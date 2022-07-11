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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Росіяни постачають продукцію до США через Сербію, обходячи санкції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санкції

Російські компанії обходять санкції, експортуючи свою продукцію в Сербію, а звідти – у США від імені сербських юридичних осіб.

Схему розкрив центр ділового консультування "ВЭД 360" від банку "Санкт-Петербург", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Наші гроші".

Як пише центр, його клієнт зіткнувся з проблемою під час експорту вантажу до США, а також при отриманні грошей від американського контрагента. Центр запропонував йому оптимальне рішення: щоб продовжити співпрацю з компанією зі США, російській фірмі відкрили юридичну особу в Сербії. У клієнта з’явилася можливість експортувати товар спочатку до Сербії, а далі реекспортувати товар у США, вже від імені сербської компанії.

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При оплаті на адресу сербської компанії жодних обмежень американський контрагент не має. Також відсутні обмеження і міжнародні транспортні компанії на доставку вантажів із Сербії до США. Відкриття юридичної особи у Сербії зайняло 12 днів, відкриття рахунку в сербському банку – 2 дні. Зрештою, російська компанія продовжила експортувати свою продукцію не тільки в США, а й до інших країн, з якими наразі є складнощі в логістиці.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
Отже, треба вводити санкції й відносно Сербії.
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11.07.2022 10:35
+9
Сербия попадает под санкции!!!
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11.07.2022 10:43
+5
Уряд США повинен пояснити своїм баригам,що якщо вони будуть помічені в подібному,то їм буде бо-бо.
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11.07.2022 10:59
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Отже, треба вводити санкції й відносно Сербії.
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11.07.2022 10:35 Відповісти
Треба конфіскувати підсанкційнийц товар (і бульдозерами його )
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11.07.2022 10:45 Відповісти
Сербия попадает под санкции!!!
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11.07.2022 10:43 Відповісти
А може простіше покарати "американського контрагента"? Бо допоки виявлять всі "прокладки" у всіх "непідсанкційних" країнах...
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11.07.2022 10:46 Відповісти
Кожному керівнику компанії, яка намагається обходити санкції (не російським, російських просто вбити науй). по 1-2 ракеті в помешкання, і декілька ракет в будинких їх родичів.
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11.07.2022 10:47 Відповісти
Уряд США повинен пояснити своїм баригам,що якщо вони будуть помічені в подібному,то їм буде бо-бо.
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11.07.2022 10:59 Відповісти
А то раньше про это никто не знал!
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11.07.2022 11:03 Відповісти
Самый ликвидный товар из раши это нефть и газ,все остальное мелочи.
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11.07.2022 11:04 Відповісти
Інформація на Замітку , - Головне іреакцію хотілося почути і коли москйовія перестане бути юридичною особою-Оце головне, а то все констатація фактів і не більше
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11.07.2022 11:08 Відповісти
Америка не в курсі
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11.07.2022 11:13 Відповісти
ху@лостани з 2014 на козахах, бсср і србсколайно фурах підсанкцію тягають
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11.07.2022 11:14 Відповісти
Cербія - то не Китай. Їй таких кизд.лів накидають, шо мало нікому не буде.
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11.07.2022 11:48 Відповісти
А як товар попадає у Сербію? По мєтро?
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11.07.2022 12:30 Відповісти
Азовське море - Чорне море - Турція - далєє вєздє...
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11.07.2022 12:47 Відповісти
Хорваты сербов называют ПРАВОСЛАВНЫМИ ТУРКАМИ, что недалеко от истины....

Получается очень странный феномен.... На основе ПАНСЛАВЯНИЗМА или ПАНСЛАВЯНСКОГО БРАТСТВА объеденяются только те народы, которые вообще не имеют отношения к славянам по-происхождению, либо половинчатое отношение.. .

Так псевдославяне РУССКИЕ(полуугрофины, полутюрки-татары, полуславяне) называют сербов - славянскими братушками.... Тоже самое было и с БОЛГАРАМИ( потомками булгар-тюрков), сейчас это почему-то резко прекратилось.....
А вот у истинных СЛАВЯН...украинцев, поляков, чехов и т.д, наоборот.....эта ИДЕЯ БРАТАНИЯ на основе ПАНСЛАВЯНИЗМА вообще не приветствуется, и вцелом не популярна....
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11.07.2022 13:02 Відповісти
 
 