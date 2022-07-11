Ніякої "оперативної паузи" немає. Росіяни здійснили 34 авіаційні нальоти за добу, - Зеленський

Президент Зеленський заявив, що ніякої "оперативної паузи" в діях окупантів немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"На тижні, що минає, багато говорили про нібито "оперативну паузу" в діях окупантів на Донбасі та в інших частинах України. 34 нальоти російської авіації за одну минулу добу – це відповідь усім тим, хто придумав цю "паузу". Українська армія тримається, тримається міцно й відбиває штурми на різних напрямках. Але, звичайно, потрібно зробити ще дуже багато, щоб російські втрати стали такими, після яких справді буде пауза. Причому пауза не перед новими наступами окупантів, а перед їх втечею з нашої української рідної землі. І я вдячний усім нашим бійцям, які забезпечують наближення цього часу.

Це так само невідворотно, як і покарання для окупантів. Але треба триматися, треба битися разом на всіх фронтах зараз – і на політичному, і на інформаційному, і на економічному, ніде не проявляючи слабкості. У цій війні ми можемо вистояти тільки спільно – абсолютно всі, кожен українець, кожна українка", - сказав Зеленський.