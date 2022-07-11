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Рашисти заблокували в'їзд та виїзд в районі Нового Мелітополя, - мер Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники в тимчасово окупованому Мелітополі заблокували проїзд на Новий Мелітополь.
Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно стало відомо,що окупанти заблокували проїзд та виїзд на Новий Мелітополь. Десятки тисяч мешканців спального мікрорайону відрізали від міста, аргументуючи свої дії знайденою вибухівкою.
З'ясовуємо обставини події", - зазначив очільник міста.
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Прощай немытая раССея
показати весь коментар11.07.2022 12:17 Відповісти Мені подобається 6
Urs
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nav svargi
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Urs
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