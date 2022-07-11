УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15833 відвідувача онлайн
Новини Політика України
9 295 66
НАБУ (3421) конкурс (853) Шабунін (470) САП (411) Офіс Президента (1752) Татаров Олег (358) Спартц Вікторія (39)

Шабунін про заяви Спартц: Можемо отримати проблеми з постачанням зброї. Слід розблокувати конкурси в САП і НАБУ та звільнити Татарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

спартц,єрмак

Україна має розблокувати конкурси на призначення голови САП і НАБУ, а також звільнити заступника керівника ОП Олега Татарова.

Про це повідомив у фейсбуці голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Куди б ситуація з заявами Спартц не розвивалася далі - ми можемо отримати проблеми з постачанням зброї. З усіх звинувачень конгресвумен натвердішими є: заблоковані конкурси в САП і НАБУ, а також Татаров", - зауважує він.

Шабунін переконаний, якщо по решті аргументів влада може відбиватся, то щодо перелічених вище - жодних шансів (бо кожна столиця в деталях знає ці історії).

"Ці, наголошу, реальні зальоти влади по САП/НАБУ і Татарову вже не вперше підривають довіру до української влади. Ці реальні аргументи вже не вперше б’ють по підтримці нас Західними союзиками (принаймні частини їх еліт). Окремі гравці спеціально використовують ці, повторюся, реальні зальоти нашої влади з метою підірвати підтримку України", - продовжує він.

Глава ЦПК впевнений, що найкращий спосіб такі атаки зупинити - це зняти реальні претензії, а не "скакати на конгресвумен (безвідносно чистоти мотивів останньої)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никифоров про заяви Спартц щодо Єрмака: Це справа американської депутатки та американського президента

"Призначити переможця конкурсу на керівника САП. Припинити блокувати конкурс на голову НАБУ. Звільнити підозрюваного в корупційному злочині Татарова, який працював на маріонеток Кремля. І все - найтвердіші претензії знято. Поля для атаки на підтримку України немає. Постачанню зброї нічого не загрожує. Але, схоже, що найгіршій частині ОП важливіше зробити САП/НАБУ непрацюючими і зберегти Татарова на посаді. Просто в голові не вкладається", - резюмує Шабунін.

Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+62
показати весь коментар
11.07.2022 11:18
+38
а також віддати під американський суд дерьмака....
показати весь коментар
11.07.2022 11:16
+30
Зеленському потрібно буде нарешті зробити свій вибір бо може бути пізно...
показати весь коментар
11.07.2022 11:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а також віддати під американський суд дерьмака....
показати весь коментар
11.07.2022 11:16 Відповісти
да всех зеленых предателей.
показати весь коментар
11.07.2022 11:32 Відповісти
Це все зрозуміло, але хто може внятно об'яснити, чого Зеленський тримає Єрмака? То що Зеленськи зрадник, повна маячня.
показати весь коментар
11.07.2022 11:52 Відповісти
долбойопи - можливо, навіть гірші за зрадників.
показати весь коментар
11.07.2022 12:03 Відповісти
Все рівно наоборот.Україною керує прорашистський агент Єрмак,котрий тримає "зеленого говоруна" на гачку, відаючи про нього багато чого такого,що смердить рашистськими грошима( продажним лайном),Якщо перерахувати заступників і помічників єрмакових і зеленського ,то очевидно, що "зе" - ніхто ,в порівняні з агентурою єрмакових-прорашистських опричників.Люди , як птахи,горобці з горобцями,орли з орлами патріоти з патріотами на фронті, а зрадники із зрадниками
показати весь коментар
11.07.2022 12:17 Відповісти
Вже понеділок, а дєрьмак ще не застрелився і не дав дьору. Що він собі думає?
показати весь коментар
11.07.2022 11:44 Відповісти
Якби Єрмак був українським патріотом, а не російським кротом, то відразу подав би у відставку, адже держава важливіша.😡

Але ніт.

Єрмак триматиметься за посаду до останнього,
поки США не нададуть незаперечних доказів його причестності до ФСБ.

Історія Деркача повторюється, на жаль 😠
показати весь коментар
11.07.2022 11:55 Відповісти
Скажу більше.
Навіть коли США видадуть беззаперечні докази Зеленьський його не відпустить !

Вони пов'язані кров'ю українського народа, рішення приймав Єрмак, вводив в дію Зеленьський.

