На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 мільйони осіб, – Монастирський

На військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мобілізація - це справа кожного громадянина, вона має здійснюватися добровільно. Хочу сказати, що понад 3 млн громадян сьогодні знаходяться на обліку у військкоматах не за місцем їх проживання. І це питання, яке має бути вирішене найближчим часом, і в першу чергу це має бути позиція самих громадян, які мають стати на військовий облік", - зазначив Монастирський.

На запитання щодо правомірності видачі поліцією повісток, зокрема, на блокпостах, міністр відповів, що закон вимагає, що особа має знаходитися на відповідному обліку, і якщо ЗСУ потребують цього, такий облік має бути забезпечений.

Також він додав, що зараз всі сили оборони і безпеки допомагають ЗСУ, і "будь-які подібні дії здійснюються виключно на прохання ЗСУ для того, щоб допомогти в питаннях мобілізації".

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Водночас міністр зазначив, що жодних проблем для пересування громадян між областями країни не має бути.