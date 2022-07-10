За заклики до сепаратизму суд зобов’язав співробітника одеського зоопарку Устинова читати українську літературу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Одесі працівника зоопарку Володимира Устинова засудили за заклики до сепаратизму та насильницького повалення конституційного ладу.
Про це повідомили в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
14 лютого на території зоопарку чоловік зайшов у соцмережу "Однокласники" та опублікував допис: "Одеса вставай! Давайте повалимо гідру Київської нацистської влади наркоманів!.. Одеса це Новоросія! Давайте всі разом подякуємо нашим солдатам, які віддають свої життя на благо нашого визволення! Російський солдат - Одеса чекає і молиться за тебе!" У березні працівники СБУ провели обшуки у підозрюваного та вилучили мобільний телефон із двома сім-картами та металевий ціпок. На судовому засіданні автор допису визнав себе винним у повному обсязі.
Суд вирішив призначити обвинуваченому п'ять років позбавлення волі умовно із випробувальним строком на три роки. Одним з основних обов'язків під час випробувального терміну є прочитати деякі твори українських письменників.
Суддя зобов'язав чоловіка дотримуватись вимог щодо проведення дозвілля, а саме: прочитати твори Івана Багряного "Тигролови", Василя Барки "Жовтий князь" та Уласа Самчука "Марія". Такий спосіб проведення дозвілля, на думку суду, матиме вплив, необхідний для виправлення обвинуваченого та запобігання новим злочинам.
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Насправді ж, і суддю і виновника треба запраторити до буцегарні!
Одним з основних обов'язків під час випробувального терміну є прочитати деякі твори українських письменників.
муйня якась, як і термін 5 років умовно
Нажаль, іноді заходить! Результат - підготовка до шашликів замість того, щоб готуватися до війни!
Зрадник й посібник ворога отримаує умовний термін?!
Й суддю знайти й цього персонажа й посадити обох на 10 років, й звісно ж книжки тільки Українською про злочини савєтав надавати.
Скільки ми ще будемо терпіти цю дич із законами та право суддів трактувати їх по бажанню лівої п'ятки???
Штук 20 документалок за нашими хлопцями в АТО та iх поглядами, тлумаченням.