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Втома військових від участі у боях, можливо, є найбільшою проблемою РФ з особовим складом, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

За оцінками британської розвідки, втома військових через відсутність регулярних перерв від участі у боях - одна з найбільш серйозних проблем російської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

"Нестача регулярних планових перерв від участі в інтенсивних бойових діях ймовірно є однією з тих проблем з особовим складом, які найбільше шкодять російській армії і які в Міноборони РФ намагаються виправити", - зазначає британська розвідка.

Крім того, нагадується про появу у російських ЗМІ у червні інформації про звернення дружин російських військових з-під Байкалу, в якому вони закликають повернути чоловіків додому та кажуть, що ті морально й фізично виснажені після безперервної активної участі у боях з 24 лютого.

Щодо ситуації на фронті зазначають, що якогось помітного просування російських військ на Донбасі за останню добу не відбулося, попри триваючі інтенсивні артобстріли.

"Українські військові продовжують локальний тиск на оборонні лінії російських сил у північно-східній частині Херсонської області, напевно, також без здобуття територій", - додають в огляді.

Також читайте: Траса, яка з'єднує Донецьк та Харків, буде важливою ціллю РФ, - розвідка Великої Британії

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Наші теж втомились, але відступати нікуди.
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11.07.2022 09:09
+7
Московити усталі атвайни? Нічого було починати.
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11.07.2022 09:12
+2
ротація хлопців, військових, на лінії вогню, в нулі, як вирішення
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11.07.2022 09:15
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Наші теж втомились, але відступати нікуди.
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11.07.2022 09:09 Відповісти
ротація хлопців, військових, на лінії вогню, в нулі, як вирішення
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11.07.2022 09:15 Відповісти
Не знаю,у селі мами та і в сусідньому були хлопці на відпочинку.
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11.07.2022 09:45 Відповісти
братуха теж був після контузіії вдома днів аж з 3 - всіх поцемав і на схід.
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11.07.2022 09:51 Відповісти
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11.07.2022 09:10 Відповісти
Московити усталі атвайни? Нічого було починати.
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11.07.2022 09:12 Відповісти
А хто питав це стадо уй@бків? *****? Йому срати на них.
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11.07.2022 09:16 Відповісти
Це не втома це ру.пи@да.
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11.07.2022 09:18 Відповісти
Ротация? Они уедут и не вернутся, а заменить некем. Вот вся главная проблема ротации у орков
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11.07.2022 09:20 Відповісти
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11.07.2022 09:28 Відповісти
вони там в тюрмах уже рекрутують гарматне м'ясо, так навіть уголовніки не зголошуються. краще бути живим, хоч і на швабрі, ніж гарантовано мертвим на луганщині.
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11.07.2022 09:39 Відповісти
Когда враг устал, его легче разбить!!! Украина должна наступать на уставших орков и отправлять их на упокой в ад!!!
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11.07.2022 10:49 Відповісти
ВСУ допоможе лягти в землю відпочити навічно.
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11.07.2022 11:55 Відповісти
 
 