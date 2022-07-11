Ніякої "оперативної паузи" немає. Росіяни здійснили 34 авіаційні нальоти за добу, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Зеленський заявив, що ніякої "оперативної паузи" в діях окупантів немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
"На тижні, що минає, багато говорили про нібито "оперативну паузу" в діях окупантів на Донбасі та в інших частинах України. 34 нальоти російської авіації за одну минулу добу – це відповідь усім тим, хто придумав цю "паузу". Українська армія тримається, тримається міцно й відбиває штурми на різних напрямках. Але, звичайно, потрібно зробити ще дуже багато, щоб російські втрати стали такими, після яких справді буде пауза. Причому пауза не перед новими наступами окупантів, а перед їх втечею з нашої української рідної землі. І я вдячний усім нашим бійцям, які забезпечують наближення цього часу.
Це так само невідворотно, як і покарання для окупантів. Але треба триматися, треба битися разом на всіх фронтах зараз – і на політичному, і на інформаційному, і на економічному, ніде не проявляючи слабкості. У цій війні ми можемо вистояти тільки спільно – абсолютно всі, кожен українець, кожна українка", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
1. Наступательные действия (любой формы) пожирают боеприпасы и топливо в неимоверных количествах и объёмах... Другими словами их надо много, очень много... Особенно, когда твоя арта не точная, а "массированная"... Это всё так же справедливо и в отношении топлива и вообще ГСМ, которые расходуются в наступлении куда как в больших объёмах, нежели в обороне.
2. Таким образом, становится понятно, что вести это самое наступление можно лишь в том случае, когда подача этих самых боеприпасов и топлива налажены бесперебойно, ритмично и в ДОСТАТОЧНЫХ объёмах... Если нет, то ваша арта примолкает, а потом и вообще замолкает... танки остаются с 6-10 снарядами в боеукладке и сухими баками... и т.д.
3. В современной расеянской армии подача всего этого организована комбинированным способом. На стратегическом и оперативном уровнях это - железнодорожная сеть (вот почему, российское командование так упорно и оперативно стремится восстанавливать в своих тылах, на оккупированных наших территориях всю ж\д инфраструктуру, я насчитал, по крайней мере, 3 вражьих ж\д бригады, упорно работающих по этому вопросу). Ниже, на тактическом уровне - автотранспорт. Но есть, два нюанса:
- нужны пункты перевалки...(да, это и есть те самые базы и склады ) для складирования выгруженного из эшелонов и распределения его по "подразделениям, частям и в отдельных случаях - соединениям"
- для этого дела так же нужно МНОГО автотранспорта... в том числе специализированного, особенно в части снабжения ГСМ. А с автотранспортом в расеянском воинстве всегда были традиционные траблы...
4. Зная вот эти все особенности своей системы МТС (материально-технического снабжения) российское военное командование стремится практически при любом планировании каких-либо наступательных действий максимально близко подтянуть ж\д сеть к боевым порядкам своих ударных группировок. И ещё ближе расположить к ним все эти базы и склады "текущего довольствия", а так же те, где всё это можно накопить для массированного, одномоментного использования в случае острой необходимости, коей несомненно есть момент перехода в наступление.
5. Делается это с целью существенного сокращения так называемого "плеча подвоза". Т.е. расстояния, на которое необходимо подать тот или иной предмет МТС непосредственно в подразделение с "точки перевалки". Это позволяет весомо сократить время от момента выдачи "из точки перевалки" боеприпаса, тонны горючки, сотни банок тушёнки и т.д. до непосредственно момента использования в самом подразделении... И избежать таких моментов, когда наливник, сжигает больше топлива на своё перемещение, чем доставляет собственно в подразделения (достаточно частое, кстати, явление в войсках в реальных боевых условиях, когда нет возможности закинуть предметы МТС в подразделение с "близко стоящей точки довольствия"...).
6. Все эти особенности организации и функционирования системы МТС российской армии ведомы НЕ ТОЛЬКО самим российским генералам, но иих украинским коллегам, многие из которых учились по тем же самым программам. Потому, думаю, что мысль о том, как вытормозить подготовку очередного "широкомасштабного" наступления расеянцеФ, в украинских штабах родилась уже давно. Для реализацие этой идеи, не хватало одного, но главного - соответствующего инструмента...
7. И вот когда инструмент у ВСУ появилсО, идею реализовали... Бавовна по тылам противника (а конкретно по складам и базам его МТС) начала ширится и разростаться... Что тут же, скажем так. начало "весьма негативно" сказываться как на уровне "текущего довольствия" подразделений противника, так и на самом процессе накопления запасов предметов МТС, необходимых для продолжения наступления...
8. Да, противник имеет возможность некоторым образом "нивелировать" сей отрицательный эффект. Например, организовав перевалку прямо с эшелонов на грузовики, и ими же тут же доставляя предметы МТС непосредственно в подразделения. Но, как всегда, есть нюансы...
Во-первых, это всё равно, объективно увеличивает то самое "плечо подвоза"... со всеми вытекающими...
