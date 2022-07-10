Дозвіл на виїзд дітей за кордон можна буде оформити у "Дії", - МВС

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, яким санкціонує оформлення у "Дії" дозволу на виїзд дітей за кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Це означає, що один із батьків зможе надавати дозвіл на виїзд дитини до 16 років за кордон онлайн.

Раніше для оформлення виїзду дитини з одним із батьків, необхідно було отримати нотаріально засвідчену письмову згоду.

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