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Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

олексій,данілов

Кількісні переваги російської армії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю.

Про це у твітері повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ. 

"Деморалізація, демілітаризація і деокупація - три головні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів рашистів за останній час. Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали!" - зазначив він.

Також читайте: Данілов не виключив, що за вибухами на українських складах у Балаклії, Ічні та Калинівці в 2017-2019 роках стоїть Росія

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+34
Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали, - Данілов

+100500!!!
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11.07.2022 12:25
+19
Аби зрозумів абсурдність своїх висерів для скотобидла. І як на ці висери реагує цивілізований світ. ***** потрібно (!) тролити Zвинопсін їх же методами
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11.07.2022 12:27
+16
трлолінг це добре.
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11.07.2022 12:33
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zachem povtarati "mantru" ********* karlika ?
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11.07.2022 12:25 Відповісти
Nu 95.kvartal zhe ...🤣🤣🤣
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11.07.2022 12:26 Відповісти
taki da
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11.07.2022 12:26 Відповісти
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12.07.2022 01:46 Відповісти
Аби зрозумів абсурдність своїх висерів для скотобидла. І як на ці висери реагує цивілізований світ. ***** потрібно (!) тролити Zвинопсін їх же методами
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11.07.2022 12:27 Відповісти
це під'*****!
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11.07.2022 12:28 Відповісти
Потому что Данилову нечем заняться как до, так и во время войны и он превратился в блоХера и торговца своим фейсом в соцсетях с бессмысленными и банальными месседжами
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11.07.2022 12:30 Відповісти
Данилов , иди на фронт рядовым пехотинцем , ХОТЬ какая - то ПОЛЬЗА будет ............
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11.07.2022 14:27 Відповісти
трлолінг це добре.
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11.07.2022 12:33 Відповісти
Толлинг же.
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11.07.2022 12:54 Відповісти
Троттлинг
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11.07.2022 14:53 Відповісти
Дрібними кроками за Зелею.
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11.07.2022 16:30 Відповісти
Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали, - Данілов

+100500!!!
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11.07.2022 12:25 Відповісти
А пуйло уже выдыхается👍❗Все идет по плану☝ Август, попкорн, удобный диван
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11.07.2022 12:32 Відповісти
Успеете до 24-го? Хочу приехать в Киев на парад.
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11.07.2022 15:42 Відповісти
ці два речення як бальзам на душу.
яка була б ейфорія, як би перше слово було, НАША!!!!!
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11.07.2022 22:06 Відповісти
Не нудно так "громко" пародировать плешивое чучело...
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11.07.2022 12:25 Відповісти
Данілов завжди тоненько тролить 👌
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11.07.2022 12:31 Відповісти
і у нас є відповідь ..вони ще її не відчули ..а відчують і у Магадані
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11.07.2022 12:32 Відповісти
Данілов, Рєзніков, Кулеба одні з небагатьох адекватних у владі.
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11.07.2022 12:38 Відповісти
Пу затролять цим "ми ще не починали"))
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11.07.2022 12:38 Відповісти
***** вже без різниці.... з світовим ім'ям ***** вже гірше немає куди. Й у історії залишиться як ***** син сатани.
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11.07.2022 18:00 Відповісти
Тро-ло-ло =)
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11.07.2022 12:46 Відповісти
Так ... У серпні ...
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11.07.2022 12:47 Відповісти
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11.07.2022 12:47 Відповісти
lo lo lo lo lolll lo lo lolllll lo lo la

pohozh !
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11.07.2022 12:50 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что в тех папочках, которые носят *****, исключительная и безоговорочная победа по всем фронтам (привет Кокококнашенков). Он узнает о том, что мы начали, только когда тризуб на Москве появится.
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11.07.2022 12:58 Відповісти
Данилов по сути прав, что главное. Параша будет вышвырнута из Украины.
Кого не удастся вышвырнуть- будет закопан здесь.
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11.07.2022 13:00 Відповісти
...краще б й далі працював ветерінаром... Хоча, тварин було б жаль
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11.07.2022 13:07 Відповісти
Я теж, я теж воїн!
Яке жалюгідне мекання!
Не забудеться, як він не бачив загрози вторгнення!
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11.07.2022 13:07 Відповісти
Ще він переконував, що белоруси наші друзі.
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11.07.2022 16:27 Відповісти
Та на, пане Данілов, якраз ви все це почали ще у 2019 році, коли всі гроші замість виготовлення ракет закатали в дороги. Якраз це і привело до нападу, бо якби у нас були ракетні дивізіони, то ніхто б не напав, а якщо і напав би, то був би знищений. А так приходиться клянчити зброю у США, щоб вирівняти парітет, але вже ніколи не повернути тих, хто загинув від рук рашистів із-за халатності і про@обів влади. А ще один із варіантів, якщо би США і Англія не дали зброю, то де б ми були?
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11.07.2022 13:07 Відповісти
Тисячу разів правда.
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11.07.2022 17:18 Відповісти
вартість жмлрс снаряда м31 на рівні джевеліна 5 тис штук - прилітатиме рашистам по 90кг в кожний танк в кожний окоп
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11.07.2022 13:49 Відповісти
" І це ми ще не починали!"
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11.07.2022 13:57 Відповісти
Українці ставте вподобайку лише тим хто пише Українською мовою, підтримуйте Україну та Українське! Хай уся ця "українська" кацапня до якої ще не дійшло що в Україні є рідна мова буде в меншості, а з часом і до них дійде що рашистською мовою писати чи розмовляти немає сенсу, тому що їх не помічатимуть!
ПОВАЖАЙ УКРАЇНУ -ЛЮБИ УКРАЇНСЬКЕ!
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11.07.2022 14:16 Відповісти
100%
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11.07.2022 18:02 Відповісти
Доброго ранку, пан Данілов! Так може треба 1,5 роки тому почати? Га ? Чи тоді було не на часі?
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11.07.2022 14:28 Відповісти
Данілов - і справді ще не починав нічого робити на своїй посаді
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11.07.2022 15:06 Відповісти
Говорять, що він був добрий ветеренар.
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11.07.2022 16:25 Відповісти
+ хіба що за тролінг
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11.07.2022 15:56 Відповісти
почніть з себе. боневтік, єрмак, татаров
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11.07.2022 18:25 Відповісти
Чего ты там еще не начинал? Фокусов с переодеванием?
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12.07.2022 02:05 Відповісти
Зачем слова гопников цитировать. Это смерти людей, а не 95 квартал
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12.07.2022 06:29 Відповісти
Люди дома сидять,а не почужих країнах шастають.От і вранці Миколаїв мирний обстріляли.То є не люди,а рашисти.
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12.07.2022 06:56 Відповісти
 
 