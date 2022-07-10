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За заклики до сепаратизму суд зобов’язав співробітника одеського зоопарку Устинова читати українську літературу

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книги

В Одесі працівника зоопарку Володимира Устинова засудили за заклики до сепаратизму та насильницького повалення конституційного ладу.

Про це повідомили в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

14 лютого на території зоопарку чоловік зайшов у соцмережу "Однокласники" та опублікував допис: "Одеса вставай! Давайте повалимо гідру Київської нацистської влади наркоманів!.. Одеса це Новоросія! Давайте всі разом подякуємо нашим солдатам, які віддають свої життя на благо нашого визволення! Російський солдат - Одеса чекає і молиться за тебе!" У березні працівники СБУ провели обшуки у підозрюваного та вилучили мобільний телефон із двома сім-картами та металевий ціпок. На судовому засіданні автор допису визнав себе винним у повному обсязі.

Суд вирішив призначити обвинуваченому п'ять років позбавлення волі умовно із випробувальним строком на три роки. Одним з основних обов'язків під час випробувального терміну є прочитати деякі твори українських письменників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд засудив екснардепа Царьова до 12 років ув'язнення за заклики до сепаратизму

Суддя зобов'язав чоловіка дотримуватись вимог щодо проведення дозвілля, а саме: прочитати твори Івана Багряного "Тигролови", Василя Барки "Жовтий князь" та Уласа Самчука "Марія". Такий спосіб проведення дозвілля, на думку суду, матиме вплив, необхідний для виправлення обвинуваченого та запобігання новим злочинам.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+42
ну *** шо за херня??? пацаны на передовой зубами в бетон вгрызаются, а эта падла будет сидеть книжки читать!
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10.07.2022 16:25
+33
краще зобовязати писати заповіт
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10.07.2022 16:20
+33
суддю, який виніс такий вирок!
Насправді ж, і суддю і виновника треба запраторити до буцегарні!
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10.07.2022 16:25
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краще зобовязати писати заповіт
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10.07.2022 16:20 Відповісти
суддю, який виніс такий вирок!
Насправді ж, і суддю і виновника треба запраторити до буцегарні!
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10.07.2022 16:25 Відповісти
В клітку до самця горили.
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10.07.2022 17:42 Відповісти
Эта мразь потенциальный наводчик на жилые дома‼️Депутаты ,/пересмотрите эти смешные предательские законы‼️
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10.07.2022 17:02 Відповісти
головне щоб без биндер, а то вдруг він прочитає що небудь насправді проукраїнське

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10.07.2022 16:23 Відповісти
Щитаю - очень мягкий приговор. Надо было еще обязать научиться варить борщ, и каждую неделю обязать есть бануш и вареники со сметаной. Чеки из ресторана предоставлять в надзорный орган.
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10.07.2022 16:24 Відповісти
згодєн....посадить в клетку , в этом зоопарке, и пусть учит прилюдно
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10.07.2022 16:29 Відповісти
та щас...вареноков ему дай...их потом пулеметной чергой не разгонишь

Одним з основних обов'язків під час випробувального терміну є прочитати деякі твори українських письменників.

муйня якась, як і термін 5 років умовно
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10.07.2022 16:44 Відповісти
ну *** шо за херня??? пацаны на передовой зубами в бетон вгрызаются, а эта падла будет сидеть книжки читать!
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10.07.2022 16:25 Відповісти
йому там література поможе...Горбатого могила виправить.
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10.07.2022 16:25 Відповісти
А яка хвамилія судді?
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10.07.2022 16:26 Відповісти
Одеса? Ну як завжди мабуть - Ізраіль Моісеевич Свінаренко.
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10.07.2022 16:53 Відповісти
Краще би посадили у клітку в зоопарку та повісили табличку ""Манкурт одеський''
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10.07.2022 16:26 Відповісти
За сепаратизм читати книжки? Серйозно? Да здраствует наш суд найбільш гуманний в Світі.
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10.07.2022 16:27 Відповісти
Суду, у нормальному розумінні цього слова в Україні НЕ ІСНУЄ.
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10.07.2022 16:32 Відповісти
Там судді теж всі поголовно сєпари! Суки... Хай би 5 років в буцигарні читав!
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10.07.2022 20:29 Відповісти
І шоб читав з клітки у зоопарку...
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10.07.2022 16:28 Відповісти
виразно і в голос
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10.07.2022 16:29 Відповісти
😂🤣
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10.07.2022 16:31 Відповісти
Суд в стилі 95 кварталу - примітивно тупий з претензією на гумор!
Нажаль, іноді заходить! Результат - підготовка до шашликів замість того, щоб готуватися до війни!
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10.07.2022 16:29 Відповісти
песец наказали
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10.07.2022 16:29 Відповісти
только надо было добавить чтобы книжки он эти читал в слух на рабочем месте в клетке с кракодилами
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10.07.2022 16:30 Відповісти
А як проконтролюють виконання вироку ? Засуджений буде здавати екзамен з цих книжок ? Якщо ні, то це фікція, а не покарання.
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10.07.2022 16:30 Відповісти
Контролировать будет попугай в зоопарке,,,
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10.07.2022 16:34 Відповісти
Що це за сюр?
Зрадник й посібник ворога отримаує умовний термін?!
Й суддю знайти й цього персонажа й посадити обох на 10 років, й звісно ж книжки тільки Українською про злочини савєтав надавати.
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10.07.2022 16:31 Відповісти
Угу, всім покаранням покарання... Це типу судді сплутали цю наволоч зі школярем і задали літературу на літо? Який ***** умовний строк!? Наші хлопці гинуть на фронті в той час, як ця падаль прославляє ворога. К **** такі суди!
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10.07.2022 16:33 Відповісти
Ссучений у нас те злочинне угрупування, яке називає себе судилищем, дівчина виклала фото своєї дупи, то їй 3 роки, цей 3.14дар, ворог України, колаборант, читати укр. книжки, знаючи наперед, що ця погань навіть абетки не знає.
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10.07.2022 16:33 Відповісти
Да, здравствует наш одесский суд, самый гуманный и справедливый суд в мире. На оккупированных территориях рашисты с сдачи колоборантов и проросийских тварей расстреливают проукраинских людей. Пока страной руководит совок щеленский так и будет.
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10.07.2022 16:36 Відповісти
вы по маршруткам пройдитесь, там дедуганы пропоганду путинскую несут, и призывают смотреть роисся - 24.
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10.07.2022 16:36 Відповісти
Хм... Це знущання, чи катування?
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10.07.2022 16:37 Відповісти
Коли наші воїни гинуть за Україну - сепарів карають читанням літератури? І це під час війни? Шо нах...уй? Я куею!
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10.07.2022 16:39 Відповісти
Интересно, что читают судьи: комиксы, сценарии квартала95?
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10.07.2022 16:40 Відповісти
Ну, хоть верхом на бутылке?
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10.07.2022 16:42 Відповісти
Типа, потроллили сепара?
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10.07.2022 16:44 Відповісти
У нас говорили о таких наказаниях: "Кисло в *** чудаку сделали".
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10.07.2022 16:46 Відповісти
Сепаратня в Україні має відчувати нетерпиме відношення українців до себе на кожному кроці.Коли бачите поруч рило,яке щось белькоче про руцький мір,або несе кацапську пропаганду-згадайте про понівечину Україну,розбомблені міста і села,про Бучу,Ірпінь,Маріуполь...,про десятки тисяч вбитих і поранених...Після цього рішення прийде самим собою.Не соромтесь своєї реакції!
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10.07.2022 16:50 Відповісти
Якийсь ідіотизм.

