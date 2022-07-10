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Дозвіл на виїзд дітей за кордон можна буде оформити у "Дії", - МВС
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, яким санкціонує оформлення у "Дії" дозволу на виїзд дітей за кордон.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Це означає, що один із батьків зможе надавати дозвіл на виїзд дитини до 16 років за кордон онлайн.
Раніше для оформлення виїзду дитини з одним із батьків, необхідно було отримати нотаріально засвідчену письмову згоду.
Топ коментарі
+9 Oleksandr Pohribnyi
показати весь коментар10.07.2022 17:20
+4 Андрей Дрофяк
показати весь коментар10.07.2022 17:15
+4 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар10.07.2022 17:32
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треба наїхати на Залужного
Інтересно хто ж тут бот? Свиня хрюкає до людини яка зареєстрована Реєстрація: 06 червня 2019.
Так в чому проблеми?
Розстроєний, що незважаючи на телевізор Пальчевський пролетів як фанера над Парижем? Неростраюйся.
Як би сильно в популізм люди в Україні не вірили, але за явного ворога та агента не проголосують.
І завжди можна зробити майдан.
А якщо ще й відмінять таємницю голосування то вибори в Дії стануть благом та дозволять на практиці реалізувати відповідальність кожного за свій вибір як наслідок українці практично зразу ще й в популізм перестануть вірити. Це ж супер я вважаю.
Ну і звичайно наказати всіх домогосподарок про яких Філ анімацію зробив.