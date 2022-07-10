У Маріуполі рашисти поновили ексгумацію тіл, похованих у дворах багатоповерхівок, - Андрющенко

Окупанти змушують мешканців будинків свідчити, що загиблі нібито були вбити українською армією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Окупанти поновили ексгумацію по дворах багатоповерхівок. Перші - в районі пр. Свободи. Тепер ексгумацію проводить слідчий комітет РФ. Трупи викопують, поміщають в пластикові пакети і автівкою "Груз 200" вивозять прямо в Старий Крим. Там вже навалом в братську могилу", - йдеться у повідомленні.

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Андрющенко підкреслює, що слідчі та військові РФ допитують мешканців щодо подробиць загибелі маріупольців.

"У підсумку за "прозорим натяком" людини з автоматом, всіх вбила "українська армія", - додає радник мера.