Скільки ми ще будемо терпіти цю дич із законами та право суддів трактувати їх по бажанню лівої п'ятки???
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10.07.2022 16:51 Відповісти
Вас будут кормить солёным, но пить давать не будут. Каждый день я буду навещать вас с графином прохладной свежей воды...(с)
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10.07.2022 16:53 Відповісти
И все?????! Пусть читает но только в тигру в клетке!!!!!!!!!!!!
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10.07.2022 17:13 Відповісти
ну и где сбу???кто то занимается судьями сепаратистами????писец.
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10.07.2022 17:17 Відповісти
Це сумнозвісний Попович рішення виніс? Сподіваюсь, буде апеляція.
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10.07.2022 17:33 Відповісти
Попревич, а не попович
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10.07.2022 17:35 Відповісти
Так по по приколу со ржачем страну и просрем…..этой суке надо было реальную пятерку и дать там бы и почита
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10.07.2022 17:39 Відповісти
вони з нас знущаються, ці сєпари. добре, що хоч не виплатили компенсацію за те що потурбували. наших волонтерів мордують і відразу запідозрюють в чомусь, а це лайно буде читати в тіньочку, воно ж українською навіть речення не зможе прочитати
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10.07.2022 17:40 Відповісти
Не, за любое малейшее публичное проявление сепаратизма нужно сажать в тюрьму, а во время войны надо или расстреливать или давать пожизненное с конфискацией. Играть с такими вещами это все равно что играть с огнем, мы это уже проходили и сейчас получили полномасштабную войну.
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10.07.2022 18:13 Відповісти
одесский суд своих единомышленников в обиду не дает.
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10.07.2022 18:46 Відповісти
Краще б віддали горилі на згвалтування...
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10.07.2022 18:52 Відповісти
В росії по сім років дають за війну а в нас книжки читати
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10.07.2022 18:57 Відповісти
в сросії..
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10.07.2022 22:46 Відповісти
та що за звичка порiвнюватися з рашею? КОли бачу таку логiку, то розумiю, що людина з дитсадка без власноi точки зору, i заплуталась у базових моральних принципах, i не може сама вирiшувати. Стала дитинка i почала лупати глазами, а потiм списала контрольну у сусiда. Так i ти спробував списати контрольну у раши, i двiйку отримали оба.
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11.07.2022 00:21 Відповісти
Ага, а Чикатило заставив би читати Достоєвського.
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10.07.2022 19:29 Відповісти
А кіно йому не прописали дивитись як покарання?
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10.07.2022 20:31 Відповісти
а чого би i нi. ДОкументалку про АТО хай двивиться, а потiм 300 питань. Як не здасть - то перездача через тиждень у камерi вiддiлення i такi перездачi - доки вiрно не вiдповicть.

Штук 20 документалок за нашими хлопцями в АТО та iх поглядами, тлумаченням.
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11.07.2022 00:26 Відповісти
От би ще Єрмаку з Татаровим літератури виписали, бажано з тюремної бібліотеки.
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10.07.2022 22:35 Відповісти
Це пряме знущання над Україною.
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11.07.2022 08:22 Відповісти
А судді ХТО???????
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16.07.2022 13:39 Відповісти
 
 