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Попередньо відомо про 3 загиблих та 28 поранених в результаті обстрілу Харкова російськими окупантами (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкові. Попередньо відомо про 3 загиблих та 28 поранених.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог знову завдав ракетних ударів по місту. Попередньо відомо про 16 поранених та 3 загиблих.

Інформація оновлюється, на місці працюють рятувальні та екстрені служби", - йдеться в повідомленні.

"За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину внаслідок денного обстрілу Харкова постраждали 28 людей, серед них дитина 16 років. 3 людей загинули", - повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

Також читайте: У Харкові вибухи. Окупанти завдали ударів, ймовірно, із РСЗВ, - Синєгубов (оновлено)

Автор: Богдан Гуньковський
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11.07.2022 11:27 Відповісти
а в это время лидеры многих стан, даже из состава G20, изо всех сил пытаются сохранить добрые и дружественные отношения с россией..., и, если лицемерие, - главная черта международной политики большинства стран, тогда пусть дают нам оружие...
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11.07.2022 11:32 Відповісти
может по белгороду пора ...б вашу мать! что уже терять харьковчанам, если каждый день бомбят. и по 3-10 убитых! или это размен -тишина в Киеве, на горе в регионах? в ОПе счастливая жизнь, уже бабки делят на восстановление.
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11.07.2022 11:35 Відповісти
По крисському мосту
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11.07.2022 11:43 Відповісти
+++. Люто плюсую. С Харьковом нужны новые подходы, срочно. Иначе разровняют. Контрбатарейная борьба, ПВО, удары по пусковым и местам дислокации в Белгороде.
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11.07.2022 11:54 Відповісти
Харків і обл. обстрілюють ракетами та артою вже давно, захищати від цього город та обл. ніхто не збирається. Захопити город кацапи не можуть, тож Харків знищуватимуть дистанційно. Подобається комусь чи не подобається, но на Харків та обл. Єлдако-Zелупам насрати.
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11.07.2022 13:14 Відповісти
 
 