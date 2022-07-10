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провокація (763) пропаганда (2566) Енергоатом (447) Запорізька АЕС (896)

Російські окупанти влаштували провокацію, залучивши пресу, на захопленій Запорізькій АЕС, - Енергоатом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пропаганда,заес

Заради гарної пропагандистської картинки про безпечну роботу ЗАЕС під дулами зброї окупантів – рашисти вдалися до чергової провокації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному повідомленні Енергоатому в телеграмі. 

У повідомленні зазначається: "Російські військові силоміць змусили керівництво станції допустити відомого російського блогера-пропагандиста із представником Росатома й у супроводі озброєних солдатів до блочного щита керування одного з енергоблоків атомної станції та до інших приміщень з обмеженим доступом. Там вони планують організувати зйомки і примусити український персонал до участі в пропагандистських інтерв‘ю.

Саме так окупанти створюють для російської аудиторії пропагандистський міф про один з головних здобутків росії у цій війні – успішну роботу вкраденої ЗАЕС для потреб країни-агресора.

Попри зусилля російських покидьків ЗАЕС залишається у сфері керування НАЕК "Енергоатом" і постачає електроенергію в українську енергомережу, очікуючи якнайшвидшого звільнення за допомогою ЗСУ.

Відповідна нота про злочинні дії рашістів на Запорізькій атомній електростанції буде спрямована до міжнародних органів безпеки АЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія перетворює захоплену Запорізьку АЕС на військову базу, - The Wall Street Journal

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
Гуго Карлович ™

@JoN_TM

·

4 h

Почти вся гуманитарная помощь, которую восемь лет свозили белыми камазами в девственные республики, неожиданно взорвалась.
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10.07.2022 18:39
+14
Провокації-ісконная скрєпа лапатних провокаторів...
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10.07.2022 18:30
+14
Непотрібно себе дурити,незнаю на кого розраховані такі заяви але ніяка МАГАТЕ не притягне агресора до відповідальності!Це може зробити тільки ЗСУ!
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10.07.2022 19:43
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Провокації-ісконная скрєпа лапатних провокаторів...
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10.07.2022 18:30 Відповісти
"право чобота" - чий військовий чобіт на землі, той і її хазяїн

маємо контратакувати рашистів в Таврії, тоді й не буде пропагандонів
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10.07.2022 20:34 Відповісти
Просто интересно. А есть еще в цивилизованном мире кто верит руцькой пропаганде? Бесплатно?
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10.07.2022 18:35 Відповісти
ти серйозно* чи просто рандомний комент? звісно вірять, сотні тисяч якщо не мільйони корисних кретинів
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10.07.2022 18:38 Відповісти
Тільки на московії їх 146 мільйонів( офіційно,з яких вони платять нашему зезиденту!)!
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10.07.2022 20:16 Відповісти
Гуго Карлович ™

@JoN_TM

·

4 h

Почти вся гуманитарная помощь, которую восемь лет свозили белыми камазами в девственные республики, неожиданно взорвалась.
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10.07.2022 18:39 Відповісти
Яка там ще до біса преса?
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10.07.2022 18:52 Відповісти
для власного вжитку касапами.
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10.07.2022 19:04 Відповісти
Кацапи , скоро ви всі відправитесь до пекла , так як бандерівці дуже
розлютилися і будуть вас рвати на шмаття 😠
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10.07.2022 19:35 Відповісти
Непотрібно себе дурити,незнаю на кого розраховані такі заяви але ніяка МАГАТЕ не притягне агресора до відповідальності!Це може зробити тільки ЗСУ!
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10.07.2022 19:43 Відповісти
Відколи це військові злочини стали провокацією...
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10.07.2022 19:57 Відповісти
 
 