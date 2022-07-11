SCM Ахметова вимагатиме від Росії компенсації у всіх міжнародних та національних інстанціях
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Підприємства SCM вимагатимуть від Росії компенсації за зруйновані через військову агресію активи у всіх можливих міжнародних та національних інстанціях.
Про це в інтерв'ю німецькому виданню Tagesspiegel повідомив власник SCM Рінат Ахметов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми однозначно пред'явимо позови до Росії - у всіх міжнародних та національних інстанціях - і вимагатимемо належну компенсацію всіх збитків і втраченого бізнесу", - повідомив бізнесмен.
Підприємства SCM також намагаються припинити викрадення Росією українських товарів, зокрема металургійної продукції із захопленого російськими військами Маріуполя.
"Прямо зараз РФ цинічно завантажує на свої кораблі українську сталь у Маріуполі. Це грабіж та нахабне порушення міжнародного права", - додав Рінат Ахметов.
Нагадаємо, наприкінці червня Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини щодо компенсації за грубі порушення його прав власності під час неспровокованої військової агресії Росії проти України.
Будь ласка, зачекайте...
наразі нам це на користь
чим у раші більше проблем тим нам краще
і я думаю,що він лише перша така собі справжня українська отруйна ластівка випущена з українських біолабораторій.
він виграє - заарештуєть рашське судно на його користь або майно. або рахунок
мені особисто пофіг що, але на шкоду вороженькам
що їм шкода то нам зиск.
йому вже компенсували чи що...
"може ти щось не розмієш, бо думаєш як совок. то тобі кажеться, що тягнуть. "
Як то кажуть, по Фройду 😄
І йому нічого,ніяких питань до його минулої діяльності .
Його за грати посадити на пожиттєво давно треба ,сподіваюсь що так і буде або краще рішення,кулю йому в подарунок
нехай надає позови до паРаші, нехай паРаша платить грошi.
чому Вам це не до вподоби? паРаша повина платити i рудiй с@цi i вciм українцям.