УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15619 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 457 4
Миколаїв (1340) Миколаївська область (1845) обстріл (21411) Кім Віталій (451)

Зранку у Миколаєві лунали вибухи. У області внаслідок обстрілів РФ горіли поля з врожаєм, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

У Миколаївській області окупанти завдавали ударів по житловим будинкам, полям з урожаєм та лісосмузі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

У ОВА зазначають, що зранку, 11 липня, у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється. Також обстрілів зазнали і громади області.

" У Баштанському районі вчора, 10 липня, орієнтовно о 10:40 та 21:30 обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були по вже зруйнованій будівлі ЦНАПу, школи, житловим будинкам та відкритим територіям домогосподарств. Потерпілих немає. Також тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Так, після ворожих обстрілів, 10 липня, виникло займання поля з пшеницею в смт Березнегувате. Інша інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється", - йдеться у повідомленні.

У Миколаївському районі 10 липня, орієнтовно об 11:35 за межами с. Новомиколаївка Первомайської громади внаслідок обстрілу загорілися поля з врожаєм і лісосмуги. Потерпілих немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 6 ракет С-300 випустили рашисти по Миколаєву, жертв немає, - Кім. ВIДЕО

"Також у першій половині дня, 10 липня, зафіксовані обстріли смт Шевченкове Шевченківської громади. У результаті чого згорів заклад ресторанного господарства. Потерпілих немає. Ввечері, 10 липня, внаслідок обстрілів с. Лимани Галицинівської громади зайнялося поле з врожаєм та лісосмуга. Потерпілих немає". - додали у ОВА.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ці потвори зараз знищують врожай і чекають зими щоб порозбивати котельні.
показати весь коментар
11.07.2022 08:55 Відповісти
Не тільки котельні, а і газопроводи с газові вишки, бо це не люди, це якісь незамні потвори.
показати весь коментар
11.07.2022 09:25 Відповісти
"Кирпич ни с того ни с сего, никому и никогда на голову не свалится."
показати весь коментар
11.07.2022 09:39 Відповісти
 
 