УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14903 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 168 14
війна (56913) обстріл (21411) Одеська область (2489) Тимошенко_Кирило (493)

Російські окупанти випустили 4 ракети по Одещині: Одна з них влучила в приватний будинок (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Війська РФ завдали ракетного удару по Одещині, відомо про влучання ракети в будівлю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.

"Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Випустили 4 ракети з літаків над окупованим Кримом. Одна з ракет влучила в будівлю.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - йдеться в повідомленні.

За словами речника глави ОВА Сергія Братчука, одна з ракет влучила в об'єкт інфраструктури.

Тимошенко пізніше повідомив, що окупанти випустили 7 ракет з літаків Су-27, Су-30 та Су-35.

"Одна з ракет влучила у приватний будинок. Попередньо без жертв, інформація щодо руйнувань уточнюється", - зазначив він.

Читайте: Попередньо відомо про 3 загиблих та 28 поранених в результаті обстрілу Харкова російськими окупантами (оновлено)

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Кацапи , дочекаєтесь , що будемо лупити по ваших оселях 😠‼️
показати весь коментар
11.07.2022 11:50
+8
У кацапів тиждень починається з геноциду мирних жителів України. Який ще народ може порівняти з цією подлою, жорстокою та безжалісною ордою?
показати весь коментар
11.07.2022 11:48
+6
питання чому зараз нє? - мішає хто?
показати весь коментар
11.07.2022 11:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У кацапів тиждень починається з геноциду мирних жителів України. Який ще народ може порівняти з цією подлою, жорстокою та безжалісною ордою?
показати весь коментар
11.07.2022 11:48 Відповісти
Кацапи , дочекаєтесь , що будемо лупити по ваших оселях 😠‼️
показати весь коментар
11.07.2022 11:50 Відповісти
питання чому зараз нє? - мішає хто?
показати весь коментар
11.07.2022 11:54 Відповісти
Ніхто не мішає. Україна дала слово що не буде шмаляти тим що її дали по території мордора.
показати весь коментар
11.07.2022 11:56 Відповісти
так і знав Амеріка винувата, а своїм по кацапні вдарити?
показати весь коментар
11.07.2022 12:20 Відповісти
По тих літаках, що випустили ракети-не попадемо. Гатити по цивільних у оркостані ? А сенс ? Нам потрібно вибивати озброєних орків з наших територій, і цим наші військові і займаються-вдаряють по цій кацапні.
показати весь коментар
11.07.2022 12:45 Відповісти
Гатити по цивільних у оркостані..
вони ж по вас гатять і вам це не заважае?
мені за *** зна скока кілометрів це заважае, а вам ні?
показати весь коментар
11.07.2022 13:42 Відповісти
безмозглі зелені ідіоти ...
показати весь коментар
11.07.2022 13:45 Відповісти
а як да то хто?
показати весь коментар
11.07.2022 13:37 Відповісти
ну по белорашке стесняются шмальнуть...ну хоть бы в сторону Крыма иногда ... ответочкой...
по этой же схеме - поднялись в воздух (на нашей территории) и .... или таки не долетит?
(ну тогда хоть в море... по аквафрешной подлодке... по люку случайно ударит))))
показати весь коментар
11.07.2022 11:58 Відповісти
ответка по белгороду и курску пока не угомонятся.просто нужна политическая воля .
показати весь коментар
11.07.2022 13:23 Відповісти
Да хоть по Улан-Удэ шмаляй- они не успокоятся. (
показати весь коментар
11.07.2022 13:49 Відповісти
шаурмнем кацапію по зеленому так, по нашему по криворогатому!
показати весь коментар
11.07.2022 13:56 Відповісти
предлагаю член і піаніну бо в нас нема чім - вся надежа на Aмерiку обісрати - та допоможе та добра...
показати весь коментар
11.07.2022 14:01 Відповісти
 
 