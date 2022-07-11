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Роспропагандисти бояться, що HIMARS можуть дістати їх у тилу та критикують владу РФ, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

himars,рсзв

Російські пропагандисти пишуть про враження ракетами HIMARS штабів російської армії на окупованих територіях.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Удари HIMARS вперше змусили провідних російських пропагандистів критикувати свою владу. Один із головних російських агітаторів Міноборони РФ Олександр Сладков, який завжди сидить у штабах, і зрідка виїжджає для зйомки сюжетів далеко від передової, раптом злякався, що його накриють українські HIMARS разом із черговим "центром ухвалень рішень". І написав просто панічний піст, із виділеною жирною фразою: "Коли ця бл…ство закінчиться?", - пише журналіст.

Водночас пропагандист Роман Сапоньков писав про враження ракетами HIMARS штабу російської армії у Чорнобаївці та складу боєприпасів.

"Приємно бачити описи Романа, що ракети б'ють точно, отже, ціль знищено. Головні рупори Російської пропаганди, які намагалися показати перевагу Російської армії над українською, злякалися, що тепер українські ракети зможуть дістати їх у тилу - там, де вони й працюють. Українські журналісти працюють на передовій, у процесі роботи нас не лякають російські Точки, Калібри, авіація, артилерія, ми робимо свою справу, бо бачимо, як Україна згуртувалась заради нашої перемоги. Російська пропаганда упевненість у своїй перемозі втратила.

І це ЗСУ тільки-но почали завдавати ударів HIMARS по тилах російської армії, відпрацьовано близько 30 штабів і складів, а їде ще більше ракетних установок і ще більше керованих ракет, удари посилюватимуться. І відбити ці удари Росії нема чим", - підсумував Бутусов.

Також дивіться: Окупанти обстрілюють українських захисників з "Градів". Камера зафіксувала ракету. ВIДЕО

Роспропагандисти бояться, що HIMARS можуть дістати їх у тилу та критикують владу РФ, - Бутусов 01
Роспропагандисти бояться, що HIMARS можуть дістати їх у тилу та критикують владу РФ, - Бутусов 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
Хаймарс - переклад російською: діарея в лапті.
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11.07.2022 11:08
+29
******** закончится,когда сладков и ему подобные сдохнут в мучениях.
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11.07.2022 11:13
+28
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11.07.2022 11:10
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Хаймарс - переклад російською: діарея в лапті.
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11.07.2022 11:08 Відповісти
- Як буде в перекладі HIMARS на українську?
- Їм пїзда!
- А як в перекладі на свинособачу?
- Нам *****!
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11.07.2022 11:24 Відповісти
І це лише початок )
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11.07.2022 11:10 Відповісти
Як виглядають 13 HIMARS в Україні

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11.07.2022 11:27 Відповісти
а ось на 300 км

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11.07.2022 11:29 Відповісти
Достаточно одной пяти таблэток
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11.07.2022 12:01 Відповісти
osj - tak garazda lutshe
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11.07.2022 12:04 Відповісти
Досить буде 5 животворящіх пєрвозданних HIMARSoв
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11.07.2022 12:20 Відповісти
З нетерпінням чекаємо на продовження жестів доброї волі!
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11.07.2022 11:32 Відповісти
Ми ще навіть і не починали
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11.07.2022 12:54 Відповісти
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11.07.2022 11:10 Відповісти
Люди які служили в часи совка, розказували. що їм втирали на політичних заняттях, що їх совкові вундервафлі найкращі в світі, а американська точна зброя лайно - навіщо та точність потрібна, треба ж випалювати все на землі, нафіг точніть, лошари піндоси капітулісти срані
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11.07.2022 11:12 Відповісти
Ну - ті, хто читав, крім "Коммуниста вооружённых сил", ще й "Зарубежное военное обозрение" - так не думав Ми "КВС" використовували при заряджанні мисливських патронів - один аркуш "КВС" заміняв стандартний пиж в патроні 12 калібру
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12.07.2022 06:18 Відповісти
А вы не бойтесь, мы вас не больно заХимарим - бах, и вы уже в аду!
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11.07.2022 11:13 Відповісти
******** закончится,когда сладков и ему подобные сдохнут в мучениях.
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11.07.2022 11:13 Відповісти
+100500!!!
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11.07.2022 11:56 Відповісти
ХІМЕРИ вже приходять лапатнікам у жахлвих снах..
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11.07.2022 11:13 Відповісти
Лапті реально сцуться від наших Хімер!

