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Окупанти у Запорізькій області встановили свої ціни на українське зерно та планують продовжити його вивезення, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти намагаються поновити вивезення українського зерна. 17 липня очікується судно під завантаження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

"Для організації процесу було створено так звану "ГУК" (рос. – Государственная унитарная компания). Її діяльність безпосередньо контролює колаборант Євген Балицький – колишній народний депутат, депутат Запорізької облради від забороненого "Опозиційного блоку". Наразі – призначений окупантами "керівником регіональної окупаційної адміністрації на Запоріжжі".

Для створення дієвої інфраструктури вивезення зерна, колаборанти "націоналізували" (захопили) припортовий елеватор підприємства "Нова хортиця" у Бердянську, завантажувальний комплекс підприємства "Аскет Шиппінг" у порту Бердянськ, елеватори підприємств "Кернел", "Оптімус" та інших зернотрейдерів", - йдеться у повідомленні.

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Розвідники повідомляють, що так звана  "ГУК" встановлила закупівельні ціни на сільгосппродукцію: пшениця фуражна – 6000,00 рос.руб., пшениця продовольча – 9000,00 рос.руб., ячмінь – 7000,00 рос.руб. за 1 тону.

"Сільгоспвиробників така ціна категорично не влаштовує, тож вони намагаються не продавати врожай, а зберігати його в сховища. За відсутності вільних сховищ – в інших, не пристосованих для цього приміщеннях або навіть на відкритих майданчиках", - зазначають у ГУР.

 17 липня очікується прибуття судна "ZHIBEK ZHOLY", яке вже вивозило крадене зерно з Бердянська. З метою додатково тиску на місцеве населення Євген Балицький заявив, що жителі можуть бути поділені на тих хто підтримує РФ та залишаться у своїх домівках, та інших, які мають виїхати з території регіону.
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Чисто фашистський режим. Кацапи роблять все,чим лякали свій плебс 8 років
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11.07.2022 11:40 Відповісти
Мука балицький, твоя смерека вже чекає на тебе...
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11.07.2022 11:46 Відповісти
Втопити в сортирі зажопника.
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11.07.2022 11:59 Відповісти
У ЗСУ буде можливість гахнути по тій посудині.
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11.07.2022 11:58 Відповісти
 
 