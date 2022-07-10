З-під завалу зруйнованого росіянами будинку в Часовому Яру врятували ще одну людину, - ОП

Ще одна людина врятована живою з-під завалів п'ятиповерхового будинку в м.Часів Яр Донецької області, зруйнованого ракетним ударом російських окупантів у неділю 10 липня. Таким чином, кількість врятованих людей досягла шести.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Він зазначив: "О 18:10 10.07.2022 року під час проведення аварійно-рятувальних робіт виявили та дістали з під завалів ще одну людину.



Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 15 загиблих осіб, врятовано з під завалів 6 осіб.



23 людини залишається під завалами, у тому числі дитина".

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Як відомо, російські окупанти з "Ураганів" 10 липня атакували Годин Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок.

Станом на 13:00 повідомлялося про 15 загиблих, знайдених під завалами, та п'ятьох врятованих. Також повідомлялося про 24 людей, у т.ч. дитину, які, ймовірно, залишалися на той момент під завалами.

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