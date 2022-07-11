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Російські війська ударили з РСЗВ по Апостолівській та Зеленодольській громадах на Дніпропетровщині, - Резніченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпропетровщина

Російські війська кілька разів накрили вогнем Криворізький район Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч без сирен, але з обстрілами. Російські війська кілька разів накрили вогнем Криворізький район. Ударили з РСЗВ по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській. Поцілили прямо по селах - Новосеменівці та Мар’янському.

Попередньо, люди не постраждали. У селах є руйнування житла. Зачепило і худобу.

У інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вранці російські війська вдарили із "Градів" по житлових кварталах Кривого Рогу, є жертви, - Резніченко. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Світ зіишов з котушок -- путін з ума а світ дивиця на це скрізь пальці
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11.07.2022 08:11 Відповісти
Тепер ці мразі будуть і Кривий Ріг знищувати як Маріуполь і Харків, ********, коли у вас уже закінчиться ваші іржаві гранати і ваші старі танки і ваші солдатські трупи смердючі. Коли ви вже всi повиздихаєте , суки.
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11.07.2022 08:13 Відповісти
 
 