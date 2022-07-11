Окупанти завдали ракетного удару по шестиповерхівці в центрі Харкова (оновлено)
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Унаслідок влучання російської ракети вранці 11 липня частково зруйнована житлова шестиповерхівка у центральній частині Харкова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне із посиланням на ДСНС.
Триває розбір завалів, відомо, що наразі вдалося врятували літню жінку.
Зазначається, що повітряну тривогу в Харкові оголосили о 00:23. Перший вибух пролунав о 3:32, загалом у місті було чути три вибухи.
Відбій повітряної тривоги у Харкові та області дали о 4:46.
На 06:30, за даними ДСНС, інформація про загиблих чи поранених мешканців будинку не надходила. У шестиповерхівці руйнувань зазнав один під'їзд - зруйновано квартири з 6 по 1 поверхи.
Топ коментарі
+4 Oleg Mamont
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+3 Moshe Dayan
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Те, що умовний "захід" не дає цього робити - інформаційна провокація російської агентури в Україні.