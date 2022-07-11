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ЗСУ уразили контрольно-командний пункт Росгвардії на Херсонщині, знищено 38 окупантів, 2 склади боєприпасів та техніка, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

південь

ЗСУ на Херсонщині уразили командно-спостережний пункт рашистської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт Росгвардії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Застосуванням авіації – парою штурмовиків – завдано удару по скупченню противника на Херсонщині. Уражено командно-спостережний пункт рашистської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт Росгвардії, який напередодні атакували", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що наразі підтверджені втрати противника становлять: 38 рашистів, 10 одиниць техніки, серед яких: 4 гаубиці "Мста-Б", переносний зенітно-ракетний комплекс та 5 одиниць авотехніки. Знищено 2 склади боєприпасів на Херсонщині.

Також читайте: Росіяни відсторонюють колаборантів від влади на окупованих Херсонщині та Запоріжжі

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
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11.07.2022 07:18
+21
Всім виконавцям цього свята-респект...
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11.07.2022 06:55
+16
день начался с хороших известий
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11.07.2022 06:59
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Всім виконавцям цього свята-респект...
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11.07.2022 06:55 Відповісти
день начался с хороших известий
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11.07.2022 06:59 Відповісти
Слава ЗСУ!
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11.07.2022 07:03 Відповісти
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11.07.2022 07:18 Відповісти
Дай Боже, вам, хлопці, здоров'я і далі знищувати ординську наволоч.

Бережіть себе !
Смерть москалям !
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11.07.2022 07:31 Відповісти
🙏🙏🙏❤️💙💛ЗСУ Дякуем ! Низький уклин‼️
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11.07.2022 11:14 Відповісти
ЗСУ СИЛА !!!
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11.07.2022 07:33 Відповісти
Любо братці, любо.
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11.07.2022 07:46 Відповісти
Це дуже добре . Нехай вам хлопці Господь допомагає, ваша справа правильна і перемога буде за Україною.
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11.07.2022 08:06 Відповісти
Гарні новини останній час.
А що з ситуацією навколо Лисичанска ?
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11.07.2022 08:08 Відповісти
А Аферистович язиком там винищив 100 та поранив 200 кацапів. 😁
Походу Аферистовеч та Канашенков на один курс ******** ходили.
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11.07.2022 08:22 Відповісти
Авотехніка - це авто чи авіа? Прохання до редакторів вичитувати тексти.
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11.07.2022 09:30 Відповісти
авто
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11.07.2022 10:42 Відповісти
до попадания снаряда - авто
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11.07.2022 11:54 Відповісти
 
 