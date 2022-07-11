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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 37,4 тис. осіб, 217 літаків, 188 гелікоптерів, 1645 танків та 3828 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 11 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 37 400 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько  37400 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1645 (+4) од,

бойових броньованих машин - 3828 (+5) од,

артилерійських систем - 838 (+4) од,

РСЗВ - 247 (+0) од,

засоби ППО - 109 (+1) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 676 (+0),

крилаті ракети  - 155 (+0),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2696 (+2) од,

спеціальна техніка  - 66 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 37,4 тис. осіб, 217 літаків, 188 гелікоптерів, 1645 танків та 3828 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
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11.07.2022 09:21
+7
Россияне активно собирают обломки HIMERS там, где были пожары складов и военной техники. Собираются обстрелять мирных на оккупированных территориях, разбросать там обломки HIMERS и обвинить ВСУ в использовании HIMERS против мирного населения. Фашик Донецкий.
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11.07.2022 09:19
+7
ЗСУ звільнили Іванівку на Херсонщині
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11.07.2022 09:22
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Россияне активно собирают обломки HIMERS там, где были пожары складов и военной техники. Собираются обстрелять мирных на оккупированных территориях, разбросать там обломки HIMERS и обвинить ВСУ в использовании HIMERS против мирного населения. Фашик Донецкий.
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11.07.2022 09:19 Відповісти
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11.07.2022 09:21 Відповісти
Пара уже нанасіть удари по центрах пріняття рішеній....
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11.07.2022 09:21 Відповісти
Мало.
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11.07.2022 09:21 Відповісти
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11.07.2022 09:22 Відповісти
А я добре чув як ракети свістіли.
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11.07.2022 09:23 Відповісти
Під Запоріжжям теж такі. Люди вже навчились розрізняти нашу артилерію і ворожу.
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11.07.2022 09:24 Відповісти
Наша то є наша.
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11.07.2022 09:26 Відповісти
Не параша.
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11.07.2022 09:28 Відповісти
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11.07.2022 09:23 Відповісти
ЗСУ звільнили Іванівку на Херсонщині
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11.07.2022 09:22 Відповісти
Слава ЗСУ.
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11.07.2022 09:24 Відповісти
На тих складах ніхто не гине?
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11.07.2022 09:29 Відповісти
Здихають, але в підтверджену статистику більшість не йде....
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11.07.2022 09:39 Відповісти
Чого?
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11.07.2022 10:15 Відповісти
А як їх порахувати?
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11.07.2022 10:19 Відповісти
та й ватальот вчора якийсь збили, чогось не відобразилось.
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11.07.2022 09:36 Відповісти
А ви рахуйте як Руським вітязям рахували- направо махнув -вулиця орків московитських полягла, наліво махнув- провулочок. І все буде ганц. Все буде Україна!
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11.07.2022 12:57 Відповісти
 
 