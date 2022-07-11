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У Чорному морі перебуває 2 російські ракетоносії із 16 "Калібрами" і 2 ВДК, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

море,блокада,рф

У Чорному морі зменшено кількість великих десантних кораблів до двох.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

"В штормовому Чорному морі зменшено кількість великих десантних кораблів до 2, а 2 ракетні кораблі продовжують чатування із 16 "Калібрами" на борту", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вороже корабельне угруповання в Чорному морі скорочено майже вдвічі через шторм, - ОК "Південь"

Автор: Наталя Джума
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Щось грізні чорноморські ракетоплювачки роісі здорово поскромнішали. Раніше 5-6 кораблів с 45-50 вбивачками одночасно виходило.
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11.07.2022 08:56 Відповісти
треба зробити так: "у Чорному морі перебуваЛИ 2 руZZкі ракетоносії із 16 "Калібрами" і 2 ВДК...
і пішли вслід за масквою.... "
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11.07.2022 09:36 Відповісти
 
 