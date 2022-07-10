Німеччина повинна більше допомагати Україні, - глава оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман

Німеччина має більше та швидше допомагати зброєю Україні, інакше сама зіткнеться з наслідками.

Про це написала голова комітету з оборони німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман у твіттері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми й надалі будемо так мало робити в справах України, то нам доведеться відповідати за історично важливі проблеми… Якщо програє Україна, програє Європа", - написала політик.

За її словами, жодним чином не можна продовжувати діяти стосовно України так, як це відбувається зараз. Штрак-Циммерман очікує чіткого керівництва та відповідних дій від відомства федерального канцлера, яке поки "нічого не робить".

Генеральний інспектор Бундесверу Еберхард Цорн думає лише про німецьку армію, і це його робота, "але це відверто недалекоглядно з огляду на Україну та наслідки для Німеччини та Європи", заявила голова комітету. Вона висловила думку про необхідність створення посади нейтрального координатора з питань постачання озброєнь.

Штрак-Циммерман, яка є членом Вільної демократичної партії, що входить до правлячої коаліції, від самого початку війни почала активно обстоювати ідею постачання зброї Україні, хоча до 24 лютого займала іншу позицію. Наразі голова комітету з оборони німецького Бундестагу є одним з основних адвокатів надання нашій державі озброєнь.

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