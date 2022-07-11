У Чорному морі перебуває 2 російські ракетоносії із 16 "Калібрами" і 2 ВДК, - ОК "Південь"

У Чорному морі зменшено кількість великих десантних кораблів до двох.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

"В штормовому Чорному морі зменшено кількість великих десантних кораблів до 2, а 2 ракетні кораблі продовжують чатування із 16 "Калібрами" на борту", - йдеться в повідомленні.

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