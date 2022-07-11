SCM Ахметова вимагатиме від Росії компенсації у всіх міжнародних та національних інстанціях

Підприємства SCM вимагатимуть від Росії компенсації за зруйновані через військову агресію активи у всіх можливих міжнародних та національних інстанціях.

Про це в інтерв'ю німецькому виданню Tagesspiegel повідомив власник SCM Рінат Ахметов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми однозначно пред'явимо позови до Росії - у всіх міжнародних та національних інстанціях - і вимагатимемо належну компенсацію всіх збитків і втраченого бізнесу", - повідомив бізнесмен.

Підприємства SCM також намагаються припинити викрадення Росією українських товарів, зокрема металургійної продукції із захопленого російськими військами Маріуполя.

"Прямо зараз РФ цинічно завантажує на свої кораблі українську сталь у Маріуполі. Це грабіж та нахабне порушення міжнародного права", - додав Рінат Ахметов.

Нагадаємо, наприкінці червня Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини щодо компенсації за грубі порушення його прав власності під час неспровокованої військової агресії Росії проти України.

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