Відсторонненя когось одного з них від влади є відстороненням іншого.
Це не можливо і не буде просто.😠
показати весь коментар
11.07.2022 12:00 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2022 11:18 Відповісти
чем думать? курицками? убил бы тварей кривляющихся
мизгуны мля
показати весь коментар
11.07.2022 11:30 Відповісти
Повинні, та не підуть, бо це пліснява. Там ні гідності, ні совісті, ні Батьківщини. Їм на све це, насра.ь.
Шлунок, хапальний рефлекс, лайки в соцмережах. Фсьо.
показати весь коментар
11.07.2022 12:35 Відповісти
Іноді і треба б подумати, та нічим (с).
показати весь коментар
11.07.2022 13:34 Відповісти
Зеленському потрібно буде нарешті зробити свій вибір бо може бути пізно...
показати весь коментар
11.07.2022 11:18 Відповісти
Влучно👍
показати весь коментар
11.07.2022 11:21 Відповісти
Вибір він зробив ще у 2010(якщо не раніше),а от врятуватися ще не пізно(чи вже запізно?).
показати весь коментар
11.07.2022 11:38 Відповісти
Такі як Янелох гірше любого самого впертющого барана, часто це на користь самого барана але геть не на користь державі як у нашому випадку. Я до того що вибір ним уже зроблений і навіть озвучений - Дєрмака він не звільнить. Дуже хочеться знати причину такої поведінки верховного з огляду на всі кричущі обставини, та про справжню причину ми можемо ніколи і не дізнатись, та і чорт з ними..... , от тільки чому від цього має програти ціла країна і увесь народ аж до фізичного знищення кремлем, ні пояснення, ні виправдання цьому нема.
показати весь коментар
11.07.2022 12:33 Відповісти
Статья про Спартц до того как она осмелилась критиковать Ермака на тсн https://tsn.ua/********/yiyi-smilivist-vrazhaye-persha-*********-u-kongresi-ssha-vidvidala-prifrontovi-rayoni-ta-lviv-2063443.html
показати весь коментар
11.07.2022 11:20 Відповісти
"Дуже важливо, що серед американців у Конгресі працює Вікторія Спартц. Вона українка і як ніхто знає та відчуває все, через що зараз проходить наша країна. Це дозволяє їй об'єднувати у підтримці України людей з різними політичними поглядами", - зазначив Садовий.

"Мав честь супроводжувати прифронтовими територіями людину, яка на відміну від українських піар-політиків і справді є причиною лендлізу і всеосяжної допомоги Україні від наших друзів - Сполучених Штатів Америки. Це Victoria Spartz. Перша українка в палаті представників Конгресу США. Справжня республіканка і насправді хороша, чарівна жінка. Її сміливість вражає. З таким союзниками перемога дуже близько", - написав Кухарчук.
показати весь коментар
11.07.2022 11:21 Відповісти
Грандіозний прокол. Закрити ТСН к )(*ям!
показати весь коментар
11.07.2022 11:24 Відповісти
А єрмака забули?
показати весь коментар
11.07.2022 11:22 Відповісти
Шабунін пише Татарову та Ермаку щоб вони самі себе звільнили та віддали під слідство НАБУ та САП. Щоб їх судили ними ж контрольовані суди й дали їм по 15 років.
Дивний якийсь Шабунін.
показати весь коментар
11.07.2022 11:22 Відповісти
всю опучную нужно гнать в три шеи !!!
показати весь коментар
11.07.2022 11:22 Відповісти
Хто запросив був Портнова в Україну? Отож-бо! Порошенко для нинішньої влади більший ворог, ніж Путін. Єрмак нашепче Зеленському, що Спартц - агент Порошенка.
показати весь коментар
11.07.2022 11:24 Відповісти
У такої ситуації як наша, все повинно буде ідеально у відносинах с США. Але не з зеленими довбнями
показати весь коментар
11.07.2022 11:24 Відповісти
https://t.me/s/Chornovil_official
Їх не можна виправити, вони можуть тільки красти. Заради цього вони йшли до влади. Й надія на якийсь катарсис після початку масового вторгнення московитів та страшних втрат українців є блефом. Не треба плекати надій.

