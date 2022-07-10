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біженці (1037) діти (4420) Польща (5195) школа (1833)

У школах Польщі очікують ще 200 тис. українських дітей в новому навчальному році

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

школа

У вересні 2022 року в польських школах очікують ще 200 тис. українських дітей.

Про це повідомив міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Ми прийняли 200 тис. українських дітей, з них 160 тис. – у школи і 40 тис. – в дитсадки. За нашими оцінками, ще 200 тис. можуть приєднатися з 1 вересня. Кінця війни в Україні не видно, тому, природно, ті діти, які тут, напевно, залишаться, і приїдуть ще, – сказав міністр.

Чарнек припустив, що, ймовірно, велика частина дітей, захочуть залишитися за комп’ютерами і продовжувати навчатися з однолітками онлайн, оскільки в Україні проходитиме навчання у дистанційному режимі.

За словами міністра, система освіти еластична, тому Польща готова приймати українських дітей.

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Крім цього, міністерство освіти і науки спочатку запропонувало створити українські класи в польських школах і викладати в них переважно польську мову. Чарнек зазначив, що це дало б можливість увійти в новий навчальний рік на належному освітньому рівні.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
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10.07.2022 21:49
+6
Так. Ще частина українців покине Україну на осінь. Йде зима а опалення домівок в багатьох місця не буде. Орда хоче зимою заморозити населення щоб примусити до капітуляції.
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10.07.2022 21:53
+6
Почему? Детки в безопасности будут получать образование. Без недобитых совлядей, без поборов. Чистые знания и отменная русофобия. Уверен, эти дети применят полученные знания для укрепления Украины в будущем.
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10.07.2022 22:02
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10.07.2022 21:49 Відповісти
Почему? Детки в безопасности будут получать образование. Без недобитых совлядей, без поборов. Чистые знания и отменная русофобия. Уверен, эти дети применят полученные знания для укрепления Украины в будущем.
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10.07.2022 22:02 Відповісти
По собі всіх не суди.
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10.07.2022 22:38 Відповісти
Без москворотих лінгво-інвалідів.
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10.07.2022 22:08 Відповісти
Повернуться відсотків 50%.
Шкода, що держава пустіє...
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11.07.2022 09:16 Відповісти
Так. Ще частина українців покине Україну на осінь. Йде зима а опалення домівок в багатьох місця не буде. Орда хоче зимою заморозити населення щоб примусити до капітуляції.
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10.07.2022 21:53 Відповісти
журналіст М.Вересень в одній бесіді порадив вже зараз подумати про альтернативні джерела опалення взимку,навіть про буржуйки згадали на повному серйозі,бо все може бути,це війна..
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10.07.2022 21:57 Відповісти
Поради, як завжди, ніхто не слухає. Начнуть чухатись коли перші морози вдарять.
Орда може нанести удари як по газовим магістралям, так і ТЕЦ, так і по єнергорозподільчим лініях та трансформаторних підстанціях.
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10.07.2022 22:03 Відповісти
В Сумах так и было. Бомбанули подстанцию, пытались бомбануть одну из двух ТЭЦ. Но это когда ихние самолёты вовсю летали. А "калибры" они на это тратить не будут.
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10.07.2022 22:55 Відповісти
он прав....
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10.07.2022 22:07 Відповісти
Польщі дяка і уклін, тільки не робіть з українських дітей поляків, бо вони українці....
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10.07.2022 21:55 Відповісти
це ті хто прийде за нами і в них буде багато, ой як багато питань...
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10.07.2022 22:01 Відповісти
Вони самі з себе зроблять і поляків і німців і всіх інших.Тільки от такими темпами скоро Україні дітей не залишиться....Ті що є виїдуть...Нові не народжуються-нема кому народжувати.Пару років в такому темпі в Все фініш...
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10.07.2022 22:53 Відповісти
Да ладно, не народжуются.. в садик до войны с рождения ребенка записывать надо было, потому что еще пару месяцев- и мест нет.
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10.07.2022 22:57 Відповісти
Ви не задумувалися, що це із-за того, що мало дитсадків, а не дітей багато?
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10.07.2022 23:02 Відповісти
а куда делись те садики, что были, когда не было такого ажиотажа ?
