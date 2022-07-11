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Російські окупанти випустили 4 ракети по Одещині: Одна з них влучила в приватний будинок (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ завдали ракетного удару по Одещині, відомо про влучання ракети в будівлю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.
"Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Випустили 4 ракети з літаків над окупованим Кримом. Одна з ракет влучила в будівлю.
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - йдеться в повідомленні.
За словами речника глави ОВА Сергія Братчука, одна з ракет влучила в об'єкт інфраструктури.
Тимошенко пізніше повідомив, що окупанти випустили 7 ракет з літаків Су-27, Су-30 та Су-35.
"Одна з ракет влучила у приватний будинок. Попередньо без жертв, інформація щодо руйнувань уточнюється", - зазначив він.
Топ коментарі
+15 Amber
показати весь коментар11.07.2022 11:50
+8 Mikhail Saveliev
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+6 три - пятнадцать
показати весь коментар11.07.2022 11:54
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Будь ласка, зачекайте...
вони ж по вас гатять і вам це не заважае?
мені за *** зна скока кілометрів це заважае, а вам ні?
по этой же схеме - поднялись в воздух (на нашей территории) и .... или таки не долетит?
(ну тогда хоть в море... по аквафрешной подлодке... по люку случайно ударит))))