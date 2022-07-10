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Шкода, що Захід не може напряму втрутитися у війну в Україні, - Бербок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бербок

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок шкодує, що Захід не може військово втрутитися у війну в Україні, щоб захистити цивільне населення.

Про це вона сказала в коментарі Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Наприклад, я хотіла би пообіцяти, що ми гарантуємо гуманітарні коридори зі спірних районів в Україні. Але ми не можемо собі цього дозволити. Така обіцянка мала б бути підкріплена військовим шляхом", - заявила політик.

Отже, констатувала Бербок, треба чітко сказати, що жодних безпольотних зон не буде.

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Вона поскаржилася на військову безпорадність Заходу в Україні: "Доводиться терпіти той факт, що ти нічого не можеш зробити, це інколи жорстокість зовнішньої політики".

Міністр зауважила, що "хороша зовнішня політика також означає зберігати холоднокровність, навіть коли серце палає". За її словами, момент, коли вона побачила фотографії розстріляних дітей під час свого візиту в Україну, став одним із найгірших моментів за час її перебування на посаді глави МЗС.

Також читайте: Кулеба і Бербок домовились і надалі чинити тиск на Росію

"Це все говорить про те, що зараз неможливо домовитися з цим путіним", - заявила міністр.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
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10.07.2022 16:02
+8
Може, але яєць немає.
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10.07.2022 16:00
+7
Ну і ми не можемо зерно вивести, змиріться та й все.
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10.07.2022 16:05
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Може, але яєць немає.
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10.07.2022 16:00 Відповісти
так какие пробелмы если Магомет Европа не идет к Горе Путину то Гора прийдет к ним...
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10.07.2022 17:10 Відповісти
А кто вам сказал , что вы не можете ?
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10.07.2022 16:01 Відповісти
ліліпутін
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10.07.2022 16:04 Відповісти
Для Хуúла "колєктівний Запад" уже воює українцями. "да паслєдніва украінца". Якщо втрутиться фізично, Хуúло їбанько серущий в чемодан, піде до останнього (включно з ЯО)
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10.07.2022 17:18 Відповісти
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10.07.2022 16:02 Відповісти
Він може початися і без їх втручання. Що робити пропонуєте? Зроблять ультиматум, або пів України або ядерний удар.
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10.07.2022 16:06 Відповісти
А чому тільки пів?
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10.07.2022 17:20 Відповісти
Це для прикладу, в реальності начхати на них та їх ультиматуми
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10.07.2022 20:25 Відповісти
Анналені Бербок-Захід може але не хоче...
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10.07.2022 16:04 Відповісти
Ну і ми не можемо зерно вивести, змиріться та й все.
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10.07.2022 16:05 Відповісти
та вот они с голоду как раз не умрут - им своего зерна хватит.....
умирать будет Восток и Африка...., поэтому они и не чешутся.......
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10.07.2022 16:11 Відповісти
Поток нових іммігрантів їм боком вийде
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10.07.2022 16:25 Відповісти
Там більшість країн є сателітами рашки , так що "нравится не нравится ,терпи красавица ".
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10.07.2022 17:53 Відповісти
Шкода, що Захід, як-то було й завши, все ж тихесенько - та й дивиться на Схід...
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10.07.2022 16:06 Відповісти
ну да, конечно...., ляжки себе пообссыкали и сидят "сокрушаются".....
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10.07.2022 16:07 Відповісти
Бербок- вот когда путлер начнет ракетами по твоему ****** лупить- вот тогда ты начнешь ним шевелить. Оружие бы лучше давали много и быстро- сволочье вы нечесаное и на колени перед украинцами за то что вас защищают ******.
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10.07.2022 16:10 Відповісти
Захід вже не тои -- Китаи підтягнувся
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10.07.2022 16:10 Відповісти
Да вы там просто зажрались и вам трудно поднимать ваши жирные зады и что то делать.
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10.07.2022 16:15 Відповісти
такая себе анна-лена данко, рвущаяся освещать гуманитарные корридоры своим горящим сердцем! )
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10.07.2022 16:18 Відповісти
Давайте будемо чесними: нахєра Заходу Україна аби сюди гнати своїх військових? Може Україна в НАТО - ні! Тому чому тут мають гинути за наказом американці, британці, німці, французи чи поляки? Так чи інакше ми маємо всю свою історію бути вдячними Заходу за допомогу, яку вони нам зараз надають. Без цієї допомоги: політичної, військової, економічної, гуманітарної, зараз українська армія воювала б партизанськими методами, а рашистські танки вже давно б розгромили Львів і були на підході до Чопу.
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10.07.2022 16:23 Відповісти
Тому що НАТО визнала росію своєю стратегічною загрозою?
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10.07.2022 16:28 Відповісти
как называется тот кто хочет,не не может?
импотент.
а кто может но не хочет?
просто сволочь!
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10.07.2022 16:25 Відповісти
не сволочь, а садюга.
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10.07.2022 16:27 Відповісти
Каарочи, лучше правду сказать, мол, почему не закрывается воздушное пространство... Ведь с Любой страной Запада, как и с США можно заключить двусторонний договор о дружбе и взаимопомощи. Типо Рапалль-3, бо Рапалль-2 -это был сговор молотова-риббентропа.
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10.07.2022 16:26 Відповісти
Пісь, пісь, пісь!
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10.07.2022 16:32 Відповісти
Готувалися до війни зі злом, а коли зло нарешті з'явилося, вони починають знаходити для себе виправдання, щоб з ним не воювати.

