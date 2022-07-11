Ми намагалися втримати Сєвердонецьк та Лисичанськ абсолютно недостатніми силами та засобами, - Бутусов
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Захисники України не отримали необхідних сил та засобів та тривалий час намагалися втримати Сєверодонецьк і Лисичанськ без артилерійської підтримки та можливості провести ротацію.
Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов сказав в інтерв’ю "Радіо НВ".
Він наголосив, що проблему Лисичанська не можна розглядати відокремлено від проблеми оборони Луганської області і вузлу Рубіжне-Сєвєродонецьк-Лисичанськ.
"Для того, щоб втримати цей регіон, нам було необхідно забезпечити його необхідними силами та засобами. Але, на жаль, вчасно це не було зроблено. Тривалий час ми з абсолютно недостатніми силами намагалися втримати великий район", - сказав Бутусов.
За словами журналіста, це призвело до того, що захисникам України довелося відійти від Рубіжного. Коли ж вони боронили Сєверодонецьк, сил контролювати весь периметр міста теж не було.
"Деякі створені підрозділи просто не набули ще необхідної боєздатності. Це призвело до того, що противник абсолютно безперешкодно зайшов у місто, почалися вуличні бої. І вже після того надійшло підкріплення наших сил в Сєвєродонецьку. Але це рішення було ухвалено запізно", - каже головред Цензор.НЕТ.
Також, за словами Бутусова, ситуацію погіршила поява на місцях поітиків, які закликали за будь-яку ціну втримати Сєверодонецьк.
"На жаль, поява політиків там призвела до того, що військові не мали можливості діяти по обстановці. Навіть деякі кадрові зміни у військовому керівництві були зроблені, на жаль, тому що деякі політики хотіли чути оптимістичні доповіді, а не реалістичні", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Київ там і захід і Одессу не забувайте "абсолютно недостатніми силами та засобами"
бо це не зміниться, мо тільки зелені покрасніють.
Не заважайте військовим робити свою справу.
В такому разі можна впевнено сказати, що ми остаточно встали на шлях побудови пародії на оркостан
Оптимістичних брехливих доповідей в ОПі захотіли,так у них же для того є Люся Арестович,бреше мов соловей,то може на цьому й досить?
актори і шапіто це *******, але шо робив генштаб?
Там достатньо було одного-двох батальйонів, щоб орки не змогли пробитись під Лисичанськ з південного напрямку, але Безугла завадила. Так проще всього пояснити...
і не посцяли як треба і в тому ссанні не поколупалися як треба....
іди на *** два.
могли б і через перегодку докричатися
Треба писати прямо. Через недолугу Безуглу там поклали наших бійців, які могли би ще не лише воювати, а і жити. І все задля тупого піару. Бо комусь схотілось негайних перемог
Ми цей так знали.Луганщину і Донечину віддають свідомо.