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Новини Політика України
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Бойко (358) ПР (1029) Опозиційна платформа - За життя (466)

Колишній "ОПЗЖист" Бойко каже, що не збирається йти з політики, навіть якщо відберуть мандат

Новини Цензор.НЕТ Політика України

бойко,юрій

Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрій Бойко не збирається йти з політики після заборони ОПЗЖ - навіть якщо втратить депутатський мандат. Інші його колишні соратники не такі оптимістичні.

Про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чи бачу я особисто власне політичне майбутнє? Так, безумовно. Як і політичне майбутнє своїх колег, незважаючи на те, намагатимуться нас позбавити чинного мандата чи ні", – сказав він.

Читайте: ФСБ робила ставку на колишніх функціонерів "Партії регіонів", - Дехтяренко

За словами Бойка, наразі очолювана ним депутатська група планує зосередитись навколо питань "розбудови економіки країни та захисту соціально-економічних прав людей".

В іншій депутатській групі "Відновлення України", яка утворилась після розпаду фракції ОПЗЖ, відповіли журналістам, що поки що "не думають" про своє політичне майбутнє.

Також читайте: Новинський відмовився від мандату. ДОКУМЕНТ

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
знову підари почули безкарність і повилазили своїми тупорилими їбалами торгувати, скоти блд
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11.07.2022 12:23
+25
Бойко ПНХ
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11.07.2022 12:22
+23
Вышки же ушли. Уйдешь и ты к вышкам.
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11.07.2022 12:22
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Бойко ПНХ
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11.07.2022 12:22 Відповісти
Кремлівських гнид та корумпованих гельмінтів,всіх мастей,на пожиттєве ,з конфіскатом до трусів,в уранові копальні за миску баланди!!!)))
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11.07.2022 12:28 Відповісти
Така сама скотиняка як і дєрьмак. Тільки утилізація агентів ФСБ!
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11.07.2022 12:30 Відповісти
Где же он харчеваться будет?
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11.07.2022 12:42 Відповісти
на зону отправить , там баланду хлебать будет
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11.07.2022 12:48 Відповісти
Бойко , твоє майбутнє і майбутнє твоїх колєХ - колаборантів і відвертих
зрадників - в буцегарні 😠
дрянь ти кончена , невже не розумієш , що кров є і на ваших руках ОПЗЖ-ів, які їздили до кремлівського карлика і доповідали все
про синуацію в Украіні !
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11.07.2022 12:48 Відповісти
Вышки же ушли. Уйдешь и ты к вышкам.
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11.07.2022 12:22 Відповісти
Тра допомогти людині: засудити - і питання вирішиться саме собою.
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11.07.2022 12:23 Відповісти
знову підари почули безкарність і повилазили своїми тупорилими їбалами торгувати, скоти блд
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11.07.2022 12:23 Відповісти
Безкарність породжує вседозволеність.
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11.07.2022 12:28 Відповісти
Треба допомогти Бойці назавжди залишити політику...
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11.07.2022 12:23 Відповісти
так так і буде з безмандаттям. про конотопську відьму ще хтось пам"ятає? а була така. Вітренко.
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11.07.2022 13:08 Відповісти
Потому что сразу станет уголовником.
Не будет повода кричать, что его преследуют по политическим мотивам.
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11.07.2022 12:23 Відповісти
Прист**л*ть нафиг
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11.07.2022 12:24 Відповісти
Логично, они же ничего не умеют, кроме как дербанить в нашей "политике"
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11.07.2022 12:24 Відповісти
Він сміється з нашої толерантеості. В одну камеру його з медведчуком.
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11.07.2022 12:24 Відповісти
Придется повесить....
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11.07.2022 12:24 Відповісти
На пожиттєве кремлівську гниду,з конфіскатом до трусів,в уранові копальні,з обушком за миску баланди!!!)))
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11.07.2022 12:24 Відповісти
подайте колишньому депутату пр і жопаблоку !
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11.07.2022 12:24 Відповісти
страшно не те що Бойко не йде з політики,страшно що все рівно найдуться люди які будуть за нього голосувати
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11.07.2022 12:25 Відповісти
Зрадникам лише СМЕРТЬ!!!!
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11.07.2022 12:25 Відповісти
так кацапи лехторат твій винищать скоро
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11.07.2022 12:26 Відповісти
А как же он харчеваться будет, коль окромя как воровать он ничего не умеет
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11.07.2022 12:26 Відповісти
..буде працювати помічником у дермака?
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11.07.2022 12:26 Відповісти
Усі ми хочемо побачити, як їх зачиняють.
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11.07.2022 12:27 Відповісти
Треба терміново відшукати екс-депутата і комбатанта Юрія Березу.Цей чоловік в курсі як виключити бойка. Заодно і шлюхрича до компанії відшліфує.І до речі! Шлюхрич вже десь більше 4 місяці не пижджений! Чи здриснув до ******* від пригод на його дупу подалі?
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11.07.2022 12:27 Відповісти
в тюрьму падлу
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11.07.2022 12:28 Відповісти
Люстрація для ціх тварин
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11.07.2022 12:28 Відповісти
Розстріляти суку !!!
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11.07.2022 12:29 Відповісти
Твоє місце на нарах уйобок, а не в політиці
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11.07.2022 12:29 Відповісти
Він ще за махінації з вишками не відповів.
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11.07.2022 12:30 Відповісти
І звісно ж у СБУ до нього немає ніяких питань і ніколи не було
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11.07.2022 12:30 Відповісти
Значить піде на шибеницю. Падло.
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11.07.2022 12:30 Відповісти
террорист должен сидеть в тюрьме, точка..., никаких пророссийских, околороссийских, лояльных к россии партий в Украине быть не должно, однозначно, хоть и демократия..., у нас же нет партии, например, ИГИЛ-за жизнь...
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11.07.2022 12:31 Відповісти
Прорашистський холуй, котрий відав(знав) про окупацію Криму і по вказівці куйла, за гроші українців,
купив газові вишки, для забезбечення окупованого рашистами українського Криму -газом і на котрих наварив мільйони доларів, знову збирається служити куйлу за рахунок народу України.
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11.07.2022 13:03 Відповісти
Всех (как говорит Аферистович - прописью всех) дупутатов нужно проверить на связи с паРашей и ФСБ. До единого. Лишать мандата и запрещать переизбираться всем причастным. Иначе, мы никогда не оторвемся от этой клоаки.
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11.07.2022 13:03 Відповісти
Эта политическая пророссийская ворюга и проститутка Бойко, ещё попьёт нашей кровушки, ещё не раз будет ездить к путину на поклон!!Ведь наворованная на нефти и газе денежка у неггокончается!! У него нет никаких патриотических чувсТв к Бедам УКРАИНЫ.. ДАЖЕ ЗЛОСТНЫЙ РАБИНОВИЧ И ТОТ ПРИЗНАЛ НАПАДЕНИЕ ПУТИНА НА УКРАИНУ ВОЙНОЙ!!...А ЭТИ пророссийские ГАНДОНЫ, шУФРИЧИ, КОРОЛЕВСКИЕ, ************* СКОРИКИ, трусливые волошины и прочая сволочь из ОПЗЖ молчат как рыбы!! Всехь пророссийских ****** перепроверить, забрать мандаты , бизнесы , наличку и выгнать на хер в ихнюю Рассею..
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11.07.2022 13:19 Відповісти
Все тому, що продовжується окозамилювання! Закриття партій - це фейк, а не боротьба. Вони повідкривають нові партії. Тут логіка має така, якщо є за що закрити партію (є склад злочину) відповідно закривати потрібно не тільки назву партії, а її засновників, політ раду та членів.

