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Експорту зерна через канал "Дунай-Чорне море" недостатньо для запобігання світового голоду, - ООН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зерно,экспорт

Кілька днів тому каналом гирла Бистре суднового ходу р. Дунай - Чорне море був відновлений прохід для суден, що перевозять агропродукцію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс.

Він вважає цю подію недостатньою для подолання загрози світового голоду.

За словами Гріффітса, лише розблокування українських чорноморських портів, які наразі заблоковані російською армією, є найкращим способом запобігання глобального голод.

"Натхнені повідомленнями про відновлення експорту українського зерна через канал Чорне море - Дунай. Але цього недостатньо. Оскільки відсутність продовольчої безпекив усьому світі стає все очевиднішою, відкриття чорноморського маршруту є нашим найкращим варіантом для подолання глобального голоду. Світ не може чекати", - пояснив він.

Згідно із дослідженням ООН, Україна щороку вирощує достатньо продовольства, щоб нагодувати більше 400 млн людей, тому блокування портів створює загрозу голоду для цих людей.

Також читайте: Війна в Україні штовхає світ до голоду, - ООН

"Гирло Бистре суднового ходу р.Дунай-Чорне море - це надзвичайно важливий транспортний канал, який може стати "дорогою життя" для тих, країн над якими нависла небезпека голоду. Це стало можливим завдяки звільненню від російських військ острова Зміїний і роботі українських захисників. І ми продовжуємо працювати над тим, щоб рятувати не тільки Україну від російської агресії, але і світ, який путін тримає у заручниках", - зазначив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

Як повідомлялось, на сьогодні через блокаду морських портів, на які до повномасштабного вторгнення припадало орієнтовно 80% експорту аграрної продукції України, вивезення продовольства відбувається виключно через дунайські порти, залізничні та автомобільні пункти пропуску на західних кордонах.

Їхньої пропускної здатності наразі недостатньо для повноцінного заміни морських портів.

Окрім цього, раніше голова Всесвітньої продовольчої програми ООН повідомив, що ООН отримує з України 40% пшениці для своїх програм надзвичайної продовольчої допомоги.

Читайте: Дефіциту фруктів та овочів в Україні не буде, - Мінагрополітики

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Для запобігання світовому голоду певним верствам населення земної кулі треба облишити грати в баскетбол, читати реп та "штовхати" наркоту.
І попробувати працювати - мо й сподобається - га?
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11.07.2022 12:27
+9
Просто нужно перестать голодать. Да и ООН и в частности отдельные его члены такие как РФ должны перестать сжигать наши поля и елеваторы с хлебом.
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11.07.2022 12:32
+7
ООН маєте вирішувати проблеми, а не просто констатувати.
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11.07.2022 12:31
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Для запобігання світовому голоду певним верствам населення земної кулі треба облишити грати в баскетбол, читати реп та "штовхати" наркоту.
І попробувати працювати - мо й сподобається - га?
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11.07.2022 12:27 Відповісти
попробувати працювати - мо й сподобається
впевнений не сподобається, та й пробувати не будуть.
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11.07.2022 12:36 Відповісти
Вони хочуть жерти ,а ми жити ... Відчуваєте різницю ?!!!
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11.07.2022 13:43 Відповісти
Баскетбол тоже важен.
А вот крипторасизма не нужно. Напоминаю, что Ллойд Остин - чернокожий.
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11.07.2022 15:40 Відповісти
постачання зброї Україні зараз відбувається в не достатніх кількостях ! тож поки смокчіть лапу чи що там ...
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11.07.2022 12:28 Відповісти
то може вонон розчеше й підніме дупу та найме десятки зо три есмінцев та крейсерів для ескорту зерна звичайними шляхами?... констататори та статисти...
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11.07.2022 12:28 Відповісти
ООН маєте вирішувати проблеми, а не просто констатувати.
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11.07.2022 12:31 Відповісти
Для запобігання світовому голоду треба.... Розпустити ООН
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11.07.2022 12:31 Відповісти
То це світ тримавсь на Україні а ми без штанів ходили? І далі ходимо з простягнутою рукою!
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11.07.2022 12:31 Відповісти
Просто нужно перестать голодать. Да и ООН и в частности отдельные его члены такие как РФ должны перестать сжигать наши поля и елеваторы с хлебом.
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11.07.2022 12:32 Відповісти
8 РОКІВ ******* НЕДОСТАТНЬО ДЛЯ ТОГО ЩОБ ЗАПОБІГТИ ПІВНОМАСШТАБНІЙ ВІЙНІ!!!
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11.07.2022 12:35 Відповісти
Висловлюю глибоку занепокоєність з того приводу.Це максимум,що ми можемо(у нас хороші вчителі були,те ж ООН).
Якось начхати на проблеми ООН,коли у нас кожного дня гинуть люди.Нетолерантно,зато правда.
Харків,Одещина сьогодні наша біль,а не ваші папуаси чи бізнесові інтереси та страх напливу дармоїдів мігрантів(що більше схоже на правду)
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11.07.2022 12:35 Відповісти
У тому то і справа, що наші біженці це, в більшості, європейці (жінки і діти). А там навала голодних і безграмотних.
З іншого боку. Ми ж не паримось із-за подій у Африці, а ООН повинне усима займатися. Складно їм.
Блін, не було б у рф ЯЗ, їх би вже замочили давно.
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11.07.2022 12:45 Відповісти
ООН должно собраться и принять резолюцию о запрете голода. Когда уже эту бесполезную Огрганизацию Озабоченых разгонят? А насчет голода, так посмотрите трезво. Большинство сами виноваты что голодают. Вместо закупки оружия ради войн друг с другом пускай закатывают рукава и выращивают жрачку.
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11.07.2022 12:39 Відповісти
жарко, важко ...
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11.07.2022 12:41 Відповісти
..ліньки..
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11.07.2022 12:59 Відповісти
Не моряк, не доходить ... Чому кораблі не можуть ходити вздовж берега Болгарії, Румунії до Босфора ?? Відповідно, перекрити від Одеси до гирла Дунаю Гарпунами і катерами, а далі най румуни і болгари забезпечують.
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11.07.2022 12:40 Відповісти
Я думаю, що ******* кораблі топлять інші кораблі не тараном,а в основному - ракетами. Тобто кацапському кораблю, щоб втопити баржу з зерном, не треба підпливати близько. А гарпунами та катерами поки що не вдається відігнати кацапів достатньо далеко.
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11.07.2022 12:58 Відповісти
******* кораблі топлять інші кораблі не тараном - єс Кеп ...

А кораблі рф будуть ракетами топити румунські, чи болгарські військові кораблі ??
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11.07.2022 13:54 Відповісти
нахер пошли козлы озабоченные...грудью кормите...
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11.07.2022 12:52 Відповісти
азохенвей! да шо ви такое гаварите?
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11.07.2022 12:56 Відповісти
біля Румуніі Болгаріі територіальні води НАТО і ніякии хер там не повинен дубасити кораблі
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11.07.2022 14:17 Відповісти
Покажіть оце фото тій мразоті з ООН. Наші військові, в перервах між боями, НЕ відпочівають, а рятують хліб! До сліз!!!


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11.07.2022 14:39 Відповісти
Ужас какой! А накуя ООН нужно? Собраться и потрындеть? У вас РФ незаконно находится в ООН.
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11.07.2022 14:46 Відповісти
Экспорта зерна через канал "Дунай-Черное море" недостаточно для предотвращения мирового голода, - ООН Источник: https://censor.net/ru/n3353365
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Украина просто обязана выразить обеспокоенность по этому поводу.
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11.07.2022 14:48 Відповісти
 
 