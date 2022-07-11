У районі Ізюму окупанти намагалися наступати в напрямку Краснопілля, але зазнали невдачі і відійшли з втратами, - Синєгубов

Минулої ночі, починаючи з 3.40, російські загарбники завдали по Харкову 3 ракетних удари. Усі - виключно по цивільних об‘єктах, це абсолютний тероризм!

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Слобідському районі одна ракета зруйнувала приміщення школи.

Близько 4 ранку ще одна ракета влучила у 6-поверховий житловий будинок. Повністю зруйновано один з під'їздів. Наразі на місці працюють екстрені служби, з-під завалів службовці ДСНС врятували 86-річну жінку. Дані по постраждалих уточнюються.

В Основ'янському районі Харкова ракета влучила в землю недалеко від складських приміщень, вибито вікна, попередньо - постраждалих немає.

"Протягом доби окупанти масовано обстрілювали мирне населення Чугуївського, Ізюмського, Богодухівського та Харківського районів області. Постраждали житлові будинки, господарчі споруди, об'єкти АПК. Сталося кілька пожеж, горіли лісосмуги та трава і очерет. На жаль, в Богодухівському районі 1 постраждалий, госпіталізували 41-річного чоловіка", - зазначає Синєгубов.

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Він також інформує, що наші військові продовжують вести запеклі бої з російськими окупантами на лінії зіткнення. На Харківському напрямку ворог сконцентрований на обороні раніше захоплених територій.

"У районі Ізюму окупанти намагалися вести наступ в напрямку Краснопілля, але зазнали невдачі і відійшли з втратами", - резюмує очільник регіону.