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війна (56913) Лисичанськ (276) Сєверодонецьк (474) Бутусов Юрій (3127)

Ми намагалися втримати Сєвердонецьк та Лисичанськ абсолютно недостатніми силами та засобами, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бутусов

Захисники України не отримали необхідних сил та засобів та тривалий час намагалися втримати Сєверодонецьк і Лисичанськ без артилерійської підтримки та можливості провести ротацію.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов сказав в інтерв’ю "Радіо НВ".

Він наголосив, що проблему Лисичанська не можна розглядати відокремлено від проблеми оборони Луганської області і вузлу Рубіжне-Сєвєродонецьк-Лисичанськ.

"Для того, щоб втримати цей регіон, нам було необхідно забезпечити його необхідними силами та засобами. Але, на жаль, вчасно це не було зроблено. Тривалий час ми з абсолютно недостатніми силами намагалися втримати великий район", - сказав Бутусов.

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За словами журналіста, це призвело до того, що захисникам України довелося відійти від Рубіжного. Коли ж вони боронили Сєверодонецьк, сил контролювати весь периметр міста теж не було.

"Деякі створені підрозділи просто не набули ще необхідної боєздатності. Це призвело до того, що противник абсолютно безперешкодно зайшов у місто, почалися вуличні бої. І вже після того надійшло підкріплення наших сил в Сєвєродонецьку. Але це рішення було ухвалено запізно", - каже головред Цензор.НЕТ.

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Також, за словами Бутусова, ситуацію погіршила поява на місцях поітиків, які закликали за будь-яку ціну втримати Сєверодонецьк.

"На жаль, поява політиків там призвела до того, що військові не мали можливості діяти по обстановці. Навіть деякі кадрові зміни у військовому керівництві були зроблені, на жаль, тому що деякі політики хотіли чути оптимістичні доповіді, а не реалістичні", - наголосив він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
А що собі думало гівнокомандуюче? Клепало відосики.
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11.07.2022 12:06
+12
100%- Появление в районе Северодонецких тылов Безуглой с телефончиком и прямой связью с ОП уже было плохим знаком - хорошо это не могло закончиться, сразу было ясно.
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11.07.2022 12:18
+11
Так це ж воно направило туди комісара безуглу.
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11.07.2022 12:19
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Добре,що схаменулись конкурсанти на місце Залужного і дали тихо вийти захисникам. Коли бахкають гармати,політика мовчить.
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11.07.2022 12:05 Відповісти
А що собі думало гівнокомандуюче? Клепало відосики.
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11.07.2022 12:06 Відповісти
Так це ж воно направило туди комісара безуглу.
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11.07.2022 12:19 Відповісти
Нужно было этот участок доверить генералу Марченко и предоставить ему полный карт-бланш на проведение операций.
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11.07.2022 12:22 Відповісти
БезкУтьню...
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11.07.2022 15:27 Відповісти
Не вірю. 700 тисяч ВСУ. Це без поліції митників прикордонників СБУ
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11.07.2022 12:07 Відповісти
Якби ти був одним з них-то повірив би. Але ж тут прийнято обурюватися отриманням повісток, а не йти самому у військомат.
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11.07.2022 12:39 Відповісти
Та могли просто не давати підкріплення ( тоді питання с чієї подачі, хто хотів здати область),під Гірським в полон взвод попав яких просто не попередили, як кажуть в нас теж є пропаганда та брехня.
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11.07.2022 13:02 Відповісти
сумно, скрутно, але шо вже є.
Київ там і захід і Одессу не забувайте "абсолютно недостатніми силами та засобами"
бо це не зміниться, мо тільки зелені покрасніють.
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11.07.2022 12:10 Відповісти
Куди вони лізуть, ці популісти!?

