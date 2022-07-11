Шабунін про заяви Спартц: Можемо отримати проблеми з постачанням зброї. Слід розблокувати конкурси в САП і НАБУ та звільнити Татарова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна має розблокувати конкурси на призначення голови САП і НАБУ, а також звільнити заступника керівника ОП Олега Татарова.
Про це повідомив у фейсбуці голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Куди б ситуація з заявами Спартц не розвивалася далі - ми можемо отримати проблеми з постачанням зброї. З усіх звинувачень конгресвумен натвердішими є: заблоковані конкурси в САП і НАБУ, а також Татаров", - зауважує він.
Шабунін переконаний, якщо по решті аргументів влада може відбиватся, то щодо перелічених вище - жодних шансів (бо кожна столиця в деталях знає ці історії).
"Ці, наголошу, реальні зальоти влади по САП/НАБУ і Татарову вже не вперше підривають довіру до української влади. Ці реальні аргументи вже не вперше б’ють по підтримці нас Західними союзиками (принаймні частини їх еліт). Окремі гравці спеціально використовують ці, повторюся, реальні зальоти нашої влади з метою підірвати підтримку України", - продовжує він.
Глава ЦПК впевнений, що найкращий спосіб такі атаки зупинити - це зняти реальні претензії, а не "скакати на конгресвумен (безвідносно чистоти мотивів останньої)".
"Призначити переможця конкурсу на керівника САП. Припинити блокувати конкурс на голову НАБУ. Звільнити підозрюваного в корупційному злочині Татарова, який працював на маріонеток Кремля. І все - найтвердіші претензії знято. Поля для атаки на підтримку України немає. Постачанню зброї нічого не загрожує. Але, схоже, що найгіршій частині ОП важливіше зробити САП/НАБУ непрацюючими і зберегти Татарова на посаді. Просто в голові не вкладається", - резюмує Шабунін.
Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.
Будь ласка, зачекайте...
Але ніт.
Єрмак триматиметься за посаду до останнього,
поки США не нададуть незаперечних доказів його причестності до ФСБ.
Історія Деркача повторюється, на жаль 😠
Навіть коли США видадуть беззаперечні докази Зеленьський його не відпустить !
Вони пов'язані кров'ю українського народа, рішення приймав Єрмак, вводив в дію Зеленьський.
Відсторонненя когось одного з них від влади є відстороненням іншого.
Це не можливо і не буде просто.😠
мизгуны мля
Шлунок, хапальний рефлекс, лайки в соцмережах. Фсьо.
"Мав честь супроводжувати прифронтовими територіями людину, яка на відміну від українських піар-політиків і справді є причиною лендлізу і всеосяжної допомоги Україні від наших друзів - Сполучених Штатів Америки. Це Victoria Spartz. Перша українка в палаті представників Конгресу США. Справжня республіканка і насправді хороша, чарівна жінка. Її сміливість вражає. З таким союзниками перемога дуже близько", - написав Кухарчук.
Дивний якийсь Шабунін.
Їх не можна виправити, вони можуть тільки красти. Заради цього вони йшли до влади. Й надія на якийсь катарсис після початку масового вторгнення московитів та страшних втрат українців є блефом. Не треба плекати надій.
Учора Zеленський особисто провів нараду з лідерами галузі дорожнього будівництва. Асфальт, дороги для нього й надалі головний і практично єдиний пріоритет. Безпосередньо перед вторгненням, коли вже всім було зрозуміло, що велика війна неминуче, він зробив свою стратегічну заяву: "Ми могли б збільшити вдвічі армію, але тоді б нам не вдалося будувати дороги". І зараз він та його оточення плювати хотіли на всі жертви. Вони розкручують головну цифру - пошкоджені та знищені дороги й об'єкти транспортної інфраструктури та астрономічні витрати на їх відновлення. Чим більші збитки від війни, тим більше можна красти на дорожньому будівництві.
А тепер про головні проблеми. Вони гірші навіть за корупційну складову. Одна - це довіра. Україна прямує внаслідок війни та бездарного урядування до страшної катастрофи. Ми не докотимося аж до рівня Афганістану, але зупинимося не аж так далеко. Уряд не вміє заробляти, а через фінансову політику гетьманцівщини ще й руйнує можливості бізнесу. Надія лише на позики та подачки від західних країн. А там виникає все більше недовіри. Уже на рівні ЄС прозвучала перша відмова в макрофінансовій допомозі. Після війни, якщо хамство влади й корупція не зникнуть, ми можемо отримати відмову й від США. Ніякого "Плану Маршалла" може й не бути, а тоді перспективи кожного українця будуть вкрай трагічними.