Учора Zеленський особисто провів нараду з лідерами галузі дорожнього будівництва. Асфальт, дороги для нього й надалі головний і практично єдиний пріоритет. Безпосередньо перед вторгненням, коли вже всім було зрозуміло, що велика війна неминуче, він зробив свою стратегічну заяву: "Ми могли б збільшити вдвічі армію, але тоді б нам не вдалося будувати дороги". І зараз він та його оточення плювати хотіли на всі жертви. Вони розкручують головну цифру - пошкоджені та знищені дороги й об'єкти транспортної інфраструктури та астрономічні витрати на їх відновлення. Чим більші збитки від війни, тим більше можна красти на дорожньому будівництві.

А тепер про головні проблеми. Вони гірші навіть за корупційну складову. Одна - це довіра. Україна прямує внаслідок війни та бездарного урядування до страшної катастрофи. Ми не докотимося аж до рівня Афганістану, але зупинимося не аж так далеко. Уряд не вміє заробляти, а через фінансову політику гетьманцівщини ще й руйнує можливості бізнесу. Надія лише на позики та подачки від західних країн. А там виникає все більше недовіри. Уже на рівні ЄС прозвучала перша відмова в макрофінансовій допомозі. Після війни, якщо хамство влади й корупція не зникнуть, ми можемо отримати відмову й від США. Ніякого "Плану Маршалла" може й не бути, а тоді перспективи кожного українця будуть вкрай трагічними.

А друге - наша жахлива перспектива наступних півроку. Знищено дуже багато житла й цивільної інфраструктури. Колосальній кількості людей просто нема куди повертатися. І мова не лише про схід, де досі йдуть страшні бої, але й про інші міста, найперше - Чернігів, Харків та Миколаїв. Саме це має стати першим пріоритетом. Уже недалеко до зими. Що Zеленський планує робити з тими незліченними людьми без житла. Зараз у сфері відбудови повний тупик. Цілковитий! Затягують складання актів, а коли вони таки готові, розводять руками: грошей нема, механізмів компенсацій нема... І не буде. А те, що буде, Zеленський уже планує пустити на свої корупційні оборудки. Вимушені переселенці зараз частково за кордоном, частково в різних приміщеннях, наданих органами місцевого самоврядування багатьох міст. У них також вичерпуються ресурси. Узимку це буде страшна трагедія для великої маси людей. А там, де мери пробують шукати кошти й підтримку самостійно, приходить який-небудь Кіріл Тімашєнка й пояснює, що треба брати зелену опу в долю. Цей скандал уже вихлюпнувся назовні щодо Чернігова і його мера Атрощенка.
показати весь коментар
11.07.2022 11:29 Відповісти
Вікторія Спартц перерахувала кілька серйозних звинувачень на адресу Єрмака і запропонувала голові ОП публічно спростувати їх:

- витік інформації до Білорусі та Росії про операцію України із захоплення "Групи Вагнера", що призвело до її провалу;

- погане керівництво невдалими мирними переговорами з Росією перед війною;

- запевнення українського керівництва, що у лютому напади з боку Росії не станеться всупереч західній розвідці, щоб завадити Україні належним чином підготуватися до війни;

- саботаж Херсона та надання його росіянам для організації трагедії батальйону "Азов";

- затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та висування необґрунтованих чи навіть незаконних умов;

- Цілеспрямоване затягування через свого заступника Олега Татарова призначення незалежного антикорупційного прокурора.

Спартц також заявила, що отримала підтримку від американців та українців і розуміє, чому її коментарі вразили Міністерство закордонних справ України.

