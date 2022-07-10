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У Маріуполі рашисти поновили ексгумацію тіл, похованих у дворах багатоповерхівок, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Окупанти змушують мешканців будинків свідчити, що загиблі нібито були вбити українською армією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Окупанти поновили ексгумацію по дворах багатоповерхівок. Перші - в районі пр. Свободи. Тепер ексгумацію проводить слідчий комітет РФ. Трупи викопують, поміщають в пластикові пакети і автівкою "Груз 200" вивозять прямо в Старий Крим. Там вже навалом в братську могилу", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти спробували включити воду в Маріуполі, не перекладаючи труби, тому текло не з кранів, а по вулиці, - Андрющенко

Андрющенко підкреслює, що слідчі та військові РФ допитують мешканців щодо подробиць загибелі маріупольців.

"У підсумку за "прозорим натяком" людини з автоматом, всіх вбила "українська армія", - додає радник мера.
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Кацапські вбивці замітають сліди своїх злочинів...
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10.07.2022 16:08 Відповісти
На це зважати непотрібно так як таке вони роблять для внутрішнього споживання специфічного інформаційного "продукту" собакосвиней на так званій російській федерації.Для світу зібрані "докази" окупантом ніякої ваги не мають.
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10.07.2022 16:15 Відповісти
Украина напала на Украину с целью украинизации Украины...
Так трындел говорящий кобыл рабZZei ещё несколько лет назад...
Сегодня этому Нацистскому мудаку не жмут руку даже в Индонезии...
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10.07.2022 16:16 Відповісти
Китаи за рашою
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10.07.2022 16:21 Відповісти
 
 