Не заважайте військовим робити свою справу.
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11.07.2022 12:10 Відповісти
як тільки політики почнуть керувати діями військових (тобто ставити завдання де і що треба зробити заради для підняття чийогось політичного рейтингу)... то буде повна пи..да.
В такому разі можна впевнено сказати, що ми остаточно встали на шлях побудови пародії на оркостан
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11.07.2022 12:16 Відповісти
100%- Появление в районе Северодонецких тылов Безуглой с телефончиком и прямой связью с ОП уже было плохим знаком - хорошо это не могло закончиться, сразу было ясно.
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11.07.2022 12:18 Відповісти
Висновок-нєхер лазити на передову і пхати свого носа,куди не просять,акторам шапіто(політиками їх назвати язик не повертається).
Оптимістичних брехливих доповідей в ОПі захотіли,так у них же для того є Люся Арестович,бреше мов соловей,то може на цьому й досить?
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11.07.2022 12:17 Відповісти
висновок - потрібно якісно й вчасно проводити мобілізацію й ротацію
актори і шапіто це *******, але шо робив генштаб?
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11.07.2022 12:46 Відповісти
Абсолютно недостаточные силы-значит хотели и планировали сдать или оставить город.Больше 2 месяцев там были бои..Никто ничего не видел,не понимал,или полные дебилы получается?? Чеченцы вели бои в Грозном-несколько месяцев,практически легким вооружением,Лисичанск-примерно такой же город по агломерации.Но *************,умудрилось его просрать практически за неделю,хотя на ж... падали,кричали что это неприступная крепость,город на высоте,река,а запердолили в тыл...Все куйня началась с Папасной,да так и продолжается по сегодняшний день...и никто не думал тот выступ срезать.Теперь имеем что имеем.Думаю,с Донецкой областью,будет тоже самое...Практически в этом уверен,глядя на то,как разворачиваются боевые действия.Ответ ищите не на поле боя,а на банковой.
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11.07.2022 12:22 Відповісти
я те ж не розумію чому рубіжне захищала одна рота без жодного підсилення на протязі кількох місяців... так само було й в попасній й тп. Хто взагалі керує мобілізацією й ротацією?
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11.07.2022 12:42 Відповісти
а кто у нас верховный?
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11.07.2022 13:01 Відповісти
Мар'яна Безугла заважала посилити напрямок Попасна-Комишуваха одним-двома батальйонами.
Там достатньо було одного-двох батальйонів, щоб орки не змогли пробитись під Лисичанськ з південного напрямку, але Безугла завадила. Так проще всього пояснити...
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11.07.2022 20:10 Відповісти
якось все з 2019го скриворогатилося...
і не посцяли як треба і в тому ссанні не поколупалися як треба....
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11.07.2022 12:39 Відповісти
а як же так виходить шо у нас не знайшлося кілька рот щоб заткнуткнути діркі в обороні? це хто в цьому винен? у нас є мільйонний мобрезерв чи це типу мільярда зедерев? якшо нема, то шо робить генштаб? генштабу єрмак особисто наказує щоб він направляв мобілізованих рити окопи в тернополі? якшо ні, то хто відповідає за провал мобілізації, ротації й тп? якшо генштабу заважають чому не чутно про протидію зрадникам, якшо ніхто не заважає, то шо це ***** за генштаб шо кілька батальйонів підсилення, наприклад з дніпра перекинути не стусний?????????
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11.07.2022 12:40 Відповісти
Ти ба скільки заклавіатурних полководців!)
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11.07.2022 12:43 Відповісти
возгав лапотнік
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11.07.2022 12:47 Відповісти
де мільйонний мобрезерв, якшо генштаб не здатен знайти кілька батальйнів підсилення на головному напрямку?
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11.07.2022 12:48 Відповісти
липеньский - іди на ***.
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11.07.2022 12:50 Відповісти
ах ти не розуміеш слово "липенсьский"?
іди на *** два.
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11.07.2022 12:58 Відповісти
"липенсьский" это на языке зеленых умников?
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11.07.2022 13:05 Відповісти
так
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11.07.2022 13:07 Відповісти
мобрезерв на "цензоре" воює. Зараз почнється...
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11.07.2022 12:59 Відповісти
тобто мільйон про який нам розповідають це повна ***** й нам нема ким воювати? я правильно розумію сарказм?
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11.07.2022 13:03 Відповісти
це не сарказм це оманська шлендра реагує на дійсність яка їй не подобається
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11.07.2022 13:07 Відповісти
хлопці-кацаби ***** вам індернет?
могли б і через перегодку докричатися
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11.07.2022 13:10 Відповісти
да, ты всё правильно понимаешь - не женися на кац танкистах.. - будешь вдовом ...
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11.07.2022 13:17 Відповісти
"На жаль, поява політиків там призвела до того, що військові не мали можливості діяти по обстановці. Навіть деякі кадрові зміни у військовому керівництві були зроблені, на жаль, тому що деякі політики хотіли чути оптимістичні доповіді, а не реалістичні", - наголосив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3353354