"Я закликаю міністерство розглянути мою заяву з тією серйозністю, якої вимагають ці питання щодо пана Єрмака, замість того, щоб розпочинати нападки, як це було досі. Українцям та американцям буде краще, якщо наші уряди працюватимуть із належною обачністю, а не захисними банальностями", - йдеться у заяві.
показати весь коментар
11.07.2022 11:30 Відповісти
Zелінська - д"Єрмак піде тільки зі мною!
д"Єрмак - татарав піде тільки зі мною!
показати весь коментар
11.07.2022 11:30 Відповісти
То всі разом - до в'язниці!
показати весь коментар
11.07.2022 11:41 Відповісти
Коловорот лайна в природі
показати весь коментар
11.07.2022 14:11 Відповісти
Ви почитайте коментарів під акаунтом Бориса Д в ангійському тввторі....там пишуть що не задоволені тим як діють політики їх тому що знають що Зеленський замішаний в відмиванню грошей і несплату податків
показати весь коментар
11.07.2022 11:31 Відповісти
Швеца за вчера мона послушать например про это.
я хз, но за такие кренделя вот Шольц и прочие - тупо Зелю бы поставили перед выбором - или ты этих тварей под суд, или .... тебя не спасут. ну разве шо на ростове с Овощем на нарах
показати весь коментар
11.07.2022 11:32 Відповісти
Єрмака - спонсор кварталу 95? Татаров,Єрмак і Дерев'янко - агенти ФСБ у верхівці нашої влади. Країни-агресорв,з якою ми у війні. Що в біса відбувається в нашій країні?! Цих злочинців потрібно ще вчора до Медведчука. Чому вони досі на посаді?
показати весь коментар
11.07.2022 11:32 Відповісти
А чому їх взагалі обрали? Як так сталося? Такі питаня не виникають?
І поки не виникнуть - такі як Порошенко будуть витягати країну з дупи,а такі як Зеленський чи Янукович грабувати і заганяти в дупу!
показати весь коментар
11.07.2022 11:47 Відповісти
Ответ простой - русские деньги. Также как напрямую через помойки Медведчука и условных Гордонов, так и через олигархические каналы, которые хотели возобновить торговлю с Россией. Пинчук, Ахметов, Коломойский и их медиа-группы.
показати весь коментар
11.07.2022 11:52 Відповісти
Я напоминаю что в 2016 году для Пинчука статью писал тот же человек, который в 2022 писал про то что Украина должна прекратить существование. И такого много можно найти на самом деле. Это как бы показывает разворот наших олигархов, которые хотели вернуть всё взад. До 14 года. Вот и весь расклад.
показати весь коментар
11.07.2022 12:11 Відповісти
Ці скоти ФСБ-ні були й при Порошенко і навіть раніше. Їх не обирають,а призначають. І от питання чому?
показати весь коментар
11.07.2022 13:19 Відповісти
Треба допит з пристрастю в сізо СБУ з сироваткою правди, а не звільнити щоб віт втік на курорт!
Якщо наше сбу не може або не хоче (куми/брати/діти переодружені - тобто зав'язло) - віддайте Татарова американцям - це для блага Українського народу.
показати весь коментар
11.07.2022 11:35 Відповісти
А чому американці повіні дбати про "блага Українского народу"?!!
Народ,у кількості 73%, зробив вибір! Зезидент - найкраший ворюга- пісюніст!
Американці! Змінить оточеня зе,але залиште нашу бубочку!
Як що це помилка - треба її виправляти,а не вимагати в когось виправити це!
показати весь коментар
11.07.2022 11:55 Відповісти
Хотеть не вредно.,осогбенно козявкам в носу.
показати весь коментар
11.07.2022 11:44 Відповісти
Даже если они святее Папы Римского, рисковать ради них поставками не стоит. Отстранить всех кого надо а после войны разбираться.
показати весь коментар
11.07.2022 11:51 Відповісти
і зберегти Татарова на посаді. Просто в голові не вкладається", - резюмує Шабунін. Джерело: https://censor.net/ua/n3353340

А у мене в голові не вкладається досі результати виборів 2019р.
показати весь коментар
11.07.2022 11:51 Відповісти
шабунін,іди *****! Спартц говорила про зрадника дєрмака!А ти тут робиш нові вброси....
показати весь коментар
11.07.2022 11:59 Відповісти
сама йди, тупа тварина, якщо читати не вмієш
показати весь коментар
11.07.2022 12:09 Відповісти
Я давно казав, що ця бровада з кандидатством - тільки замилювання очей українцям. Насправді єрмак, арахумія, татаров і сам зеленський давно працюють над знищенням України. Про це свідчить їхня підривна діяльність і бездіяльність інших. Боневтік ***** не робить, зображаючи законний процес через суди....