Так навіщо вам вся ця складна і дорога зброя??? Тоді віддайте її нам і ми самі його переможемо. Вам, судячи з усього, вона вже не знадобиться...
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10.07.2022 16:38 Відповісти
Именно. Готовится это одно, а вот воевать - совсем другое. Главное оружие рф на Западе - это даже не купленные политики, это сам массовый избиратель и ответственность избранных руководителей перед ним. Избиратель ни в одной стране большую войну рядом с домом поддерживать не будет (в отличие от маленькой и победоносной где-то далеко). А в случае серьезной угрозы политика и вовсе могут снести: ты охренел, мы тебя для того выбирали, чтобы ты нас подставлял под ядерный удар? Оппозиция сразу же подхватит эту тему, выставляя партию у власти безответсвенными авантюристами, рискующими собственной страной. Так что дело не в личной трусости политиков, а, как ни парадоксально, в слабости демократической системы перед лицом большой войны и более-менее сильного и решительно настроенного врага. Поэтому в случае войны или ее серьезной угрозы и вводится военное положение: в таких условиях зависеть от миллионов тупых, жадных и трусливых обывателей нельзя, а политическая конкуренция, подрывающая доверие к власти, работает на врага. Понятно, что военное положение - это крайняя мера, и демократические правительства на нее не пойдут, боясь обвинений в узурпации власти. Поэтому приходится балансировать.

