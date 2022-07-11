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Окупанти завдали ракетного удару по шестиповерхівці в центрі Харкова (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Унаслідок влучання російської ракети вранці 11 липня частково зруйнована житлова шестиповерхівка у центральній частині Харкова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне із посиланням на ДСНС.

Триває розбір завалів, відомо, що наразі вдалося врятували літню жінку.

Зазначається, що повітряну тривогу в Харкові оголосили о 00:23. Перший вибух пролунав о 3:32, загалом у місті було чути три вибухи.

Відбій повітряної тривоги у Харкові та області дали о 4:46.

Також дивіться: Наслідки нічного ракетного удару росіян по цивільних об'єктах у Харкові. ФОТОрепортаж

На 06:30, за даними ДСНС, інформація про загиблих чи поранених мешканців будинку не надходила. У шестиповерхівці руйнувань зазнав один під'їзд - зруйновано квартири з 6 по 1 поверхи.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Це коли ракети або збили, або вони кудись влучили та не було зафіксовано нових пусків певний проміжок часу
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11.07.2022 07:12
+3
Это террор гражданского населения.
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11.07.2022 08:43
+2
В Одесі відміну спрвіщає короткий сигнал сирени (10 сек). Ну так у на на вулиці.
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11.07.2022 08:54
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Може мені хтось пояснить, що таке "відбій повітряної тривоги в Україні"? Хто її і яким чином дає, хоч хтось знає?
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11.07.2022 07:06 Відповісти
Це коли ракети або збили, або вони кудись влучили та не було зафіксовано нових пусків певний проміжок часу
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11.07.2022 07:12 Відповісти
Яким чином спопіщується населення про "відбій повітряної тривоги"? Якщо такого сповіщення немає, то немає сенсу сповіщати про повітряну тривогу.
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11.07.2022 08:50 Відповісти
В Одесі відміну спрвіщає короткий сигнал сирени (10 сек). Ну так у на на вулиці.
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11.07.2022 08:54 Відповісти
Дивує те, що влада закликає не нехтувати сигналами тривоги, а як розпізнавати відбій тривоги (якщо такий є) я жодного разу не чув. Якщо не існує відбою тривоги, сенсу в такій тривозі не існує, бо не можно всю війну сидіти в укритті.
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11.07.2022 09:58 Відповісти
на смартфони приходить
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11.07.2022 10:05 Відповісти
Когда больше сирена не ревёт -- это и есть отбой воздушной тревоги,
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11.07.2022 17:04 Відповісти
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11.07.2022 08:08 Відповісти
Мало бити лише кацапську армію, обов'язково треба завдавати ударів по кацапським цивільним об'єктам!!
Те, що умовний "захід" не дає цього робити - інформаційна провокація російської агентури в Україні.
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11.07.2022 08:35 Відповісти
зачем стрелять по гражданским объектам? какой с этого толк и какой стратегический замысел? у нас мало снарядов, поэтому стрелять надо только туда, куда есть смысл для перелома хода военных действий...
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11.07.2022 09:51 Відповісти
По гражданскому российскому населению стрелять нужно для того, чтобы они знали для чего нужно завершить войну. Требовали от своего правительства прекратить военные действия,
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11.07.2022 17:06 Відповісти
Это террор гражданского населения.
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11.07.2022 08:43 Відповісти
 
 