ПРОЩАВАЙ КАНДИДАТСТВО І ЗБРОЯ, ПРИВІТ РОСІЯ І ТАТАРОВ!
показати весь коментар
11.07.2022 11:59 Відповісти
Навряд. Просто в президента інтелектуальні проблеми і він не може зрозуміти ху із ху. Тим часом Залужний б'є орків. Одне всього рішення інтелектуально відсталого президента змінить хід історії. Ну не зможе він пояснити народу,чому ми не отримуємо зброю і гранти на відбудову. Ніхто йому цього не дозволить.
показати весь коментар
11.07.2022 13:23 Відповісти
Шабуня, та то все херня! Головне не Порошенко! Як там твоя чергова апеляція по справі "роттердам+" ?
показати весь коментар
11.07.2022 12:02 Відповісти
Подивимось що скаже янелох.
показати весь коментар
11.07.2022 12:03 Відповісти
жодного 73/43%зебіла з форуму Цензора на цій гілці не спостерігаю...
показати весь коментар
11.07.2022 12:04 Відповісти
є один, просто накидує на шабуніна, типа він не клоунський
показати весь коментар
11.07.2022 12:10 Відповісти
Ну, я ось з 73/43%, і що? Визнаю, караюсь і каюсь, і крию матом усю цю зелену плісняву, яку притяг з собою яжнєлох, але що з того тепер? І нехай мене знову забанять за антисемітизм, але обирати в Україні треба українців. Не по паспорту, а по національності. Бо говорити можна навчитись, а от вчиняти, як українець, ні.
показати весь коментар
11.07.2022 13:42 Відповісти
..а у Зеленського, походу, більше нема фаворитів, з якими він міг би покластися..
шукати ж нових по клубах-тусовках-корпоративах ніколи, увесь час займає кіновироб-ництво відосиків і виснажливі репериції перед дзеркалом у формуванні суворого іміджу "бацька нації" - дехто, з найбільш нестабільних глядачів ******** новин, вже вірить у це..(
показати весь коментар
11.07.2022 12:11 Відповісти
Зелені ще раз показали що вони дебіли, не зрозуміли з ким почали сперечатись, Спартц не простий конгресмен а член підкомітет з питань злочинності, тероризму та внутрішньої безпеки США. І відповідно володіє всією інформацією.
показати весь коментар
11.07.2022 12:32 Відповісти
Вова! Що важливіше, ярмак чи Україна?
показати весь коментар
11.07.2022 12:43 Відповісти
майдан свого часу вимагав відставки Азарова якого вперто не звільняв дурко - всім відомо чим чим це закінчилось
показати весь коментар
11.07.2022 12:50 Відповісти
Негайно призначити прокурора САП, звільнити всю команду януковича з ОП-єрмака,татарова,демченка, смірнова, подоляка. Передати всі матеріали стосовно їх діяльності в НАБУ, створити у Верховній Раді комісію виключно з представників опозиції для перевірки окремих історій, які виникли, та могли виникти при втручані туди цих "діячів". Нам потрібна зброя і Україна, дружба зі США, а не бандити від Овоща, яких ніхто не знає і за них не голосував.
показати весь коментар
11.07.2022 12:58 Відповісти
Зочеш заболтать дело - создай комисию (с) Вже скільки було комісій, і який результат?
показати весь коментар
11.07.2022 13:46 Відповісти
Наш карлик Зеленский не пойдёт на увольнение Де-рьмо-Ермака и шпиона Татарова!! Так , что плакали наш Ленд-Лиз и другие военные преференции!! А Чего стоят последние отрицательные публикации из берлина в адрес военной помощи Украине !! Всё, капут военной помощи из ФРГ.....?? *********** и доруководились некоторые паны!!!..
показати весь коментар
11.07.2022 13:33 Відповісти
Шабунин конечно хлопец ничего, но при чем тут поставки оружия? Есть или был повод у наших союзников сомневаться в профессиональных навыках его применения? Или может наши военные этим оружием торгуют, как на счёт этого ****** рашапрапагандоны?
Вот только не надо в коррупционные скандалы сейчас втягивать военных. Им и так есть чем заняться. А если сейчас начать увязывать поставку оружия и боеприпасов с назначением главы НАБУ и САП , то извините может ненароком наступить *****. И кому только от этого станет лучше? Мое мнение, боритесь с коррупцией , как хотите и можете , только не втягивайте в это дело военных. Сейчас главное сохранить страну. Ну а уж после окончания войны народ спросит с Вавана и его окружения по полной программе.
показати весь коментар
11.07.2022 13:52 Відповісти
Шабунін здав назад. він. навіть. не згадує про єрмака. він пропонує зевладі відкупитися малою кров"ю - звільненням татарова та призначенням переможця конкурсу на керівника САП Джерело: https://censor.net/ua/n3353340. Не той тепер Миргород. Хорол-річка не та !
показати весь коментар
11.07.2022 18:33 Відповісти
 
 