: "Доводиться терпіти той факт, що ти нічого не можеш зробити, це інколи жорстокість зовнішньої політики".
Міністр зауважила, що "хороша зовнішня політика також означає зберігати холоднокровність, навіть коли серце палає". За її словами, момент, коли вона побачила фотографії розстріляних дітей під час свого візиту в Україну, став одним із найгірших моментів за час її перебування на посаді глави МЗС.
"Це все говорить про те, що зараз неможливо домовитися з цим путіним", - заявила міністр.
Будь ласка, зачекайте...
умирать будет Восток и Африка...., поэтому они и не чешутся.......
импотент.
а кто может но не хочет?
просто сволочь!
Так навіщо вам вся ця складна і дорога зброя??? Тоді віддайте її нам і ми самі його переможемо. Вам, судячи з усього, вона вже не знадобиться...
Авторитарные режимы такой проблемы не имеют, недовольство население игнорируется, подавляется репрессиями или нивелируется тотальной ложью и пропагандой.
Таперича Аналена льет крокодиловы слезки и включает дурака.
по головевозможность отвечать в ответ. было бы желание...
Об этом сказал Тарас Черновол, рекомендую послушать обсуждение: https://youtu.be/P50QvMMudWs?t=1924