За заклики до сепаратизму суд зобов’язав співробітника одеського зоопарку Устинова читати українську літературу

В Одесі працівника зоопарку Володимира Устинова засудили за заклики до сепаратизму та насильницького повалення конституційного ладу.

Про це повідомили в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

14 лютого на території зоопарку чоловік зайшов у соцмережу "Однокласники" та опублікував допис: "Одеса вставай! Давайте повалимо гідру Київської нацистської влади наркоманів!.. Одеса це Новоросія! Давайте всі разом подякуємо нашим солдатам, які віддають свої життя на благо нашого визволення! Російський солдат - Одеса чекає і молиться за тебе!" У березні працівники СБУ провели обшуки у підозрюваного та вилучили мобільний телефон із двома сім-картами та металевий ціпок. На судовому засіданні автор допису визнав себе винним у повному обсязі.

Суд вирішив призначити обвинуваченому п'ять років позбавлення волі умовно із випробувальним строком на три роки. Одним з основних обов'язків під час випробувального терміну є прочитати деякі твори українських письменників.

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Суддя зобов'язав чоловіка дотримуватись вимог щодо проведення дозвілля, а саме: прочитати твори Івана Багряного "Тигролови", Василя Барки "Жовтий князь" та Уласа Самчука "Марія". Такий спосіб проведення дозвілля, на думку суду, матиме вплив, необхідний для виправлення обвинуваченого та запобігання новим злочинам.