Від початку війни росіяни скоїли в Україні 22,5 тис. воєнних злочинів, - Офіс генпрокурора

Від початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла понад 22 500 воєнних злочинів та злочинів агресії проти України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За останніми даними, російські агресори скоїли 22 504 злочини агресії та воєнних злочинів. З них 21 677 - щодо порушення законів і звичаїв війни, 73 - планування, підготовки або розв'язання та ведення війни, 21 - пропаганди війни, 733 інших.

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Також зареєстровано 10 922 злочини проти національної безпеки. З них 7606 - щодо посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, 1 283 - державної зради, 1534 - колабораційної діяльності, 87 - пособництва державі-агресору, 64 - диверсій, 348 інших.

Жертвами російської агресії стали майже тисяча українських дітей - 347 загинули, 648 зазнали поранень.