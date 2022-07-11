За добу в Есманській громаді на Сумщині пролунало п'ять вибухів, постраждалих немає, - Живицький
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В Есманській громаді на Сумщині було 5 вибухів внаслідок мінометного вогню росіян.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"У цю неділю в нас на кордоні панувала тиша. Порушив її лише мінометний вогонь росіян близько 14 години в Есманській громаді. 5 вибухів", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, постраждалих і руйнувань немає.
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Яр Холодний
показати весь коментар11.07.2022 06:48 Відповісти Мені подобається 1
Юрий Викторович 4a8dfeac
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