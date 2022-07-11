Вранці рашисти вдарили з реактивної артилерії по Шалигінській громаді, зафіксовано 20 прильотів, - Сумська ОВА

Російські окупаційні війська обстріляли територію Сумської області з реактивної артилерії.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 10 ранку ситуація у нас наступна: ніч на Сумщині була тихою. О 7:30 ранку росіяни вдарили з реактивної артилерії по Шалигінській громаді.

20 прильотів.



Жертв та руйнувань попередньо немає", - йдеться в повідомленні.

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