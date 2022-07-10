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З-під завалу зруйнованого росіянами будинку в Часовому Яру врятували ще одну людину, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донеччина,обстріл,завали,часівяр

Ще одна людина врятована живою з-під завалів п'ятиповерхового будинку в м.Часів Яр Донецької області, зруйнованого ракетним ударом російських окупантів у неділю 10 липня. Таким чином, кількість врятованих людей досягла шести.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко. 

Він зазначив: "О 18:10 10.07.2022 року під час проведення аварійно-рятувальних робіт виявили та дістали з під завалів ще одну людину.

Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 15 загиблих осіб, врятовано з під завалів 6 осіб.

23 людини залишається під завалами, у тому числі дитина".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали 30 ударів по Донеччині за добу. У Часовому Ярі триває операція з порятунку людей, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як відомо, російські окупанти з "Ураганів" 10 липня  атакували Годин Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок.

Станом на 13:00 повідомлялося про 15 загиблих, знайдених під завалами, та п'ятьох врятованих. Також повідомлялося про 24 людей, у т.ч. дитину, які, ймовірно, залишалися на той момент під завалами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Момент ракетного удару окупантів по багатоповерхівці у місті Часів Яр. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Як це страшно! Мої рідні бачили тільки секцію мосту розбиту і то були в шоці,а тут розруха і смерть кожну хвилину. Бережіть людей, вони безцінні
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10.07.2022 18:58 Відповісти
И все это творит одна маленькая тварь ,человеком этого зверя назвать нельзя , весь мир страдает от этого зверя ,и чем дальше тем больше преступление совершает этот зверь . Он подлежит уничтожению ,любыми способами ,какие можно придумать . Человечество должно его уничтожить ,и чем быстрее тем меньше он убьет людей.
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10.07.2022 19:55 Відповісти
В передостанньому абзаці Часів Яр перетворився на Годин Яр.
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10.07.2022 19:56 Відповісти
так, це трагедія, велика трагедія але...
мушу наголосити що робота ОП це не центр всього....
ОП це секретарша в кубі.
а ні до бомбардування, а ні до самої війни воно не має нічого від слова зовсім.
так само як до економіки, зовнішньої та внутрішньої політики, силових структур.
взагалі ні до чого...
ОП має отримувати документи, сортувати та передавати президенту.
по конституції України ОП нема взагалі.
воно не їснує...
а те що ЗЕ обклав себе аферистами, злодюгами, бандитами і може ще й агентами,
це йому відгукнеться не зважеючи на його "заслуги" БОНЕВТІК.
якщо ОП заїнтересувало пентагон, то немає сумніву що штати прикалуються.
це доволі серйозна пред,ява і вона вилізе вові боком.
тим більше що знов згадали провал операції по вагнерівцях
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10.07.2022 22:02 Відповісти
 
 