Во-вторых, где *****, набрать столько автотранспорта... когда его, *** и так не хватает что бы таскать миномёты, пушки и прочие "полезные штуки" непосредственно в войсках? Самосвалами, зерновозами или бусиками возить всё это довольствие? Это с танками и прочими ББМ проблем нет, а в России традиционно с автотранспортом были проблемы. Тем более сейчас, когда автопром практически стал...
В-третьих, хранить, например, снаряды или топливо непосредственно в эшелонах на ближайших ж\д станциях - чревато... Ибо сегодня прилетело по складу на Камаз-центре, а завтра вполне может прилететь и по самому эшелону на станции... В таком случае потеря дефицитных снарядов, топлива, запасных частей (нужное подставить) будет не в пример ещё более чувствительнее и объёмнее...
В-четвёртых, и кто сказал, что тыловые колоны со снабжением "уже в безопасности"? Они ведь в ходе своего перемещения объективно приближаются к линии фронта, а значить попадают в зону действия куда большего количества средств поражения противника, нежели у себя в глубоком тылу. При этом обнаружить и поразить их становится куда как легче... нежели где-то в оперативном тылу.
Ну и т.д.... в этом отношении надо понимать, что все меры, которыми командование войск противника сможет "демпфировать" последствия ударов по своим тыловым базам и складам, тут и сейчас... носят лишь ВРЕМЕННЫЙ характер. Выстроить, эффективную и действующую систему МТС, способную обеспечить действительно качественную подготовку к очередному наступлению, противник сможет лишь спустя какое-то время...
Резюмируем...
Тот, кто спланировал и организовал вот этот самый массированный удар по объектам российской системы МТС войск в их тылах - ОЧЕНЬ грамотный чувак. Однако, и тот кто добился своевременной поставки "соответствующего инструмента" для реализации этого "бада-бума" достоин не меньшей похвалы...
Скажу больше, в стратегическом отношении это действие сейчас ещё мало кто способен понять и оценить, а оно, вполне возможно, станет определяющим для всего хода этой войны... Из-за такого фактора, как время... выигрыш которого, для украинского командования, очевидно, именно в данный момент - просто неоценим.
Машовец
Так що не перенапружуйся...
Она мгновенно вычисляет место, откуда в данный момент противник ведет огонь и автоматически выдает целеуказания на гаубицы, и тем остается только послать сюрприз в виде 155 мм поросенка. Ну а учитывая точность, с которой станция определяет место, и такую же точность стрельбы самой гаубицы, то поросенок прилетает как раз к месту вечеринки, и артиллеристы орков тут же превращаются в веселых поросят, с хрустящей и румяной корочкой.
Тем не менее, эта ювелирная работа может и не понадобиться, если противник садится на голодный паек боеприпасов, а уже артиллерийские склады не имеют мобильности от слова совсем и стоят на одном месте, как бы приглашая снаряд или ракету заглянуть на огонек. Вернее, огонек происходит после попадания в гору снарядов и ракет, ну а дальше происходит уже хорошо знакомый фейерверк. И тут возникает замечательная ситуация для сравнения. Для этого надо взять видео того, что происходит после работы нашей артиллерии либо ракетчиков, и что - после прилета боеприпасов орков.
Вторичная детонация указывает на то, что боеприпас лег в однозначно военную цель, без всяких разночтений, поскольку если допустить, что это взрываются ящики с зажигалками, то они все равно не дают картины, видной из космоса, и по своему объему напоминающей взрыв ядерного боеприпаса в десятки, а то и сотни килотонн. Такое может продемонстрировать только битком забитый арсенал боеприпасов крупного калибра. И это мы видим ежедневно, а после работы орков все наблюдают прилеты в жилой сектор и слышат пояснение о том, что в многоэтажке что-то там хранилось. Так что имеющий глаза, да увидит.
Но в данном случае важно вот что. Склад на то он и склад, что находится в одном месте и главный вопрос состоит в том, чтобы вычислить место его расположения. Как пишет пресса, после каждого прилета по их арсеналу начинается стандартная суета орков - облавы и поиски корректировщиков огня. Но сами эти мероприятия указывают на то, что мордор воюет в парадигме прошлой или даже позапрошлой войны. А ведь американцы прямо и открыто заявили о том, что они предоставляют разведданные для ЗСУ. И для добычи данных о целях совсем не нужны информаторы, наводчики и корректировщики. Такое если и нужно, то для мобильных и небольших целей, а вот арсеналы вычисляются иначе.
Если эти деятели не в курсе, то вот такие крупные объекты вычисляются специальными орбитальными станциями. Причем, там давно работают программы искусственного интеллекта, которые по определенным характерным признакам вычисляют и классифицирую цели. Скажем так, вычисление именно артиллерийского склада является самой простой задачей и не требует вмешательства человека. Проще говоря, система сравнивает определенное количество снимков за определенный промежуток времени и по серии установленных изменений, засекает и классифицирует цель, формируя конечное целеуказания. Эти данные нужно просто загрузить в ракетную или артиллерийскую систему, которая дотягивается до цели своими боеприпасами и вуа-ля, дискотека начинается!
