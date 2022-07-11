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Унаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові повністю зруйновано під'їзд, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Унаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові зруйновоно один з під'їздів шестиповерхового будинку. Інформації про жертв і постраждалих немає.

Про це у Фейсбуку повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі Харків тричі зазнав ракетного обстрілу. Одна ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ‘янському районі. В результаті вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з-під завалів співробітники ДСНС врятували 86-річну жінку, мешканку квартири на 2-му поверсі. Жертв і постраждалих не було.

На місці проводяться аварійно-рятувальні роботи.

У ДСНС додали, що ще дві ракети влучили в подвір‘я неподалік складської будівлі в Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали ракетного удару по шестиповерхівці в центрі Харкова (оновлено)

Унаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові повністю зруйновано підїзд, - ДСНС 01

Унаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові повністю зруйновано підїзд, - ДСНС 02

Унаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові повністю зруйновано підїзд, - ДСНС 03

Унаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові повністю зруйновано підїзд, - ДСНС 04

Унаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові повністю зруйновано підїзд, - ДСНС 05

Унаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові повністю зруйновано підїзд, - ДСНС 06

Унаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові повністю зруйновано підїзд, - ДСНС 07

Унаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові повністю зруйновано підїзд, - ДСНС 08

Унаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові повністю зруйновано підїзд, - ДСНС 09

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Ракетный террор!Страна террорист!
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11.07.2022 08:19
+16
Гандони штопані рашофашисти...там в будинку видать "хімарс" схований був....щоб вас пекло поглинуло москальня клята..
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11.07.2022 08:18
+16
Это называется террор.
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11.07.2022 08:19
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Гандони штопані рашофашисти...там в будинку видать "хімарс" схований був....щоб вас пекло поглинуло москальня клята..
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11.07.2022 08:18 Відповісти
Это называется террор.
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11.07.2022 08:19 Відповісти
Ракетный террор!Страна террорист!
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11.07.2022 08:19 Відповісти
В этой хрущёвке был очередной "штаб Азова". Или Хрущёва...
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11.07.2022 08:19 Відповісти
харківянам потрібно було будувати "український світ" а не заглядати кацапам в рило
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11.07.2022 08:55 Відповісти
живу тут, ці дебіли так нічого не зрозуміли, їм всім какаяразніца, і дайтє па рузкі гаваріть
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11.07.2022 09:47 Відповісти
украинцам нужно было вкладывать в оборону, а не в дороги и в "мир в глазах *****"
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11.07.2022 10:07 Відповісти
Я понял где это. Сплошная жилая застройка. Почти на каждом доме таблички "здесь жил Герой сов. союза". Это террор и геноцид.
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11.07.2022 09:00 Відповісти
 
 