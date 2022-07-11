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​​Понад 2 млрд грн активів російської компанії, яка займається виготовленням побутової хімії, арештовано на Вінниччині, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

арешт

Менеджмент вінницького підприємства під час воєнного стану намагався приховати від націоналізації продукцію, діючи в інтересах російських власників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора накладено арешти на активи підприємства на Вінниччині, що займається виготовленням побутової хімії. Зокрема, арештовано корпоративні права - 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукцію і сировину на понад 500 млн грн. Кінцевим бенефіціаром підприємства є один із відомих російських олігархів із близького оточення президента РФ, власник російської косметичної корпорації", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що менеджмент вінницького підприємства під час воєнного стану намагався приховати від націоналізації продукцію, діючи в інтересах російських власників. Не маючи на це законних підстав, вони хотіли вивезти її, використовуючи символіку Червоного Хреста.

Правоохоронцями проведено ряд обшуків, вилучено комп’ютерну техніку, серверне обладнання та інші документи. Опломбовано устаткування для виробництва побутової хімії та складські приміщення із сировиною та готовою продукцією вагою майже 5 тис. тонн. Наразі вживаються заходи щодо передачі цих активів в управління АРМА.

Досудове розслідування за фактами зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або майна, яке підлягає конфіскації, а також незаконного використання символіки Червоного Хреста (ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 445 КК України) здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Кіровоградщині накладено арешт на корпоративні права кількох підприємств, пов’язаних з РФ, на суму 5,9 млрд грн, - Нацполіція

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Тож виявляється що всі ці роки з 2014 багато російських компаній працювали собі і напевно ще працюють, а нам байки розповідали. Тож як це називається ?
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11.07.2022 12:07
+3
Скільки днів війни, а продукція для рашки до сих пір виготовляється в Україні. Так що там про Німеччину і турбіну? Може наразі провести ревізію усіх підприємств в Україні і перестати фінансування кацапії проводити
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11.07.2022 12:00
+3
Як називається фірма?Чому такі секрети?
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11.07.2022 12:13
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Скільки днів війни, а продукція для рашки до сих пір виготовляється в Україні. Так що там про Німеччину і турбіну? Може наразі провести ревізію усіх підприємств в Україні і перестати фінансування кацапії проводити
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11.07.2022 12:00 Відповісти
Але це не означає, що вона відгружається до рашки..магазини конфіскату для цього і існують..а на рахунок підприємств - згодна..треба ВЕСЬ бізнес, що належить особом-громадянам рф, або по бізнесу пов'язані з рфією, або конечним бенефіціарієм є така особа, бізнес конфісковувати і націоналізовувати.
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11.07.2022 12:08 Відповісти
Дійсно, а що там про Німеччину і турбіну? Ще не повернули кацапам? Вони ж чекають.
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11.07.2022 12:39 Відповісти
Тож виявляється що всі ці роки з 2014 багато російських компаній працювали собі і напевно ще працюють, а нам байки розповідали. Тож як це називається ?
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11.07.2022 12:07 Відповісти
угу..а потім будуть божиться, що ці ручки нічого не крали..ще у депутатів і держслужбовців було б не зайвим перевірити пов'язаний бізнес і майно з рфією а також на множинне громадянство
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11.07.2022 12:11 Відповісти
Як називається фірма?Чому такі секрети?
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11.07.2022 12:13 Відповісти
Вінницяпобутхім,(ушастий нань,сарма)
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11.07.2022 12:21 Відповісти
Назву коспанії не повідомляють бо завтра за хабар все повернуть оркам. Тут варто заарештовувати прокурорів (бажано усіх). При чому не за корупційні злочини, а за злочини проти безпеки країни.
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11.07.2022 12:13 Відповісти
Я думаю, що це пральні порошки та засоби для миття посуду "Sarma"
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11.07.2022 12:22 Відповісти
Це не вони часом виготовояли fairy? Бо щось зникло зовсім
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11.07.2022 13:19 Відповісти
Винницкий химзавод выкуплен кацапами. Только точно не знаю, весь, или только цех бытхимии.
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11.07.2022 13:40 Відповісти
Полностью, ПАО "Невская косметика" владелец.
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11.07.2022 14:14 Відповісти
 
 