Авторитарные режимы такой проблемы не имеют, недовольство население игнорируется, подавляется репрессиями или нивелируется тотальной ложью и пропагандой.
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10.07.2022 18:23 Відповісти
Тому щоб уникнути непорозумінь з їхніми виборцями, західним політикам є сенс передати частину свого арсеналу Україні. Це якраз те, чого прагнуть західні споживачі - воювати чужими руками.
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10.07.2022 18:56 Відповісти
Еге ж
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10.07.2022 21:50 Відповісти
Вони всі в ЄС можуть зробити один простий крок - вимкнути російську пропаганду. Але сидять ті ж поляки дивляться Путіна і вважають,що ті 2 мільйони українських біженців собі все повигадували. Є такий процент людей у Польщі. Думаю,і в інших країнах ЄС.
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10.07.2022 23:50 Відповісти
Солдатами не надо помогать, а вот военной техникой обязаны для собственной безопасности и чем быстрее тем больше, пока ЕС не заполонили и экономически не подорвали миллионы голодных беженцев со всего континента. Да и войска орды в случае падения Украины по любому будут топтать привычные савецкому сапогу страны Европы.
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10.07.2022 16:41 Відповісти
"Наприклад, я хотіла би пообіцяти, що ми гарантуємо гуманітарні коридори зі спірних районів в Україні." спорные районы - ах ты шлендра! слов нет...
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10.07.2022 16:44 Відповісти
Дійсно, Ось і усе що потрібно знати за неї.
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10.07.2022 17:13 Відповісти
Фрицы и лягушатники много лет топили наши потуги с НАТО, по причине банального расизма. Швеция и Финляндия - о да, белые люди, бегом в Альянс.
Таперича Аналена льет крокодиловы слезки и включает дурака.
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10.07.2022 16:44 Відповісти
Обычная дипломатия. Не хочу разгонять, но Европа и мир давно воюет в Украине. И нехер шестёркам щеленского-подоляка(как бы можно прочесть и как бы одну хвамилию) разгонять зраду от ЕС - лично видел - бритов, чехов, хорватов, амеров, белорусов, франков, канадцев....... и гибнут, в отличии от призывного возраста свиней кв 95. подоляк тварь конченная.
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10.07.2022 16:45 Відповісти
Не плутайте добровольців -легіонерів з шольцами і макронами .
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10.07.2022 17:55 Відповісти
Микрон?
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10.07.2022 21:52 Відповісти
Ну так хотя бы инициативнее сделайте так чтоб эта вонючяя росия не присутствовала нигде, ООН пример хороший, пользы от него по моему только росия и извлекает, цирк
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10.07.2022 16:48 Відповісти
Вже більше місяця Німеччина блокує пакет допомоги у розмірі 9 мільярдів євро, який має стати основною формою підтримки України з боку ЄС, пише італійське видання Corriere della Sera, передає УНН.
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10.07.2022 16:50 Відповісти
.Нимеччина на *** вертела проблемы Украины, *****, неужели непонятно?
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10.07.2022 21:55 Відповісти
Що їм дивуватися((Сьогодні в новинах,хтось з німецьких зелених бідкався ,що зима буде важкою й любою ціною треба забезпечити садки та школи опаленням,щоб діти вчилися.Тобто,щоб свої були в теплі ,то нехай українські просто помирають?Нагадало ставлення фюрера до собак та коней...своїх.
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10.07.2022 16:51 Відповісти
Та ладно. А в Афганистане и в Африке как-то не парились..
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10.07.2022 16:54 Відповісти
"Кто хочет <действовать>, тот ищет возможности, кто не хочет - ищет причины." - Сократ
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10.07.2022 17:26 Відповісти
"коридори зі спірних районів..." Це означає, що "вже почалося" чи будемо сподіватися на невдалий переклад?
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10.07.2022 17:44 Відповісти
Заходу потрібно лікуватися від імбецильності
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10.07.2022 17:46 Відповісти
если им нужен законный casus belli введите войска НАТО в Харьков, и разместите их в районе Салтовки. поверьте, долго им ждать не придется, они даже развернуться не успеют, как получат по голове возможность отвечать в ответ. было бы желание...
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10.07.2022 17:56 Відповісти
Если бы западные союзники зашли на территорию Украины , можно было ожидать благоприятный исход сего , но ни как ни хуже ,чем эта мразь на сегодня крушить уничтожает все что есть живое и не живое ...
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10.07.2022 18:04 Відповісти
Це все говорить про те, що вам ***** насправді до тих українців, якби не тиск ваших виборців, то ви б і пальчиком ноги б не поворухнули, хай би собі хоч вся Україна повимерла, аби вам газ дешевше ринку капав і криваві нафтодоларові валізки. Нікчемні скотиняки і лицеміри.
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10.07.2022 18:06 Відповісти
За присутствие во власти кремлевских кротов Ермака и Татарова украинскому народу приходится расплачиваться тысячами жизней - США не остановят совсем помощь, но она по прежднему будет очень ограниченной и медленной, до тех пор, пока ОП, управляемое кремлевскими кротами не перестанет вмешиваться в дела армии.
Об этом сказал Тарас Черновол, рекомендую послушать обсуждение: https://youtu.be/P50QvMMudWs?t=1924
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10.07.2022 18:11 Відповісти
******! Які такі "Спірні райони України", про окуповані знаю, а хто там кому чого "проспоріл" не знаю
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10.07.2022 18:44 Відповісти
МЗС! Альо! тут про якісь "спірні райони України", де пояснення та вибачення на офіційному рівні від Німеччини?!
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10.07.2022 18:46 Відповісти
Не не може, а не хоче.
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10.07.2022 19:26 Відповісти
Плохому танцору яйца мешают
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10.07.2022 20:21 Відповісти
Може, всьо може, але сцить- вони ж не в росії воювати будуть а в Україні, в чьом проблема.
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10.07.2022 21:25 Відповісти
Крокодилові сльози. Краще б не позорилась.
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10.07.2022 22:34 Відповісти
Тот, кто называет территории "спорными" прямо говорит, что будет искать и использовать любые отговорки
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12.07.2022 14:10 Відповісти
 
 