На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 мільйони осіб, – Монастирський
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На військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Мобілізація - це справа кожного громадянина, вона має здійснюватися добровільно. Хочу сказати, що понад 3 млн громадян сьогодні знаходяться на обліку у військкоматах не за місцем їх проживання. І це питання, яке має бути вирішене найближчим часом, і в першу чергу це має бути позиція самих громадян, які мають стати на військовий облік", - зазначив Монастирський.
На запитання щодо правомірності видачі поліцією повісток, зокрема, на блокпостах, міністр відповів, що закон вимагає, що особа має знаходитися на відповідному обліку, і якщо ЗСУ потребують цього, такий облік має бути забезпечений.
Також він додав, що зараз всі сили оборони і безпеки допомагають ЗСУ, і "будь-які подібні дії здійснюються виключно на прохання ЗСУ для того, щоб допомогти в питаннях мобілізації".
Водночас міністр зазначив, що жодних проблем для пересування громадян між областями країни не має бути.
Будь ласка, зачекайте...
Але кошовому Вставили))))
Жданов разложил этот вопрос по полочкам....
та норма, о разрешении военкоматов на выезд, является частью Закона и Залужный просто о ней напомнил..... да, возможно она совковая и бестолковая, но это Закон!
а что сделал Зеленский? он ее отменил! Внимание! не Рада, голосованием, а лично Зеленский!
с чем его и поздравляю! ))
одним больше, одним меньше...., подумаешь......
Якії зараз танцюють присядку ,в той час,коли Українці на фронті!!
подделка документов - это когда печать стоит до того, как вписали имя. А если нет?
нигде не указано, где именно могут вручить повестку.
"Група українських військових зкрутила під Харковом поліцейських , яких звинувачували у поборах на дорозі.
На поліцейських військовим поскаржився один із постраждалих від поборів. Військові разом з ним під'їхали до поліцейських, поклали їх обличчям униз на узбіччі і зв'язали їм руки за спиною."
Блін ... Якщо таке пише юрист Монастирський, то які претензії до людей ??
ПОВАЖАЙ УКРАЇНУ -ЛЮБИ УКРАЇНСЬКЕ!