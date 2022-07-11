Шабунін про заяви Спартц: Можемо отримати проблеми з постачанням зброї. Слід розблокувати конкурси в САП і НАБУ та звільнити Татарова

Україна має розблокувати конкурси на призначення голови САП і НАБУ, а також звільнити заступника керівника ОП Олега Татарова.

Про це повідомив у фейсбуці голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Куди б ситуація з заявами Спартц не розвивалася далі - ми можемо отримати проблеми з постачанням зброї. З усіх звинувачень конгресвумен натвердішими є: заблоковані конкурси в САП і НАБУ, а також Татаров", - зауважує він.

Шабунін переконаний, якщо по решті аргументів влада може відбиватся, то щодо перелічених вище - жодних шансів (бо кожна столиця в деталях знає ці історії).

"Ці, наголошу, реальні зальоти влади по САП/НАБУ і Татарову вже не вперше підривають довіру до української влади. Ці реальні аргументи вже не вперше б’ють по підтримці нас Західними союзиками (принаймні частини їх еліт). Окремі гравці спеціально використовують ці, повторюся, реальні зальоти нашої влади з метою підірвати підтримку України", - продовжує він.

Глава ЦПК впевнений, що найкращий спосіб такі атаки зупинити - це зняти реальні претензії, а не "скакати на конгресвумен (безвідносно чистоти мотивів останньої)".

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"Призначити переможця конкурсу на керівника САП. Припинити блокувати конкурс на голову НАБУ. Звільнити підозрюваного в корупційному злочині Татарова, який працював на маріонеток Кремля. І все - найтвердіші претензії знято. Поля для атаки на підтримку України немає. Постачанню зброї нічого не загрожує. Але, схоже, що найгіршій частині ОП важливіше зробити САП/НАБУ непрацюючими і зберегти Татарова на посаді. Просто в голові не вкладається", - резюмує Шабунін.

Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.