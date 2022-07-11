Зранку у Миколаєві лунали вибухи. У області внаслідок обстрілів РФ горіли поля з врожаєм, - ОВА

У Миколаївській області окупанти завдавали ударів по житловим будинкам, полям з урожаєм та лісосмузі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

У ОВА зазначають, що зранку, 11 липня, у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється. Також обстрілів зазнали і громади області.

" У Баштанському районі вчора, 10 липня, орієнтовно о 10:40 та 21:30 обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були по вже зруйнованій будівлі ЦНАПу, школи, житловим будинкам та відкритим територіям домогосподарств. Потерпілих немає. Також тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Так, після ворожих обстрілів, 10 липня, виникло займання поля з пшеницею в смт Березнегувате. Інша інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється", - йдеться у повідомленні.

У Миколаївському районі 10 липня, орієнтовно об 11:35 за межами с. Новомиколаївка Первомайської громади внаслідок обстрілу загорілися поля з врожаєм і лісосмуги. Потерпілих немає.

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"Також у першій половині дня, 10 липня, зафіксовані обстріли смт Шевченкове Шевченківської громади. У результаті чого згорів заклад ресторанного господарства. Потерпілих немає. Ввечері, 10 липня, внаслідок обстрілів с. Лимани Галицинівської громади зайнялося поле з врожаєм та лісосмуга. Потерпілих немає". - додали у ОВА.