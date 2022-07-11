Унаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові повністю зруйновано під'їзд, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Унаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові зруйновоно один з під'їздів шестиповерхового будинку. Інформації про жертв і постраждалих немає.

Про це у Фейсбуку повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі Харків тричі зазнав ракетного обстрілу. Одна ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ‘янському районі. В результаті вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з-під завалів співробітники ДСНС врятували 86-річну жінку, мешканку квартири на 2-му поверсі. Жертв і постраждалих не було.

На місці проводяться аварійно-рятувальні роботи.

У ДСНС додали, що ще дві ракети влучили в подвір‘я неподалік складської будівлі в Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста.

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