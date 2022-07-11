Зеленський наказав військовим повернути окуповані РФ прибережні території на півдні України, - Резніков
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Президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні України.
Про це в інтерв'ю британській газеті The Times заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, щоби відвоювати свою південну територію в Росії", - пише The Times.
За словами Резнікова, Зеленський наказав військовим України відвоювати окуповані прибережні райони, які мають життєво важливе значення для економіки країни.
"Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно для нашої країни. Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно, а, б, в… Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах", - пояснив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Думаю Залужний не виконає цей «наказ» спікера з козирної опи, якщо не буде впевнений в успіху операції, а сам прийме рішення коли настануть сприятливі для наступу обставини.
буба криворожский пытается этим своим высером создать шумиху в СМИ и этим прикрыть агента Козыря, в миру Дерьмак. Напрасно тужится этот ЗЕбанутый дрыщ, мы надеемся, что Байден скажет правду о Дерьмаке, и ему после этого ему уже не отвертеться. Поэтому вся надежда на Байдена и давление штатов по этой теме.
Краще б, падло, ти наказав у 2019 будувати уткріплення та мінувати можливі шляхи вторгнення.
Але, в такому разі, ні за що було б будувати дороги. (с)
Петя з ліпецькими канхвєтами вже не катіт... народ серйозно зацікавився кротом.
Сам не хоче попробувати.
Я вважаю, що з його армійським досвідом не варто лізти у командування військами.
Коли Залужний вирішить, тоді і буде деокупація.
А оставить Мариуполь, Северодонецк - это тоже он приказал? Что-то мы про это нигде не читали... Вёл-вёл боевые действия Залужный... и вдруг
Если любитель инсценировок и видосиков "приказал вернуть" - значит такой план в генштабе готов и ему доложен.... ТО есть, фактически - это засветка противнику стратегических планов ВСУ...
Но не только... Всмотримся пристальней... жестко под Харьковом...жестко на Донбассе... Окуда резервы , пан генеральный ? Из-под Харькова? Из Донбасса? Что вы приказали сдать, чтоб взять Юг ?
Опять же - ясен пень - после такой заявы сейчас русня начнёт там усиленно укрепляться и подтягивать резервы... Значит потерь у ВСУ будет больше, так фактор внезапности никто не отменял...
НО что Нерону Рим, если он решил понтануться ?! Да гори он огнём!
А не так, подгорает с ермаком, и нужно прикрыться победами.
Якщо це мiнiстр оборони пише цей звiт про свою роботу, то нам хана!
Это что, для приколу, на весь свет, в средствах массовой информации, о желаниях или фантазиях
маршала или, как там, фельдмаршала? Ещё карты выложи! У Генштаба, наверно, адское терпение!
Или детский сад или, извините, идиоты (это болезнь, не оскорбление), или ПРЕДАТЕЛЬСТВО!?
И ежу понятно, что мы хотим победы, Армия всё делает для этого. Зачем это писать? Для рейтинга?
Так его уже не поднять, он умер( я имею в виду рейтинг, не президента. Чего обрадовались?!)
Тоесть, это отмашка от офиса президента спасать офис с его нелегитимным руководителем от
провала,или там все повязаны?Капец, если уже другие страны сообщают нам открыто(Германия,
Венгрия, а теперь Америка, что у нас "сквозит" от предательства во власти.
Вы понимаете, что никто не будет вкладывать огромные средства на вооружение, если это всё просырается и сдаётся. Тоесть, это предупреждение от партнёров. Или вы разбираетесь со своими вошами, или мы прекращаем тратить деньги наших избирателей!
Теперешнее руководство страной должно уйти, как в других странах, выборы умножаем на ноль.
Исполняющим обязанности президента должен быть либо предыдущий президент либо руководитель Рады. Рада должна решить, ввиду открывшихся обстоятельств, или сама уйдёт.
НАРОД, РАДА, решайте что нибудь или потеряем свою страну!
вайна боневтика...
приказал - раз, два...вернули .. раз, два - прое***
для бл*дского шоубиза пиар - фсё !!!
Що значить глибокий задум стратега!
Цікаво, а мундир геніралісимуса собі вже пошив?
Бо поки що пошився тільки а нікчеми, якщо не щось гірше!
@newstop_us
Зеленській віддає накази військам вже через Твіттер? Чи я шось пропустив?
Ненавиджу!!!!
Ще б дату назвав конкретну, як це було у Другу світову війну.
Дайош безіменну висотку до ювілею якоїсь штабної суки або до червоної дати календаря !
І не счітаясь з потерями ! А за невиполненіе - под трібунал !
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
34) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Все це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
21) Плата за транспортування газу була запроваджена з подачі парашенка у законі про ринок газу.
27) досі не оголошено достовірних даних про причини вбивства депутата Полякова, а версій є достатньо.
ОМАНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ ПРОВАЛИЛИСЬ ?
Зе КЛОУН НЕ ОЧІКУВАВ ЩО УКРАЇНЦІ ЦЕ НАЦІЯ ВОЇНІВ, А НЕ
ДЕБІЛЬНИХ САЛОЇДІВ З ВИСТУПІВ КВАРТАЛУ 95.
Это классно. Это демократично. Это соответствует ценностям западного общества, гласности и свободе слова. Надо ещё блогеров и журналистов в Генштаб направить - пусть разузнают, как будет проводиться наступление. Надо запустить телемарафон, главное ток-шоу страны "Как мы будем освобождать Херсон", проводить опросы общественного мнения, аккумулировать предложения, учитывать пожелания домохозяек и рекомендации астрологов... Надо соорудить большие трибуны на южном направлении, чтобы публика могла во всех деталях наблюдать за ходом нашего генерального наступления.
А секретность, скрытность, внезапность надо без сожаления оставить в совковом прошлом. Надо без сожаления выкинуть на помойку этот старый идеологический хлам.
Чтобы не случилось - шоу должно продолжатьс