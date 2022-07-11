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Обстріл Часового Яру: З-під завалів вилучено тіло ще одного загиблого, кількість жертв зросла до 19
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Часовому Яру загинули 19 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Тіло ще одного загиблого вилучили рятувальники з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-типоверхового житлового будинку в м. Часів Яр" , - йдеться в повідомлення.
Так, рятувальники виявили та вилучили з-під завалів 19 загиблих. А також врятували 8 осіб.
"Проведено розчищення та розбір близько 138 тонн зруйнованих елементів будинку. Роботи тривають", - додали в ДСНС.
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Чайка Київ
показати весь коментар11.07.2022 10:46 Відповісти Мені подобається 2
Валентин Коваль
показати весь коментар11.07.2022 11:02 Відповісти Мені подобається 0
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