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Новини Війна в Україні
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війна (56913) військкомат (376) мобілізація (1507) Монастирський (370)

На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 мільйони осіб, – Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

монастирський

На військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мобілізація - це справа кожного громадянина, вона має здійснюватися добровільно. Хочу сказати, що понад 3 млн громадян сьогодні знаходяться на обліку у військкоматах не за місцем їх проживання. І це питання, яке має бути вирішене найближчим часом, і в першу чергу це має бути позиція самих громадян, які мають стати на військовий облік", - зазначив Монастирський.

На запитання щодо правомірності видачі поліцією повісток, зокрема, на блокпостах, міністр відповів, що закон вимагає, що особа має знаходитися на відповідному обліку, і якщо ЗСУ потребують цього, такий облік має бути забезпечений.

Також він додав, що зараз всі сили оборони і безпеки допомагають ЗСУ, і "будь-які подібні дії здійснюються виключно на прохання ЗСУ для того, щоб допомогти в питаннях мобілізації".

Також читайте: В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Водночас міністр зазначив, що жодних проблем для пересування громадян між областями країни не має бути.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+35
Кошевий на облік встав?
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10.07.2022 21:37
+24
""Мобілізація - це справа кожного громадянина, вона має здійснюватися добровільно. - а Портнов и его сына це також справа кожного или они это другое?Как сообщает Центр противодействия коррупции, заместитель председателя Офиса президента Украины Олег Татаров позволил сбежать во время полномасштабной войны нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку, бывшему замглавы Администрации президента Украины Андрею Портнову и его сыну. Несмотря на призывной возраст, сын Портнова, по информации общественной организации, покинул страну 28 марта.
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10.07.2022 21:41
+22
95 квартал стоит на учете? Или это другое? Лысый по возрасту военнообязанный, повестка должна быть. Не хочется, чтобы пацанов по 18-20 лет без семей призывали, которые и жизни еще не видели. Пора квартальным боровам долг Родине вернуть, они на ней хорошо зарабатывали, а ещё и оскорбляли в своих позорных выступлениях. Госслужащих категории А тоже все это касается.
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10.07.2022 21:41
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Кошевий на облік встав?
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10.07.2022 21:37 Відповісти
та нi, Кошевой зробив патрiотичну татушку!
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10.07.2022 21:58 Відповісти
Воно, схоже, хоче нажертись до 160 кг і розказувати усім, що не годний.
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10.07.2022 22:03 Відповісти
І що тут патріотичного? Мавпа пальцем тицяє у Жопу, ось якби це була дупа путіна може я б і оцінила. А так гумор 95 кварталу, ховайтеся хто може.
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11.07.2022 06:03 Відповісти
за Сивоху ще спитай
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10.07.2022 21:59 Відповісти
я про Головклоуна где он на учете то повесткив 2015 4 штуки прибегали в Кривой Рог.. а жил он в Киеве недвижимость в Италии Крыму ТАК ГДЕ БУБОЧКА НА УЧЕТЕ СТОИТ???? вот когда наведете порядок с Глав клоуном тогда про народ думайте....
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10.07.2022 22:03 Відповісти
да, в Варшаве в центр помощи беженцам
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10.07.2022 22:09 Відповісти
У кошового Невстав
Але кошовому Вставили))))
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11.07.2022 14:28 Відповісти
95 квартал стоит на учете? Или это другое? Лысый по возрасту военнообязанный, повестка должна быть. Не хочется, чтобы пацанов по 18-20 лет без семей призывали, которые и жизни еще не видели. Пора квартальным боровам долг Родине вернуть, они на ней хорошо зарабатывали, а ещё и оскорбляли в своих позорных выступлениях. Госслужащих категории А тоже все это касается.
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10.07.2022 21:41 Відповісти
ви ж знаєте, що цього небуде,квартал95 гроші не приносить тому присіли на бюджетне фінансування з всякими "байрактар шоу"
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10.07.2022 21:46 Відповісти
Ха-ха... Мне сорок, я без семьи, жизни не видел.
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10.07.2022 22:20 Відповісти
І навіть цноту не втратили? Ай- яй -яй
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11.07.2022 06:05 Відповісти
""Мобілізація - це справа кожного громадянина, вона має здійснюватися добровільно. - а Портнов и его сына це також справа кожного или они это другое?Как сообщает Центр противодействия коррупции, заместитель председателя Офиса президента Украины Олег Татаров позволил сбежать во время полномасштабной войны нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку, бывшему замглавы Администрации президента Украины Андрею Портнову и его сыну. Несмотря на призывной возраст, сын Портнова, по информации общественной организации, покинул страну 28 марта.
