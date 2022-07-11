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війна (56913) росія (47340) воєнні злочини (1573) Офіс Генпрокурора (2360)

Від початку війни росіяни скоїли в Україні 22,5 тис. воєнних злочинів, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла понад 22 500 воєнних злочинів та злочинів агресії проти України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За останніми даними, російські агресори скоїли 22 504 злочини агресії та воєнних злочинів. З них 21 677 - щодо порушення законів і звичаїв війни, 73 - планування, підготовки або розв'язання та ведення війни, 21 - пропаганди війни, 733 інших.

Від початку війни росіяни скоїли в Україні 22,5 тис. воєнних злочинів, - Офіс генпрокурора 01

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Також зареєстровано 10 922 злочини проти національної безпеки. З них 7606 - щодо посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, 1 283 - державної зради, 1534 - колабораційної діяльності, 87 - пособництва державі-агресору, 64 - диверсій, 348 інших.

Жертвами російської агресії стали майже тисяча українських дітей - 347 загинули, 648 зазнали поранень.

Автор: Наталя Джума
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У вас добре виходить гнобити Пороха та Степаненко, а кацапів судити якось не складається
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11.07.2022 08:01 Відповісти
Ці всі злочинні, кримінальні справи Росії будуть розслідуватися так само довго, як і збитий літак мн17 з Малайзії. Ну і Толку що вони в Гаазькому суді розглянули цю справу, ніхто не покараний все зійшло з рук і ці злочини можуть також зійти з рук багатьом рашистам.
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11.07.2022 08:17 Відповісти
Лучше освободите незаконно осуждённых воинов, пусть воюют, отрабатывают мелочные
проступки! А то одна статистика, когда ещё понадобится, война сейчас в самом разгаре.
Сделайте сами хоть что то нужное, без отмашки! Это же не так страшно, как на фронте.
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11.07.2022 09:41 Відповісти
 
 