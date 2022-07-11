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Ахметов (788) війна (56913) компенсації (360) росія (47340)

SCM Ахметова вимагатиме від Росії компенсації у всіх міжнародних та національних інстанціях

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Підприємства SCM вимагатимуть від Росії компенсації за зруйновані через військову агресію активи у всіх можливих міжнародних та національних інстанціях.

Про це в інтерв'ю німецькому виданню Tagesspiegel повідомив власник SCM Рінат Ахметов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми однозначно пред'явимо позови до Росії - у всіх міжнародних та національних інстанціях - і вимагатимемо належну компенсацію всіх збитків і втраченого бізнесу", - повідомив бізнесмен.

Підприємства SCM також намагаються припинити викрадення Росією українських товарів, зокрема металургійної продукції із захопленого російськими військами Маріуполя.

"Прямо зараз РФ цинічно завантажує на свої кораблі українську сталь у Маріуполі. Це грабіж та нахабне порушення міжнародного права", - додав Рінат Ахметов.

Нагадаємо, наприкінці червня Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини щодо компенсації за грубі порушення його прав власності під час неспровокованої військової агресії Росії проти України.

Читайте: Ахметов подав позов до ЄСПЛ проти Росії

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
щось коломойкін мовчить.
йому вже компенсували чи що...
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11.07.2022 11:37
+8
А раньше только гудел...
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11.07.2022 11:36
+7
В якості компенсації ахметці будуть включати гудок і гудіти поки сам не скаже що досить. Ця падлюка була реальним хазяїном дамбасу , контролювало органи влади і силові структури, розпалювало сепаратизм, його бандюки допомагали захоплювали адмінбудівлі. Падлюка думала, що буде як в Криму і він стане мордорським олігархом, але х** о в черговий раз використало і викинуло зрадника.
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11.07.2022 11:54
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этот за свое глотку перегрызет. трупы брагина и остальных донецких бандитов не дадут соврать
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11.07.2022 11:34 Відповісти
то хай собі гризе раші хоч гичі хоч вуха,
наразі нам це на користь

чим у раші більше проблем тим нам краще

і я думаю,що він лише перша така собі справжня українська отруйна ластівка випущена з українських біолабораторій.

він виграє - заарештуєть рашське судно на його користь або майно. або рахунок

мені особисто пофіг що, але на шкоду вороженькам

що їм шкода то нам зиск.
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11.07.2022 11:54 Відповісти
Так подавайте в суды, а не только рассказывайте об этом. Юридический фронт тоже имеет важнейшее значение, когда всё юридически правильно оформить, затягать по судам и выиграть миллиарды долларов тоже Победа. За войну надо платить, в том числе и "хорошим расисянам" и их деткам в будущем, а не только лозунгами кидаться
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11.07.2022 11:35 Відповісти
Так подав же до Європейського суду.В останньому абзаці написано
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11.07.2022 11:47 Відповісти
що кому- десятки тисяч загиблих українців а цьому піда--у тільки його заводики в голові- падлюка- добре що зруйнували-
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11.07.2022 11:35 Відповісти
Нехай тягає кацапів по судах,це дуже добре.Все,що шкодить раші,нам на користь.Московію треба обдерти,як липку,щоб ягель жерли і за трудодні пахали,поки не виплатять всі збитки Україні
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11.07.2022 11:50 Відповісти
Дуже добре.Суди йдуть роками. Треба щоб було цунамі з позовів Треба щоб і фізичні особи позови подавали
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11.07.2022 14:21 Відповісти
А раньше только гудел...
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11.07.2022 11:36 Відповісти
зато не піздєл. все-таки гудєл
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11.07.2022 13:12 Відповісти
щось коломойкін мовчить.
йому вже компенсували чи що...
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11.07.2022 11:37 Відповісти
він може тільки у лігу сексуальних реформ жалітися. сам під судом
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11.07.2022 11:40 Відповісти
В якості компенсації ахметці будуть включати гудок і гудіти поки сам не скаже що досить. Ця падлюка була реальним хазяїном дамбасу , контролювало органи влади і силові структури, розпалювало сепаратизм, його бандюки допомагали захоплювали адмінбудівлі. Падлюка думала, що буде як в Криму і він стане мордорським олігархом, але х** о в черговий раз використало і викинуло зрадника.
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11.07.2022 11:54 Відповісти
Хай хоч Ахмєтка по кацапам вдарить рубльом, якщо в Зєлі яйців (чи яєць?) нема.
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11.07.2022 11:57 Відповісти
І в той же час Ахмєтовські ЗМІ тягнуть сюди хороших руzzкіх і руzzкій мір. Як це розуміти? Сюрреалізм, шиза, чи "бізнес і нічого особистого"?
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11.07.2022 11:58 Відповісти
може ти щось не розмієш, бо думаєш як совок. то тобі кажеться, що тягнуть.
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11.07.2022 13:13 Відповісти
Ваш коментар прекрасний 😀
"може ти щось не розмієш, бо думаєш як совок. то тобі кажеться, що тягнуть. "
Як то кажуть, по Фройду 😄
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11.07.2022 16:08 Відповісти
я за попкорном.
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11.07.2022 13:14 Відповісти
Що дивного, я теж збираюсь до тих судів подаватися за втрачене майно. І не тільки я.
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11.07.2022 13:59 Відповісти
А я то думаю чому кацапи так спішать награбоване зерно продати. Так он в чому справа, з рінатом розрахуватись потрібно, поки в суд не подав.
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11.07.2022 14:04 Відповісти
Дивно як пацюк який по вуха в крові щось ще буде намагатися відстоювати в судах. Браток та бандит віджав заводи безкоштовно або за якусь смішну ціну повбивав купу людей на своєму поганому життєвому шляху.
І йому нічого,ніяких питань до його минулої діяльності .
Його за грати посадити на пожиттєво давно треба ,сподіваюсь що так і буде або краще рішення,кулю йому в подарунок
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11.07.2022 14:14 Відповісти
Так і є. І як тільки реально почнуть мочити олігархів в Україні, тоді почнуться реальні зміни в державі
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11.07.2022 15:54 Відповісти
Вам болiсно за паРашу?

нехай надає позови до паРаші, нехай паРаша платить грошi.

чому Вам це не до вподоби? паРаша повина платити i рудiй с@цi i вciм українцям.
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11.07.2022 16:47 Відповісти
 
 