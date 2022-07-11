Зеленський наказав військовим повернути окуповані РФ прибережні території на півдні України, - Резніков

Президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні України.

Про це в інтерв'ю британській газеті The Times заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, щоби відвоювати свою південну територію в Росії", - пише The Times.

За словами Резнікова, Зеленський наказав військовим України відвоювати окуповані прибережні райони, які мають життєво важливе значення для економіки країни.

"Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно для нашої країни. Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно, а, б, в… Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах", - пояснив міністр.

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