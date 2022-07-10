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Німеччина повинна більше допомагати Україні, - глава оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

штрак-цимерман

Німеччина має більше та швидше допомагати зброєю Україні, інакше сама зіткнеться з наслідками.

Про це написала голова комітету з оборони німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман у твіттері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми й надалі будемо так мало робити в справах України, то нам доведеться відповідати за історично важливі проблеми… Якщо програє Україна, програє Європа", - написала політик.

За її словами, жодним чином не можна продовжувати діяти стосовно України так, як це відбувається зараз. Штрак-Циммерман очікує чіткого керівництва та відповідних дій від відомства федерального канцлера, яке поки "нічого не робить".

Генеральний інспектор Бундесверу Еберхард Цорн думає лише про німецьку армію, і це його робота, "але це відверто недалекоглядно з огляду на Україну та наслідки для Німеччини та Європи", заявила голова комітету. Вона висловила думку про необхідність створення посади нейтрального координатора з питань постачання озброєнь.

Штрак-Циммерман, яка є членом Вільної демократичної партії, що входить до правлячої коаліції, від самого початку війни почала активно обстоювати ідею постачання зброї Україні, хоча до 24 лютого займала іншу позицію. Наразі голова комітету з оборони німецького Бундестагу є одним з основних адвокатів надання нашій державі озброєнь.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
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10.07.2022 21:54
+12
Відео

В Харькове на посту полицейские вымогали 300 грн у водителя.

Как раз в это время проезжали военные, надели на негодяев браслеты и уже через два дня эти копы выразили огромное желание поехать на передовую 💁‍♂️

ТРУХА⚡️Украина | Прислать новость
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10.07.2022 21:57
+10
Справедливости ради, немецкая арта уже во всю косит кацапов, хотя недавно отправка касок была под вопросом. Если к чему-то и цепляться, то только к срокам поставок. Если вытереть слезоньки зрадоньки и посмотреть на ситуацию объективно, то Украине поставляют все более серьезное оружие отовсюду. Уже про 300 км химарсы заговорили, с пво вопрос одобрили, про снос крымского моста заговорили. Такими темпами, если не будет форсмажоров, американцы снимут запрет на нанесение своим оружием ударов по свинарнику.
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10.07.2022 22:09
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10.07.2022 21:54 Відповісти
Відео

В Харькове на посту полицейские вымогали 300 грн у водителя.

Как раз в это время проезжали военные, надели на негодяев браслеты и уже через два дня эти копы выразили огромное желание поехать на передовую 💁‍♂️

ТРУХА⚡️Украина | Прислать новость
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10.07.2022 21:57 Відповісти
зато в Одесской области мусара на дороге в наглую тормозят всех подряд и выписывают штраф за ремень безопасности, при чем не отказываются ,, помогать,, оплатить штраф в меньшем размере, то есть не выписывая квитанцию на оплату штрафа !!!!при их нынешней зарплате , им ***** не хватает . ну вот что с такими мудаками делать ?
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10.07.2022 22:04 Відповісти
harosh po bolshe takih reidov
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10.07.2022 22:05 Відповісти
Мене одного нудить коли я чую про допомогу Німеччини?
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10.07.2022 22:00 Відповісти
Нет.
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10.07.2022 22:06 Відповісти
тут нет блюющего смайлика
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10.07.2022 23:05 Відповісти
Справедливости ради, немецкая арта уже во всю косит кацапов, хотя недавно отправка касок была под вопросом. Если к чему-то и цепляться, то только к срокам поставок. Если вытереть слезоньки зрадоньки и посмотреть на ситуацию объективно, то Украине поставляют все более серьезное оружие отовсюду. Уже про 300 км химарсы заговорили, с пво вопрос одобрили, про снос крымского моста заговорили. Такими темпами, если не будет форсмажоров, американцы снимут запрет на нанесение своим оружием ударов по свинарнику.
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10.07.2022 22:09 Відповісти
Нє всьо так однозначно.
Німеччина третя по грошах по військовій допомозі України.
Але те як це вона робить вже назвали "шольцізм" - ганьба.
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10.07.2022 23:57 Відповісти
#німці бояться - це вже мем 🤔
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11.07.2022 00:00 Відповісти
Насколько я понял - Мари-Агнес, как главу комитета, финансируют оружейные компании)
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10.07.2022 22:01 Відповісти
а ето как ? Наличними, или путевками, а может помогают любоваться тувинскими просторами.
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10.07.2022 22:38 Відповісти
такая игра добрый злой полицейский - "добрый" глава комитета готов, а "злой" Шольц - не готов
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10.07.2022 22:07 Відповісти
Ну да ну да. А завтра чергова анялєнка напише - ми нєможем пазволіть впісать мінєтчину у війну, даже нєсмотря на то, что наши сєрдца гарят ат болі і ужаса. Криваві нафтодолари роблять своє діло.
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10.07.2022 22:10 Відповісти
Німеччина повинна більше допомагати Україні, -- це слова,
а в дійсності сьогодні Німеччина заблокувала пакет ЕС допомоги
для України. Оце і є дійсність.
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10.07.2022 22:10 Відповісти
Так, має. Але не буде. Бо не може. "Ато путєн нападьот".
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10.07.2022 22:14 Відповісти
Ja-ja, naturlich! ich bin jahre alt..
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10.07.2022 22:20 Відповісти
По факту Німеччина ***** не робить, навіть навпаки ******** кацапов
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10.07.2022 22:22 Відповісти
Німеччина робить усе, щоб ми не перемогли у цій клятій війні.
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10.07.2022 22:42 Відповісти
Борги неймовірно Великі!!!
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10.07.2022 22:47 Відповісти
Глава БНД гелен яскраво описував синхронні дії Москви та соціал-демократів при становленні Німеччини як держави у 50 роки. Правда, за часів Аденауера цілувальники ще не розвернулись, а з 1970 -х почали в засос. А тепер їх внуки продовжують повним ходом те ж саме.
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10.07.2022 22:51 Відповісти
 
 