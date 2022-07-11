17 618 47
Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кількісні переваги російської армії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю.
Про це у твітері повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Деморалізація, демілітаризація і деокупація - три головні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів рашистів за останній час. Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали!" - зазначив він.
Топ коментарі
+34 Єто Другоє
показати весь коментар11.07.2022 12:25
+19 Єто Другоє
показати весь коментар11.07.2022 12:27
+16 Олександр Юрчук
показати весь коментар11.07.2022 12:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
+100500!!!
яка була б ейфорія, як би перше слово було, НАША!!!!!
pohozh !
Кого не удастся вышвырнуть- будет закопан здесь.
Яке жалюгідне мекання!
Не забудеться, як він не бачив загрози вторгнення!
ПОВАЖАЙ УКРАЇНУ -ЛЮБИ УКРАЇНСЬКЕ!