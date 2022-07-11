Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 37,4 тис. осіб, 217 літаків, 188 гелікоптерів, 1645 танків та 3828 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 11 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 37 400 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 37400 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1645 (+4) од,

бойових броньованих машин - 3828 (+5) од,

артилерійських систем - 838 (+4) од,

РСЗВ - 247 (+0) од,

засоби ППО - 109 (+1) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+0),

крилаті ракети - 155 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2696 (+2) од,

спеціальна техніка - 66 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.