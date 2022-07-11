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Окупанти хочуть ізолювати Бахмут, посилюють артилерійські та ракетні удари на захід від міста, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Росіяни, імовірно, посилюють артилерійські та ракетні удари на захід від Бахмута, щоб ізолювати місто від ліній комунікацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американський Інститут дослідження війни (ISW).

Уточнюється, що хоча росіяни тримають "оперативну паузу", вони беруть участь в операціях, аби підготувати умови для майбутніх наступів.

Зокрема, росіяни провели обмежену та безуспішну наземну атаку на північ від Донецька та обмежені розвідувальні операції на північний захід від Слов'янська.

Також ISW пише, що російське військове керівництво продовжує формувати спеціальні добровольчі загони та бойові організації ПВК, які частково складаються з літніх чоловіків та злочинців. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни хотіли перерізати автошлях Бахмут - Лисичнаськ, але зазнали втрат. ЗСУ стримали ворога, - Гайдай. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Як це так? Вони що, не читали наказ Зеленського про деокупацію Півдня? Нехай йдуть, Південь захищають. Зеленській його деокуповувати буде.
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11.07.2022 07:39 Відповісти
После войны америкосы собрали большую группу немецких генералов и под руководством Гальдера писали обзоры военных действий на всех театрах войны. Они утверждали, что никогда русские не отказывались от намеченного плана, какие бы потери не несли. Их наступление закончивалось только тогда, когда уже некому было наступать. Приводится Ржевская операция осени 1942 года, которая по масштабам задействованных превосходила Сталинград и закончилась грандиозными потерями КА, но поскольку "руководил" там маршал Жора, все это как то выпало. Они также писали, что у КА все руководство, как и вермахта, войсками даже в тактическом звене, сосредоточено в Ставке. Раз Путин дал приказ на Краматорск с трьох сторон, так и будут пробиваться.
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11.07.2022 08:12 Відповісти
одне другому не мішає
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11.07.2022 08:35 Відповісти
Південь треба визволяти бо жителі бистренько оболванююця і міняют окрас
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11.07.2022 08:42 Відповісти
 
 