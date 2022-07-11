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За добу в Есманській громаді на Сумщині пролунало п'ять вибухів, постраждалих немає, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,обстріл

В Есманській громаді на Сумщині було 5 вибухів внаслідок мінометного вогню росіян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"У цю неділю в нас на кордоні панувала тиша. Порушив її лише мінометний вогонь росіян близько 14 години в Есманській громаді. 5 вибухів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, постраждалих і руйнувань немає.

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Автор: Наталя Джума
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На фронті таке іменується "тривожачий вогонь" - щоб противника тримать у напрузі і він зрозуміть не міг - це "наступ" чи просто "робить нєхрєн" Саме так присипляється увага
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11.07.2022 06:48 Відповісти
Чому не можна в***ти по кій батареї,яка відкрила вогонь?
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11.07.2022 07:16 Відповісти
 
 