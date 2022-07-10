З-під завалу зруйнованого росіянами будинку в Часовому Яру врятували ще одну людину, - ОП
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Ще одна людина врятована живою з-під завалів п'ятиповерхового будинку в м.Часів Яр Донецької області, зруйнованого ракетним ударом російських окупантів у неділю 10 липня. Таким чином, кількість врятованих людей досягла шести.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.
Він зазначив: "О 18:10 10.07.2022 року під час проведення аварійно-рятувальних робіт виявили та дістали з під завалів ще одну людину.
Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 15 загиблих осіб, врятовано з під завалів 6 осіб.
23 людини залишається під завалами, у тому числі дитина".
Як відомо, російські окупанти з "Ураганів" 10 липня атакували Годин Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок.
Станом на 13:00 повідомлялося про 15 загиблих, знайдених під завалами, та п'ятьох врятованих. Також повідомлялося про 24 людей, у т.ч. дитину, які, ймовірно, залишалися на той момент під завалами.
Будь ласка, зачекайте...
мушу наголосити що робота ОП це не центр всього....
ОП це секретарша в кубі.
а ні до бомбардування, а ні до самої війни воно не має нічого від слова зовсім.
так само як до економіки, зовнішньої та внутрішньої політики, силових структур.
взагалі ні до чого...
ОП має отримувати документи, сортувати та передавати президенту.
по конституції України ОП нема взагалі.
воно не їснує...
а те що ЗЕ обклав себе аферистами, злодюгами, бандитами і може ще й агентами,
це йому відгукнеться не зважеючи на його "заслуги" БОНЕВТІК.
якщо ОП заїнтересувало пентагон, то немає сумніву що штати прикалуються.
це доволі серйозна пред,ява і вона вилізе вові боком.
тим більше що знов згадали провал операції по вагнерівцях