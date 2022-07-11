ЗСУ уразили контрольно-командний пункт Росгвардії на Херсонщині, знищено 38 окупантів, 2 склади боєприпасів та техніка, - ОК "Південь"
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ЗСУ на Херсонщині уразили командно-спостережний пункт рашистської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт Росгвардії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
"Застосуванням авіації – парою штурмовиків – завдано удару по скупченню противника на Херсонщині. Уражено командно-спостережний пункт рашистської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт Росгвардії, який напередодні атакували", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що наразі підтверджені втрати противника становлять: 38 рашистів, 10 одиниць техніки, серед яких: 4 гаубиці "Мста-Б", переносний зенітно-ракетний комплекс та 5 одиниць авотехніки. Знищено 2 склади боєприпасів на Херсонщині.
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А що з ситуацією навколо Лисичанска ?
Походу Аферистовеч та Канашенков на один курс ******** ходили.