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11.07.2022 00:56 Відповісти
баран - население городов растет быстрее чем строят садики
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11.07.2022 00:59 Відповісти
Вячеслав, ты сам баран, еще и быдло в придачу, если позволяешь себе ляпать херню незнакомым людям.
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11.07.2022 01:01 Відповісти
ти сам баран, коли закриваєш іншим рота. у нього є право його відкривати. якщо ти його думку не можеш пережити, так то твої психологічні проблеми.
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11.07.2022 08:44 Відповісти
у мене під будикном мій садок хробили якимсь центром реабілітаційним центром, ще років з 20 назад. усе ж купляється і продається.
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11.07.2022 08:43 Відповісти
я в 2010-м старшего ребенка в садик устраивал, начало учебы в сентябре, а я в мае пришел этого же года, чтоб пораньше, вдруг мест не хватит. На меня заведующая посмотрела удивленными глазами, сказала, че так рано пришли- еще никто не приходил на этот год. Так что за 10 лет поменялось ? садиков в разы стало меньше ? а куда они тогда делись ? Или все- так рождаемость поднялась ?
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11.07.2022 00:59 Відповісти
пипец ты дятел - все население переселяется в города а там садиков строится меньше чем прибывает народу
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11.07.2022 01:01 Відповісти
Ми все-одно вимирали уже 30 років. Які різниця коли ми вимремо, через 100 років, чи через 300?
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10.07.2022 23:03 Відповісти
З такою логікою навіщо тоді з кацапами воювати?Все одно вимремо.Тоді хто хоче хай їде куди хоче і робить що хоче.А державу закриємо як проєкт і все....Дивні у Вас думки...
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10.07.2022 23:30 Відповісти
Я просто по житті фаталіст. Рано чи пізно будь-який народ або вимирає, або асимілюється.
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10.07.2022 23:55 Відповісти
вы кацапы скоро сдохните вместе со своим епнутым путлером
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11.07.2022 01:02 Відповісти
какими темпами падло? что ты несешь - война идет!
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11.07.2022 01:00 Відповісти
Це хто ще падло кацапське?Так що шо війна?Виходить якщо війна то відновлення населення треба на нуль помножити??Чи може навпаки треба намагатись щось зробити в іншому напрямку???
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11.07.2022 05:55 Відповісти
Польща вже як друга Україна, тільки покращена версія, без корупції і кумовства.
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10.07.2022 22:09 Відповісти
Тепер нам Польщею вже не стати в найближчі десятки років. Ху*ло перетворив нас вже сьогодні в найбіднішу країну зі зруйнованою економікою і інфраструктурою, мільйонами вимушених переселенців, сотням тисяч убитих і скалічених громадян, сотнями тисяч "безхатьків" - це жах(((
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10.07.2022 23:30 Відповісти
Добре, що ти не на фронті.
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10.07.2022 23:46 Відповісти
не писти кацап - мы потом с вас бабки будем выжимать годами за то что вы разрушили
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11.07.2022 01:04 Відповісти
А хто вам заважав будувати 30 років Україну без корупції і кумовства? Невже порошенко?
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10.07.2022 23:37 Відповісти
кацапи, які тягли до себе в тайожний союз. і окрім того зараз по переселенцям видно як у особистому часовому маштабі декому треба зробити стрибок у пару століть у себе в голові - на стільки відсталі проприїзжали.
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11.07.2022 08:48 Відповісти
бо не межує з прибацаним сусідом.
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11.07.2022 08:46 Відповісти
Жінки з дітьми в країнах ЄС будуть поступово адаптуватись, а чоловіки при зняті обмежені виїдуть до них і вже не повернуться сюди. Затяжна війна призведе до осідання в ЄС сотень, якщо не мільйонів українців. Ху*ло цією війною може добитись зменшення населення до 20-30 млн., це сумно...
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10.07.2022 23:25 Відповісти
Ніхто нікуди не виїде...Сім'ї порозпадаються,нові не утворюються.І це процес вже іде...В глобальному сенсі не правильний підхід до вирішення цієї проблеми.Робиться все тільки в гіршому напрямку...
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10.07.2022 23:34 Відповісти
не трынди балабол все украинцы мечтают вернуться домой там в Европе тоже жизнь не сахар
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11.07.2022 01:05 Відповісти
не всі, але багато вже повернулися. не всі готові адаптуватися.
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11.07.2022 08:49 Відповісти
