Російські окупанти влаштували провокацію, залучивши пресу, на захопленій Запорізькій АЕС, - Енергоатом
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Заради гарної пропагандистської картинки про безпечну роботу ЗАЕС під дулами зброї окупантів – рашисти вдалися до чергової провокації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному повідомленні Енергоатому в телеграмі.
У повідомленні зазначається: "Російські військові силоміць змусили керівництво станції допустити відомого російського блогера-пропагандиста із представником Росатома й у супроводі озброєних солдатів до блочного щита керування одного з енергоблоків атомної станції та до інших приміщень з обмеженим доступом. Там вони планують організувати зйомки і примусити український персонал до участі в пропагандистських інтерв‘ю.
Саме так окупанти створюють для російської аудиторії пропагандистський міф про один з головних здобутків росії у цій війні – успішну роботу вкраденої ЗАЕС для потреб країни-агресора.
Попри зусилля російських покидьків ЗАЕС залишається у сфері керування НАЕК "Енергоатом" і постачає електроенергію в українську енергомережу, очікуючи якнайшвидшого звільнення за допомогою ЗСУ.
Відповідна нота про злочинні дії рашістів на Запорізькій атомній електростанції буде спрямована до міжнародних органів безпеки АЕС".
Будь ласка, зачекайте...
маємо контратакувати рашистів в Таврії, тоді й не буде пропагандонів
@JoN_TM
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4 h
Почти вся гуманитарная помощь, которую восемь лет свозили белыми камазами в девственные республики, неожиданно взорвалась.
розлютилися і будуть вас рвати на шмаття 😠