Кожному по справам його.
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11.07.2022 13:28 Відповісти
Згодна з вами ! Так само , як арешт активів Форвард , та Альфа банків , як працювали , так і продовжують оббирати українців , на користь орків , з дозволу Зе . Так само ,як фсбешна секта моськовського сатанату , досі в Україні не під забороною . Зебідосік ,введи нарешті санкції-заборону на банки Форвард, і Альфа , та націаналізуй їх , на упц сатанат !!
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11.07.2022 14:08 Відповісти
Вкотре підтвердив, що таким потрібна лише фізична ліквідація.
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11.07.2022 13:49 Відповісти
Крыса 30 лет грабила народ и спокойно гуляет по улицам, а должен сидеть в казематах и отрабатывать награбленое. Правоохранительные органы где? Или заняты вручением повесток мужикам?
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11.07.2022 13:51 Відповісти
З його здобутками і відповідальністю хіба що влаштуватися заступником Єрмака.
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11.07.2022 14:12 Відповісти
Дивно ,що партії заборонили а «наріду» який в ті партії входив не заборонили займатися політичною діяльністю та обіймати державні посади.. вони ж регіонали були потім опзж потім ще щось будуть ,не партії треба забороняти а заборонити Бойкам займатися політичною діяльністю.
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11.07.2022 14:20 Відповісти
Він і на далі буде в ВР, бо тупий електорат в країні ще довго не закінчиться і своїх 5% він точно *наколядує*.. .
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11.07.2022 15:01 Відповісти
Эта кошерная **** давно должна быть на нарах, а не в Раде....
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11.07.2022 16:32 Відповісти
Це лайно судити вже треба а не в політику.Всім опзж заборона посідати будь яку державну посаду до кінця їх днів їм і їх дітям це також про комуняк і всіх партій що заборонили .Ось тільки так ми задавимо цих покидьків.
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11.07.2022 18:32 Відповісти
 
 