Треба писати прямо. Через недолугу Безуглу там поклали наших бійців, які могли би ще не лише воювати, а і жити. І все задля тупого піару. Бо комусь схотілось негайних перемог
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11.07.2022 13:20 Відповісти
один из найденных мной анализов ситуации по этому району, от западного профессионального военного был всётаки близок к реалииям. обе стороны включили там режим "мясорубки" и старались перемолоть как можно больше наиболее опытных и обстрелянных военных и техники друг друга. именно в период максимального обострения ситуации, все глашатаи от оп-ы начали почти истерить в эфире, что колличество погибших украинских военных в день достигает сотен, как и потерь техники. может быть, парашники действительно не закрыли практически возникший "самый малый котёл" и вправду, по той причине, чтобы Украина бросила в этот район, именно для усиления, именно поставляемые западом, немногочисленные в тот момент и современные вооружения и они могли перемолоть это усиление, используя свой, первыми созданный перевес, в артиллерии ну и своём мяске. а поллитруки от оп-ы, своим "мудрым руковідством" и требованиями стоять насмерть, ради имиджа презика, его видосов, помогли им в этом. по любому, тяжёлая техника, оказавшеяся на левом берегу реки и в северодонецке, после подрыва мостов оказалась потерянной. именно из неё они там щас эти "демовыставки" и устраивают. после подрыва мостов в районе лиман-райгородок, снова же, тяжёлая техника оказалась потерянной и в этом районе. тоже и в районе святогорска. ну и на юге, без прикрытия с воздуха, на широко анонсированном в те времена "захваченном платцдарме на ингульце" инфа о котором потом так резко исчезла из уст презиковских глашатаев побед, как и появилась. отсюда в сумме и те данные по официально озвученным потерях техники. так что, возможно, это ещё и вопрос, стоило ли усиливать народом и техникой этот участок, при наличии на то время по сути не ограниченного боезапаса парашной арты или же пытаться уже тогда сохранить по максимуму, наиболее боеспособную часть армии? это теперь хаймарсы пропололи грядки их складов и огневой вал параши хоть как-то, будем надеятся, подутих. а тогда хаймарсов ещё небыло, любые склады были несчитанны и полны, арты хватало на каждый километр. так что потеряли бы и людей и техники только ещё больше, и именно своих, именно опытных бойцов и поставляемую технику. сколько в реале осталось переданных поляками и чехами танков? ото ж! у парашников мясо то не в счёт, при том, что оно входило уже на выжженную их артой землю.
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11.07.2022 13:27 Відповісти
Треба було просто надавати по дупі Рудій мар'яні та викинути назад в зелене болото в будинку з потворами. То саме тре робити з усіма так званими "політиками", кандидатами в ЗК.
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11.07.2022 13:49 Відповісти
Ермакі з безугловатами все поздавали и продовжують зрадничать на всіх напрямках - це аксіома.
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11.07.2022 15:09 Відповісти
Захисники України не отримали необхідних сил та засобів та тривалий час намагалися втримати Сєверодонецьк і Лисичанськ без артилерійської підтримки та можливості провести ротацію.

Ми цей так знали.Луганщину і Донечину віддають свідомо.
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11.07.2022 18:36 Відповісти
 
 