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10.07.2022 21:41 Відповісти
кстати о птичках.....
Жданов разложил этот вопрос по полочкам....
та норма, о разрешении военкоматов на выезд, является частью Закона и Залужный просто о ней напомнил..... да, возможно она совковая и бестолковая, но это Закон!
а что сделал Зеленский? он ее отменил! Внимание! не Рада, голосованием, а лично Зеленский!
с чем его и поздравляю! ))
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10.07.2022 21:47 Відповісти
Если я нарушу Закон, я уйду сам.(С)
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10.07.2022 22:38 Відповісти
так он их уже 78 нарушил, это 79-й....... ))
одним больше, одним меньше...., подумаешь......
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10.07.2022 23:40 Відповісти
залужный ляпнул слово выезд а надо было все лишь сказать про переезд и все бы успокоились
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11.07.2022 01:15 Відповісти
Поголовье пересчитать решили☝Резерва хватает за глаза. Но пересчитать, и под контроль на поводок каждого ох как хочется
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10.07.2022 21:47 Відповісти
поголів'я скотів-ванюшек це у вас на Московії, в Україні громадяни, які зобов'язані брати участь у знищенні окупантів.
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10.07.2022 21:57 Відповісти
Ты не прав,именно поголовье привело к власти аферистов,и тем самым это поголовье позвало к себе войну
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10.07.2022 22:05 Відповісти
Ха, на Московії❓ Говори "паляниця" чертяка прокацапська❗
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10.07.2022 22:21 Відповісти
а ось ще один "патрiот" - Коля "Котлета".......
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10.07.2022 22:06 Відповісти
все что успел спи..ть митбол... но теперь за него взялась упоротая лиса безмозглая... запасаемся попкорном
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10.07.2022 22:20 Відповісти
Мукачевський котел - це вам не шуточки
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10.07.2022 22:25 Відповісти
Кто тут у нас: фарцовщик со стажем? Нет, приёмщик вторсырья!
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10.07.2022 23:08 Відповісти
Вони спеціально так кажуть, що нічого не зрозуміло? Чи просто знущаються?
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10.07.2022 22:09 Відповісти
Поднимают темы на которые люди реагировали, что бы заглушить тему с конгресменшей и ермаком❗
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10.07.2022 22:23 Відповісти
Неадекватність депутуток породжує неадекватне законодавство!!! Не Суспільство має підстроюватися під дебільну владу,а влада повинна обслуговувати потреби Суспільства !!!
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10.07.2022 22:51 Відповісти
Аби суспільство було адекватне-цієї влади не було б апріорі....І зараз ще мабуть не зовсім доходить.А кажуть що тільки кацапи дебіли...
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10.07.2022 23:04 Відповісти
,,Зе,,обрали хохлики та малороси.....
Якії зараз танцюють присядку ,в той час,коли Українці на фронті!!
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11.07.2022 14:26 Відповісти
Выписывание повесток на улице "на коленке" - это статья 358 УК «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт и использование подделанных документов, печатей, штампов».
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10.07.2022 23:57 Відповісти
Ну в если выписывает сам военком или уполномоченное лицо с печатью?
подделка документов - это когда печать стоит до того, как вписали имя. А если нет?
нигде не указано, где именно могут вручить повестку.
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11.07.2022 08:44 Відповісти
Да смотри там, будет сам военком лично ходить и раздавать по улицам, не царское это дело. Именно так и делают- выпишут пачку с печатями и подписями, в лучшем случае раздает парнишка в камуфляже непонятного звания и должности вместе с копом, а в худшем случае- сами копы.
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11.07.2022 13:43 Відповісти
Но то, что все должны быть на учете по месту проживания, это правильно. Только это не так делается. Наймите толковых маркетологов, сделайте стенды, рекламу по тв- типа сходите в свой военкомат и обновите данные, пройдите мед комиссию, никто вас пушечным мясом загребать не будет, и так полно желающих. Покажите людям привилегии службы в ВСУ. Сейчас одних призывов к патриотизму мало, к сожалению. Есть много людей, готовых воевать за Украину, но к ним надо найти подход отличный от запугивания, отлавливания. Этим всем надо заниматься, а не делать "через жопу, зато так проще".
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11.07.2022 13:54 Відповісти
не фантазируйте. Если гражданин получает повестку с подписью и печатью, то она действительна.
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11.07.2022 19:11 Відповісти
він статист чи міністр мвд ? тоді довідку скільки слуг народу перейшло на бік ворога та хто дременув - в студію!!!
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11.07.2022 00:28 Відповісти
А фееричне і прекрасне відео про "нову-реформовану" поліцію пан мініср не хоче прокоментувати? Чи відловлювати ботанів воно не так сцикотно?

