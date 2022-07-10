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Дозвіл на виїзд дітей за кордон можна буде оформити у "Дії", - МВС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

дія

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, яким санкціонує оформлення у "Дії" дозволу на виїзд дітей за кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Це означає, що один із батьків зможе надавати дозвіл на виїзд дитини до 16 років за кордон онлайн.

Раніше для оформлення виїзду дитини з одним із батьків, необхідно було отримати нотаріально засвідчену письмову згоду.

Також читайте: У "Дії" почали тестувати пенсійні посвідчення та е-посвідки

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
А також прямо в «Дії» можна виїхати за кордон, не виходячи з дому!
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10.07.2022 17:20
+4
Ты уверен в том, что написал?
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10.07.2022 17:15
+4
А что до дии существовала жизнь❓
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10.07.2022 17:32
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а воєнкомат повідомити про зміну місця проживання в Дії нікак ніззя !

треба наїхати на Залужного
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10.07.2022 16:54 Відповісти
Очень вовремя. Миллионы женщин с детьми уже вернулись в Украину. А когда вывозили - бегали по нотариусам, чтоб доверенность на вывоз ребенка оформить.
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10.07.2022 17:08 Відповісти
Ты уверен в том, что написал?
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10.07.2022 17:15 Відповісти
Тебя кака часть фразы смущает? Про миллионы вернувшихся или про то, что бегали по нотариусам?
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10.07.2022 17:55 Відповісти
Если ты про то, что на границе не проверяют доверенность, поэтому многие не парились - так и есть. Но те, кто понимал, что могут потребовать такую доверенность в любой момент - те сделали. И тогда, и сейчас, проверки на границах примерно одинаковые. И если бы доверенность не нужна была совсем - ее бы в "Дие" не делали.
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10.07.2022 18:00 Відповісти
ніхто не перевіряв тоді.
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10.07.2022 17:28 Відповісти
А и сейчас в основном не проверяют. Жена с ребенком неделю назад выезжала в Польшу, доверенность не спрашивали. Нол в отдельных случаях - спрашивают, и те, кто это понимает - нашли нотариуса и все оформили.
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10.07.2022 17:57 Відповісти
А також прямо в «Дії» можна виїхати за кордон, не виходячи з дому!
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10.07.2022 17:20 Відповісти
а как до этого был выезд, без дии?
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10.07.2022 17:30 Відповісти
треба було в нотаріуса за 400 грн оформлювати дозвіл. Хоча, коли євакуювались на початку війни, пропускали всіх без дозволів.
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10.07.2022 17:32 Відповісти
А что до дии существовала жизнь❓
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10.07.2022 17:32 Відповісти
говорят, что эту ДИЮ москальские програмисты делали, чтот много чего можно сделать в ДИЕ
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10.07.2022 17:31 Відповісти
Пользоваться диею может только полный ДЕБИЛ!!!!
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10.07.2022 17:35 Відповісти
нешановні, в вас не вистачає своїх російських ресурсів, що ви тут гадите?
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10.07.2022 17:41 Відповісти
Шановный бот подоляцкий вали нах.Основная цель ДИИ сбор информации в данный момент,а в будующем провести выборы через дию.Козел проплаченый ипало стули
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10.07.2022 17:44 Відповісти
Влучно👍
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10.07.2022 18:00 Відповісти
Реєстрація: 09 липня 2022.

Інтересно хто ж тут бот? Свиня хрюкає до людини яка зареєстрована Реєстрація: 06 червня 2019.
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10.07.2022 20:58 Відповісти
Якщо не помиляюсь дозвіл не потрібен до кінця військового стану, у супроводі дитини одним з батьків
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10.07.2022 17:32 Відповісти
Нотариусы у розпачi. Лишили халявного, но законного дохода
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10.07.2022 17:35 Відповісти
Это ширма.Главное назначенеи дии в будующем провести через нее выборы и нарисовать 73% едебилов .Стоить не забывать о разрабах дии и куда все данные уходят .Примитивно,тупо,но *** работает на отлично благодаря мудрому нариду
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10.07.2022 18:02 Відповісти
Боте в Україні як показала практика населення проголосує і без Дії так як скаже телевізор.

Так в чому проблеми?

Розстроєний, що незважаючи на телевізор Пальчевський пролетів як фанера над Парижем? Неростраюйся.

Як би сильно в популізм люди в Україні не вірили, але за явного ворога та агента не проголосують.

І завжди можна зробити майдан.

А якщо ще й відмінять таємницю голосування то вибори в Дії стануть благом та дозволять на практиці реалізувати відповідальність кожного за свій вибір як наслідок українці практично зразу ще й в популізм перестануть вірити. Це ж супер я вважаю.
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10.07.2022 21:06 Відповісти
лучше б бабок кинул и осадил вручение повесток бандитское а то лопнет терпение у народа придет наш гетьман порох 1...
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10.07.2022 19:18 Відповісти
Для цього треба розігнати військомати і набрати заново але вже повністю цифрові. Але перед тим треба ще демографічний реєстр закінчити. Щоб було розуміння про людський ресурс доступний державі і щоб мобілізувала не людина, а програма яка взятки не бере. Тоді можна і через Дію повістки зробити, і там же виставити приписне та номер чи коефіцієнт щоб в людини було розуміння який шанс що їй система видасть повістку.

Ну і звичайно наказати всіх домогосподарок про яких Філ анімацію зробив.
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10.07.2022 21:11 Відповісти
 
 