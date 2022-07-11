Російські війська ударили з РСЗВ по Апостолівській та Зеленодольській громадах на Дніпропетровщині, - Резніченко
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Російські війська кілька разів накрили вогнем Криворізький район Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч без сирен, але з обстрілами. Російські війська кілька разів накрили вогнем Криворізький район. Ударили з РСЗВ по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській. Поцілили прямо по селах - Новосеменівці та Мар’янському.
Попередньо, люди не постраждали. У селах є руйнування житла. Зачепило і худобу.
У інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.
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Валентин Коваль
показати весь коментар11.07.2022 08:11 Відповісти Мені подобається 0
Olena Lynch
показати весь коментар11.07.2022 08:13 Відповісти Мені подобається 0
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