"Група українських військових зкрутила під Харковом поліцейських , яких звинувачували у поборах на дорозі.
На поліцейських військовим поскаржився один із постраждалих від поборів. Військові разом з ним під'їхали до поліцейських, поклали їх обличчям униз на узбіччі і зв'язали їм руки за спиною."

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11.07.2022 00:41 Відповісти
т.е. теперь можно на любого неугодного полицейского военным пальцем ткнуть ?
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11.07.2022 19:12 Відповісти
Щось цього мусора забагато стало .... давайте ще Антоніну Ригащенко виставляйте.
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11.07.2022 03:02 Відповісти
Мобілізація - це справа добровільна. Це слова Монастирського. То чому ж тоді ніхто нікого не питає - сьогодні повістка, завтра- з речами. І ЗСУ потребує не обліку, а свіжої сили, підкріплення, заміни. Як завжди гарні заспокійливі слова, а на ділі - зовсім інше.
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11.07.2022 09:05 Відповісти
Цікаво, скільки і яку допомогу надав 95 квартал армії. Недавно Кошовий виїзжав за кордон на концерт 95 кварталу, виходить концерти дають, а ось про допомогу від кварталу не чула.
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11.07.2022 09:50 Відповісти
Це мабуть буде відкриття для Монастирського, але чоловіки за відсутності роботи у своїх населених пунктах для того щоб забезпечити свої родини на роботу їдуть у обласні міста та столицю
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11.07.2022 10:49 Відповісти
... и обязаны при этом встать на учет по новому месту.
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11.07.2022 19:14 Відповісти
О дивись, живий курилка!
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11.07.2022 10:54 Відповісти
Потрібно прирівнювати проживання не по місцю обліку до ухилення від призову, що фактично ним і є (5 років колонії). Цікаво, скільки тут сцикунів і ботви спільно атакують процес мобілізації. Боїться русня того, і трусяться в мами під спідницею реальні коментатори, які тут про лисого, або ще іншу відволікаючу пургу постять. Разом в них добре виходить флудити.
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11.07.2022 10:56 Відповісти
Face-palm.
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11.07.2022 11:47 Відповісти
Якщо я знімаю квартиру в іншому місті, наприклад у вас, ви мене пропишете? Отож-бо й воно. Легко казати, якщо все своє і під рукою.
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11.07.2022 11:48 Відповісти
Та у нас сотні тисяч ховаються від мобілізації. Частина із них просто відкупляється від віськомів та ментів.
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11.07.2022 12:28 Відповісти
А чому?
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11.07.2022 13:35 Відповісти
Мобілізація - це справа кожного громадянина, вона має здійснюватися добровільно.

Блін ... Якщо таке пише юрист Монастирський, то які претензії до людей ??
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11.07.2022 13:51 Відповісти
Українці ставте вподобайку лише тим хто пише Українською мовою, підтримуйте Україну та Українське! Хай уся ця "українська" кацапня до якої ще не дійшло що в Україні є рідна мова буде в меншості, а з часом і до них дійде що рашисьтскою мовою писати чи розмовляти немає сенсу, тому що їх не помічатимуть!
ПОВАЖАЙ УКРАЇНУ -ЛЮБИ УКРАЇНСЬКЕ!
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11.07.2022 14:14 Відповісти
Шльондра зільона, типу, закон правильний, але припіздєнтський пиз діж -"главнєє". І НАСРАТИ, що він - протизаконний.
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11.07.2022 17:10 Відповісти
 
 