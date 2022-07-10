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Газпром (902) Канада (1509) Північний потік (1366) Макогон Сергій (54) Оператор ГТС (96)

Макогон про рішення Канади повернути турбіну: З можливостями транзиту газу до ЄС проблем не було, є лише бажання "Газпрому" продовжувати шантажувати Європу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

потік,північний,турбіна

Рішення Канади повернути Німеччині турбіну для "Північного потоку" є поганим прецедентом винятку з санкцій.

Таке переконання висловив у фейсбуці генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що логіка рішення зрозуміла: "Канада повертає турбіну і очікується, що Газпром повністю відновить транзит газу до Німеччини (+100 млн м3 на добу). Це дозволить Європі продовжити накопичення газу на зиму та повинно призвести до зниження цін на газ, які вже досягли рівня 1800-1900 долл. за тис. м3".

"Але я вважаю, що навіть після повернення турбіни Газпром знайде привід і далі скорочувати постачання до ЄС. Тому що навіть без цієї турбіни у Газпрому є можливість значно збільшити транзит: повністю не використовується маршрут через Польщу 90 млн м3 на добу та через Україну Газпром використовує тільки 40% від заброньованих та сплачених потужностей, а це ще 70 млн м3 на добу. Тому немає жодних проблем з вільними потужностями транзиту газу до ЄС. Є лише бажання Газпрому продовжувати шантажувати Європу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму, – Оператор ГТС

Маю впевненість, що Європа зробить висновки з цієї ситуації і у самому найближчому майбутньому взагалі перестане купувати російський газ", - написав Макогон.

Нагадаємо, російський газовий монополіст "Газпром" в середині червня помітно скоротив постачання газу в Німеччину по трубопроводу "Північний потік-1", пояснивши це затримкою з ремонтом обладнання, яким займається німецький концерн Siemens.

Турбіни для прокачки газу виготовлені в Канаді. Там вони регулярно проходять технічне обслуговування на підприємствах Siemens Energy AG. Одна з турбін була відправлена в Монреаль на капітальний ремонт.

Київ звернувся до Канади з проханням не повертати Росії турбіну, посилаючись на санкції, які забороняють передачу будь-якого обладнання, пов'язаного з газом. Німеччина навпаки активно вмовляла партнерів повернути агрегат, щоб у РФ не було приводу для скорочення постачання газу до ФРН.

Також читайте: Канада оголосила про підготовку санкцій проти російської промисловості

10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що відремонтовану турбіну Siemens повернуть.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+6
Мельник мало того, что резко высказывался и это для дипломата недопустимо, а еще и опускался до прямых оскорблений. Да, Германия подтормаживает с военной помощью, но она дала не один миллиард помощи и приютила сотни тысяч наших беженцев, обеспечив выплатами, медициной и т.д.
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10.07.2022 16:42
+5
Благодаря хамовмтому Мельнику, с прямыми оскорблениями президента Германии и канцлера и обьем и сроки поставки вооружений из Германии существенно замедлились и уменьшились. Дипломатия, отличается от уличной быдлячести и Квартальных высе..ов тем, что СПОСОБСТВУЕТ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ, а не зарабатыванию вздохов малоумных зрителей Цырка.
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10.07.2022 16:59
+4
шантаж удался. Бег по граблям продолжается.
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10.07.2022 16:20
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смотри как заговорил! а шо, шо-то случилось?
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10.07.2022 16:13 Відповісти
хто заговорив? а треба було шо сказати?
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10.07.2022 16:49 Відповісти
Канада не хочет истерики в отношении с германией, ну а о германии ... вообщем там Мельник виноват, называл веши своими именами
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10.07.2022 16:18 Відповісти
Мельник мало того, что резко высказывался и это для дипломата недопустимо, а еще и опускался до прямых оскорблений. Да, Германия подтормаживает с военной помощью, но она дала не один миллиард помощи и приютила сотни тысяч наших беженцев, обеспечив выплатами, медициной и т.д.
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10.07.2022 16:42 Відповісти
Благодаря хамовмтому Мельнику, с прямыми оскорблениями президента Германии и канцлера и обьем и сроки поставки вооружений из Германии существенно замедлились и уменьшились. Дипломатия, отличается от уличной быдлячести и Квартальных высе..ов тем, что СПОСОБСТВУЕТ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ, а не зарабатыванию вздохов малоумных зрителей Цырка.
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10.07.2022 16:59 Відповісти
Чого на язику пишете? Ще мало вас російськоязичних ´´захистили´´. Якщо ви за Україну то ідентифікуйте себе як українець. Українці розмовляють українською. Якщо росіянин то цей допис вас не стосується, а просто ПНХ
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10.07.2022 17:14 Відповісти
Пойди раскажи троллятина это бойцам на передовой в донбасе. Вас Подоляк из жалости что ли содержит, не смешных таких?
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10.07.2022 18:23 Відповісти
шантаж удался. Бег по граблям продолжается.
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10.07.2022 16:20 Відповісти
А що, Макогон не з наших? Таке собі просто питаюся
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10.07.2022 16:46 Відповісти
офіційне рішення канади вже є чи це тільки балачки?
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10.07.2022 16:50 Відповісти
Офіційне-офіційне.

https://www.cnbc.com/2022/07/10/canada-to-return-repaired-nord-stream-1-turbine-expand-sanctions-on-russia.html

Canada to return repaired Nord Stream 1 turbine, expand sanctions on Russia

PUBLISHED SUN, JUL 10 20227:41 AM EDT
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10.07.2022 21:53 Відповісти
Поганий прецедент - це кацапські кроти в українській владі. Якщо їх так і залишити, то це означає що нам так подобається. А якщо ми ігноруємо кацапських агентів, то навіщо гробитисвою економіку заради Зєбілів, які й так зіллють всю допомогу в унітаз.
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10.07.2022 16:59 Відповісти
А что он не так сказал ? На КС Портовая 6 ГПА, трубы всего две, значит достаточно 2-х рабочих ГПА для 100 % загрузки, остальные- резерв. П. С. летом всегда ГПА работают не в полную мощность из за высокой температуры. Так что пусть кацапы не звездят что им без той турбины никак.
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10.07.2022 23:16 Відповісти
 
 