А друге - наша жахлива перспектива наступних півроку. Знищено дуже багато житла й цивільної інфраструктури. Колосальній кількості людей просто нема куди повертатися. І мова не лише про схід, де досі йдуть страшні бої, але й про інші міста, найперше - Чернігів, Харків та Миколаїв. Саме це має стати першим пріоритетом. Уже недалеко до зими. Що Zеленський планує робити з тими незліченними людьми без житла. Зараз у сфері відбудови повний тупик. Цілковитий! Затягують складання актів, а коли вони таки готові, розводять руками: грошей нема, механізмів компенсацій нема... І не буде. А те, що буде, Zеленський уже планує пустити на свої корупційні оборудки. Вимушені переселенці зараз частково за кордоном, частково в різних приміщеннях, наданих органами місцевого самоврядування багатьох міст. У них також вичерпуються ресурси. Узимку це буде страшна трагедія для великої маси людей. А там, де мери пробують шукати кошти й підтримку самостійно, приходить який-небудь Кіріл Тімашєнка й пояснює, що треба брати зелену опу в долю. Цей скандал уже вихлюпнувся назовні щодо Чернігова і його мера Атрощенка.
- витік інформації до Білорусі та Росії про операцію України із захоплення "Групи Вагнера", що призвело до її провалу;
- погане керівництво невдалими мирними переговорами з Росією перед війною;
- запевнення українського керівництва, що у лютому напади з боку Росії не станеться всупереч західній розвідці, щоб завадити Україні належним чином підготуватися до війни;
- саботаж Херсона та надання його росіянам для організації трагедії батальйону "Азов";
- затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та висування необґрунтованих чи навіть незаконних умов;
- Цілеспрямоване затягування через свого заступника Олега Татарова призначення незалежного антикорупційного прокурора.
Спартц також заявила, що отримала підтримку від американців та українців і розуміє, чому її коментарі вразили Міністерство закордонних справ України.
"Я закликаю міністерство розглянути мою заяву з тією серйозністю, якої вимагають ці питання щодо пана Єрмака, замість того, щоб розпочинати нападки, як це було досі. Українцям та американцям буде краще, якщо наші уряди працюватимуть із належною обачністю, а не захисними банальностями", - йдеться у заяві.
д"Єрмак - татарав піде тільки зі мною!
я хз, но за такие кренделя вот Шольц и прочие - тупо Зелю бы поставили перед выбором - или ты этих тварей под суд, или .... тебя не спасут. ну разве шо на ростове с Овощем на нарах
І поки не виникнуть - такі як Порошенко будуть витягати країну з дупи,а такі як Зеленський чи Янукович грабувати і заганяти в дупу!
Якщо наше сбу не може або не хоче (куми/брати/діти переодружені - тобто зав'язло) - віддайте Татарова американцям - це для блага Українського народу.
Народ,у кількості 73%, зробив вибір! Зезидент - найкраший ворюга- пісюніст!
Американці! Змінить оточеня зе,але залиште нашу бубочку!
Як що це помилка - треба її виправляти,а не вимагати в когось виправити це!
А у мене в голові не вкладається досі результати виборів 2019р.
ПРОЩАВАЙ КАНДИДАТСТВО І ЗБРОЯ, ПРИВІТ РОСІЯ І ТАТАРОВ!
шукати ж нових по клубах-тусовках-корпоративах ніколи, увесь час займає кіновироб-ництво відосиків і виснажливі репериції перед дзеркалом у формуванні суворого іміджу "бацька нації" - дехто, з найбільш нестабільних глядачів ******** новин, вже вірить у це..(
Вот только не надо в коррупционные скандалы сейчас втягивать военных. Им и так есть чем заняться. А если сейчас начать увязывать поставку оружия и боеприпасов с назначением главы НАБУ и САП , то извините может ненароком наступить *****. И кому только от этого станет лучше? Мое мнение, боритесь с коррупцией , как хотите и можете , только не втягивайте в это дело военных. Сейчас главное сохранить страну. Ну а уж после окончания войны народ спросит с Вавана и его окружения по полной программе.