Роспропагандисти бояться, що HIMARS можуть дістати їх у тилу та критикують владу РФ, - Бутусов

Російські пропагандисти пишуть про враження ракетами HIMARS штабів російської армії на окупованих територіях.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Удари HIMARS вперше змусили провідних російських пропагандистів критикувати свою владу. Один із головних російських агітаторів Міноборони РФ Олександр Сладков, який завжди сидить у штабах, і зрідка виїжджає для зйомки сюжетів далеко від передової, раптом злякався, що його накриють українські HIMARS разом із черговим "центром ухвалень рішень". І написав просто панічний піст, із виділеною жирною фразою: "Коли ця бл…ство закінчиться?", - пише журналіст.

Водночас пропагандист Роман Сапоньков писав про враження ракетами HIMARS штабу російської армії у Чорнобаївці та складу боєприпасів.

"Приємно бачити описи Романа, що ракети б'ють точно, отже, ціль знищено. Головні рупори Російської пропаганди, які намагалися показати перевагу Російської армії над українською, злякалися, що тепер українські ракети зможуть дістати їх у тилу - там, де вони й працюють. Українські журналісти працюють на передовій, у процесі роботи нас не лякають російські Точки, Калібри, авіація, артилерія, ми робимо свою справу, бо бачимо, як Україна згуртувалась заради нашої перемоги. Російська пропаганда упевненість у своїй перемозі втратила.

І це ЗСУ тільки-но почали завдавати ударів HIMARS по тилах російської армії, відпрацьовано близько 30 штабів і складів, а їде ще більше ракетних установок і ще більше керованих ракет, удари посилюватимуться. І відбити ці удари Росії нема чим", - підсумував Бутусов.

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