Не неси хєрню. Там мінімум 50% повернеться вже завтра в Україну, якщо сьогодні закінчиться війна. Більша частина із тих хто виїхали взагалі живуть за свій рахунок або на рахунок держави і не адаптовуються, не працюють, бо не знають мов. Тимчасовий захист в ЄС закінчиться в березні, далі можуть не продовжити. Там багато нюансів.
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10.07.2022 23:34 Відповісти
Та яка херня??Процес адаптації так чи інакше іде..Тимчасовий захист не продовжать-будуть подавати на постійний притулок.Війна за місяці не закінчиться,це не реально...Мову не так тяжко вчити як здається,тим більше Польску (як приклад).Я вже не кажу про дівок які взагалі без дітей виїхали,ті взагалі без проблем осядуть...Так хто херню несе???
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10.07.2022 23:50 Відповісти
нет никакой адаптации жить в чужих комнатах по чужим законам без работы мля !
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11.07.2022 01:06 Відповісти
а ти їх ще попробуй загони на роботу! є робота - та не йдуть. бо на халяву отримувати достатньо фінансування випадає не кожному і раз в життя.
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11.07.2022 08:50 Відповісти
не мели ерунды статус продлевается автоматически особенно для мам с детьми
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11.07.2022 01:09 Відповісти
Не повернуться ті, кому не буде куди повертатись.
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10.07.2022 23:40 Відповісти
и правильно сделают тут им бесплатно никто ничего даст как в Европе
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11.07.2022 01:08 Відповісти
Охеренное такое "адаптувание"- годами жить в лагерях для беженцев, где просто не дадут умереть с голода и все. Как вариант, если тут жилье разнесли и больше в Украине ехать некуда. Но это не вариант на всю оставшуюся жизнь. За те копейки, которые могут получить беженцы, устроившись на низкоквалифицированную работу, нормальное жилье не то что не купить, а даже не снять. А проезд. А медицина. И еще много всяких -А.
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11.07.2022 01:17 Відповісти
Які ще такі "лагеря біженців"?Може краще в самих біженців попитати про копійки?А в Україні тисячами баксів платять??Ні хто не каже ще це добре-навпаки це дуже погано і катастрофічно.Пишеться не для того щоб голову попелом посипати,а для того щоб може комусь дійде що зараз не правильний підхід до цієї проблеми.І якщо далі так піде то буде дійсно катастрофа...
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11.07.2022 01:30 Відповісти
які копійки? з копійками по тряпошним магазинам не має можливості бігати. а коли приходлять щей сваряться, та хіба то бідні?
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11.07.2022 08:53 Відповісти
Ви здивуєтеся. Поляки були здивовані, коли до них поїхали не звичайні заробітчани, а українці з грошима, гарним смаком та у дорогих речах, на своїх авто. Торгівля у Польщі збільшилася, бо українці витрачають гроші у магазинах, винаймають не тільки кімнати, але й квартири з будинками. Так - є різні верстви населення з різними статками. Хтось вже повернувся, хтось працює, а хтось починає навіть робити бізнес.
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11.07.2022 08:51 Відповісти
життя триває! так і повинно бути.
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11.07.2022 08:54 Відповісти
ничо вони там в лагерях не бідні. від роботи носи відвертають, самі житло не шукають, чекають, поки дадуть від держави. кормлят і машинки стірають коли захочеш.
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11.07.2022 08:52 Відповісти
Якось почитав польську історію за 20 століття, як її бачать поляки. Виявилося, що армія крайова, яка вбила десятки тисяч українців на території України- це національні герої, пілсудський, який був дружбаном гітлера і який влаштовував терор на українських землях - великий лідер, УПА і Бандера, які боролись з окупантами на своїй землі - це фашисти, операція Вісла - це правильна справа... І таких зашкварів просто сила силенна. Бідні українські діти. Це те ж саме, що відправити українських дітей в кацапські школи: де їм будуть розповідати про героїчних дєдов із нквд та про переваги гулагу.
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10.07.2022 23:28 Відповісти
А що, поляки мають відзначати українських героїв? Армія Крайова - такий же рух за визволення як УПА, Пілсудський - батько першої незалежної Польщі в 20-му сторіччі, і т. д

Тут треба ставити питання, що історію мають викладати українці
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11.07.2022 07:54 Відповісти
може ти натрапив саме на роспроаганду. кацапи так і в Європі створюю тіпа місцеві сайти і через низ серуть у мозок. можливо ти натрапив на статтю кучки місцевих націоналістів, як в рашці імперіалісти з жовто-чорно-білим прапором.
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11.07.2022 08:56 Відповісти
 
 