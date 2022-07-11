Рашисти заблокували в'їзд та виїзд в районі Нового Мелітополя, - мер Федоров

Російські загарбники в тимчасово окупованому Мелітополі заблокували проїзд на Новий Мелітополь.

Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно стало відомо,що окупанти заблокували проїзд та виїзд на Новий Мелітополь. Десятки тисяч мешканців спального мікрорайону відрізали від міста, аргументуючи свої дії знайденою вибухівкою.



З'ясовуємо обставини події", - зазначив очільник міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Морги Мелітополя переповнені тілами окупантів. Мертві рашисти лежать навіть на сходах, - Федоров