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Ворог безуспішно намагався покращити своє тактичне становище під Авдіївкою, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 10 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ. 

У повідомленні зазначається: "Триває сто тридцять сьома доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Російські окупанти цинічно продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах, вбиваючи мирних жителів. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги де б ви не були на території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 37,3 тис. осіб, 217 літаків, 188 гелікоптерів, 1641 танк та 3823 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

обстрілів районів населених пунктів Бачівськ, Волфине, Миропілля, Володимирівка, Олексіївка і Вовківка Сумської області та Сеньківка і Миколаївка Чернігівської області. Окрім того, в районах Вовківки та Волфиного, ударів завдала ворожа штурмова та армійська авіація.

На Харківському напрямку противник застосовував танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів Харкова та населених пунктів Харківської області на північ, схід та південь від цього міста.

Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова, Петрівки і Мосьпанового.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог провів розвідку боєм біля Долини на Слов’янському напрямку, успіху не мав і відійшов, - Генштаб ЗСУ

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в районах населених пунктів Долина, Дібровне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Андріївка, Барвінкове, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Хрестище, Новопавлівка, Нікополь, Червоне та Сулигівка. Застосував авіацію для завдання удару неподалік Богородичного.

Розвідку боєм в напрямку Мазанівки окупанти, завдяки вмілим діям українських воїнів, відверто провалили та з втратами відійшли.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії районах населених пунктів Курдюмівка, Луганське, Берестове, Виїмка, Івано-Дар’ївка, Шуми та Переїзне.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обопільні обстріли із застосуванням мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії.

Ворог завдав авіаударів неподалік Авдіївки та Володимирівки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі Новоселівки Друга, успіху не мав, відійшов.

Також читайте: На Південнобузькому напрямку ворог зосередив зусилля на недопущенні наступу ЗСУ, - Генштаб

На Південнобузькому напрямку ворог наявними засобами вогневого ураження намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує в морі два носії високоточної зброї.

Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування ними цивільних об’єктів на території України, продовжують брехати про нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та багатоквартирних житлових будинках

Закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію".

Також читайте: Українські воїни завадили окупантам взяти під контроль Вуглегірську ТЕС, - Генштаб ЗСУ

Автор: Роман Свиридович
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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10.07.2022 19:06 Відповісти
тримайтеся Герої
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10.07.2022 19:12 Відповісти
В любой адекватной стране, потери российской армии вызвали массу протестов. За три с половиной месяца "потеряли" в Украине в три раза больше чем в Афгане за 10 лет. В США за ВОСЕМЬ лет войны во Вьетнаме погибло 58 тыс. военнослужащих. И это вызвало массовые антивоенные протесты И лишь руцькие рабы молчат
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10.07.2022 19:16 Відповісти
Так рузкіє ж "20 лєт в акупаційі", вони не можуть в антивоєнні протести. В них усю відповідальність за пуйло несе "захід", а не вони самі
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10.07.2022 19:42 Відповісти
Ворог безуспішно намагався покращити своє тактичне становище

Покращити своє становище - себто, з поганих руських перетворитись на хароших руських?
Ги...
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10.07.2022 19:38 Відповісти
все буде Україна, тут і питань нема.
питання в тому яку ціну прийдеться заплатити за перемогу і сколупнути зелених розпухших клованів взад, в лазні по визову.
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10.07.2022 19:39 Відповісти
Російське "міністерство нападу та брехні". прозвітувало про збиття 70 українських літаків Су-25.

Проте до війни в України було лише 24 таких штурмовики
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10.07.2022 19:42 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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10.07.2022 19:45 Відповісти
Спешу успокоить РабZZeянских вдов...,потерь нет...особенно среди Бурятов в количестве 5000..

хенерал конашенков...
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10.07.2022 19:50 Відповісти
 
 