Бутусов с першого дня на війні! Респект та низкий уклін від усіх цензорят.
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11.07.2022 11:15 Відповісти
і це Україна, по серьозному, ще не починала
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11.07.2022 11:15 Відповісти
Вот что HIMARS животворящий делает! (с)
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11.07.2022 11:16 Відповісти
Пропагандоны- распространяйте в госдупе эти листовки. Займитесь делом наконец.
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11.07.2022 11:17 Відповісти
а это ж HIMARSы только учатся ))))) или может еще и не начинали серьезно долбить?? )))
нравится, не нравится ... все только начинается !!!
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11.07.2022 11:17 Відповісти
Они уже с завода обученные с дипломом выходят Им только координаты цели давай, а дальше они сами.
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11.07.2022 12:04 Відповісти
Нравицца - не нравицца, а очко сжимаецца!
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11.07.2022 13:52 Відповісти
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11.07.2022 22:41 Відповісти
только что опять обстреливают Харьков иОдессу.когда будет ответка.
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11.07.2022 11:18 Відповісти
шановний Юрію, ви там... ммм як би це сказати...
не дуже воюйте на передку.
ваша зброя - ваше слово.
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11.07.2022 11:21 Відповісти
Мы еще даже не начинали
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11.07.2022 11:23 Відповісти
Рішення буде прийнято Капітуляція рашки і Перемога України
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11.07.2022 11:25 Відповісти
"Коли це бл…ство закінчиться?" Як ти Zондер-потвора іздохнеш так відразу і закінчиться... особисто для тебе.
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11.07.2022 11:27 Відповісти
йди звідси, гарік дурачокс - мій спам вже твій
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11.07.2022 11:33 Відповісти
це він кацапу написав
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11.07.2022 11:35 Відповісти
нє, ну хахлов-то понятно, а нас за что???
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11.07.2022 11:31 Відповісти
Пропагандистов надо достать в первой очереди. Показательный удар по доме Скабеевой, Соловёва или какой то другой симонянщины был бы очень освежающим для орков. Во первом это показало бы что суки, которые испоганили умы многих миллионов людей, не уйдёт из ответственности нигде и никогда. Ну и то что мы можем их достать вопреки тем что они там блеет.
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11.07.2022 11:37 Відповісти
"Испоганить" можна лише те, що саме готове "испоганиться"
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12.07.2022 06:21 Відповісти
Роспропагандисти бояться, що HIMARS можуть дістати їх у тилу


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11.07.2022 11:37 Відповісти
3 топори бачять і кацапячі атомні реактори,
ерзають, нервуються - хлопці покуда здержують але це все не бесконечно і колись терпець урветься...
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11.07.2022 11:42 Відповісти
Соссать ! кацапы , Со-сса-ть -"ответная мера" !
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11.07.2022 12:00 Відповісти
Так тримати! Горжусь нашими ЗСУ,ТРО,ССО,СБУ,Морпіхами,та всіма хто боронить мою Україну від орди!
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11.07.2022 12:18 Відповісти
olele

а ось на 300 км
что-то не правильно на карте
неужели мы хаймерсами можем накрыть весь Крым?
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11.07.2022 13:07 Відповісти
Протяженность Украины всего с севера на юг 900 км. Вместе с Крымом. Понятно,что можем.
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11.07.2022 13:38 Відповісти
Почалося! Жим-жим, пук-пук!
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11.07.2022 14:32 Відповісти
Дык, тово на этово. HIMARSы стрелять тольком еще не начинали...
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11.07.2022 16:44 Відповісти
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11.07.2022 22:40 Відповісти
 
 