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Рашисти заблокували в'їзд та виїзд в районі Нового Мелітополя, - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

Російські загарбники в тимчасово окупованому Мелітополі заблокували проїзд на Новий Мелітополь.

Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно стало відомо,що окупанти заблокували проїзд та виїзд на Новий Мелітополь. Десятки тисяч мешканців спального мікрорайону відрізали від міста, аргументуючи свої дії знайденою вибухівкою.

З'ясовуємо обставини події", - зазначив очільник міста.

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Автор: Богдан Гуньковський
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11.07.2022 12:17 Відповісти
въезд заблокировали, а влёт - нет.
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11.07.2022 12:18 Відповісти
tak...nlaw ta javelin bi pribavilo im "uma" bystrenko
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11.07.2022 12:23 Відповісти
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11.07.2022 12:37 Відповісти
 
 