В таком раскладе, любые контр разведывательные мероприятия противника просто не имеют никакого смысла. Кстати, не имеют смысла и любые методы маскировки, поскольку в режиме реально времени контролируются все движения, и по их характеру вычисляется все, что нужно. А эти деятели все думают маскировать под копны и сараи, чтобы не налетели «Мессеры». Конечно, они могут поставить на склады уголковые отражатели и даже повесить вязанки чеснока, но это уже - дело вкуса. Некоторые уничтоженные орки все свое снаряжение обрисовали рунами и потом лежат и удивленно смотрят на них, будто видят их в первый раз, а на самом деле - в последний.
Возможно, до них не доходит, что что они оказались на войне 21 века и что Украина сейчас воюет не просто новым оружием, а новыми технологиями ведения боевых действий, когда один комплекс машин занят вычислением и верификацией целей, а второй комплекс машин получает результат работы первых и тут же переводит его в данные целеуказания. Это - их дело, но чем сильнее ЗСУ насыщаются новыми системами вооружений, тем война будет приобретать иной характер, что прямо сейчас уже невозможно не заметить. Коллеги составили карту, на которой указали географию прилетов только по артиллерийским складам Лугандона.
Но ведь среди всей этой красоты имеются цели, которые не дают особо праздничного фейерверка, но тем не менее, являют собой не менее «жирную» добычу. Так, стало известно о том, что в районе Харцызска была аннигилирована система ПВО С-400. Это именно то, что они назвали «Триумфом» и что обязано сбивать все воздушные цели, с любыми скоростями и на любой высоте. Насколько можно судить по картам пожаров, которые публикуют наши коллеги, она установлена на верхней части донецкого кряжа и судя по заявленному радиусу ее действия, легко перекрывает район Шахтерск - Снежное - Торез - Красный Луч. Причем, все эти города расположены метров на 100-150 ниже Харцызска и потому здесь не работает старая байка о «кривизне Земли».
Оттуда горизонт не мог помешать радарам комплекса, но как мы теперь хорошо знаем, сначала на воздух взлетели все арсеналы, по этому направлению, а теперь - уничтожен и сам комплекс. Причем, все эти мероприятия как раз были осуществлены ударами ракет с воздуха и ни разу С-400 даже не пикнула и даже себя защитить не смогла. А это значит, что против Хаймарсов она абсолютно бесполезна, и когда говорили, что их комплексы С-300 и С-400 - го*но, против относительно новых систем вооружений, то это была не бравада, а констатация фатов. И теперь понятно, почему израильтяне утюжат Сирию так, как хотят. А в результате, в той зоне, которую гарантированно должна была прикрывать эта система, наблюдали вот такие очень красочные салюты.
https://twitter.com/i/status/1545994901938229248
Но за эти сутки был еще один не очень красочный, но не менее сочный прилет по Херсону. Там «Привет прилетел» в казарму, забитую бойцами росгвардии. Понятно, что первичный взрыв не вызвал вторичной детонации боеприпасов, но зато орков там набито изрядно. Как написал один из местных жителей, которого спросили о том, сколько там пристроили «гвардейцев», он коротко написал - всех. Правда, некоторые потом уточняли, что из-под завалов были слышны крики «освободителей» о том, что они уже не хотят воевать и даже наоборот, хотят к маме, но это - не точно.
А в конце мы заметим лишь одно, все это происходит ежедневно и еженощно и насколько можно понять, крупные артстклады, находящиеся на расстоянии 50+ км от линии фронта, уже кончились. Теперь выбиваются небольшие нычки и то, что расположено подальше. Ну а партнеры говорят о том, что направят или уже направили ракеты, которые как раз и помогут освоить расстояние, условно называемое «подальше». А это значит, что фестиваль фейерверков продолжается и завтра утром мы узнаем адреса, по которым он заглянул этой ночью.
anti-colorados
а ви спромоглися....
Стратегічна авіація - 120:
Ту-160 - 10
Ту-160М - 6
Ту-95МС - 44
Ту-22М3 - 60
Тактична авіація - 908. У тому числі:
фронтові бомбардувальники (включаючи розвідники) - 233:
Су-34 - 124
Су-24 - 109 (Су-24М - 41, Су-24М2 - 28, Су-24МР - 40)
штурмовики - 134:
Су-25 - 134 (Су-25СМ - 67, Су-25СМ3 - 52, Су-25УБ - 15)
винищувачі - 541:
Су-35 - 97
Су-30 - 110 (Су-30М2 - 19, Су-30СМ - 91)
Су-27 - 101 (Су-27 - 20, Су-27СМ - 47, Су-27СМ3 - 24, Су-27УБ - 10)
МіГ-31 - 115 (МіГ-31БМ - 105, МіГ-31К - 10)
МіГ-29 - 118 (МіГ-29 - 60, МіГ-29УБ - 10, МіГ-29СМТ - 42, МіГ-29УБТ - 6)
Ясно.
І "апіративную паузу" на бухло виміняли - геж, лаптєносні?
Протидії окупантів нам розкажуть військові, а ти відповідай за єрмакову діяльність