Людей просять знайти можливість евакуюватися з Херсонщини: Терор з боку окупантів постійно посилюється, сьогодні будь-хто може стати його жертвою

У Херсонській обласній раді пояснили, чому до закликів виїхати з території, що тимчасово захоплена російськими військами, потрібно поставитися серйозно.

Про це написав у Фейсбуці перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чому сьогодні заклики виїхати з Херсонщини набули особливої ​​актуальності, і чому, попри те, що вони викликають, як мінімум, сильне роздратування у багатьох наших людей, до них потрібно ставитися серйозно. Спробую тезово пояснити", – наголосив Соболевський.

Він наголосив, що терор із боку загарбників постійно посилюється. Сьогодні будь-яка людина може стати його жертвою. Вчителі, лікарі, працівники комунальних служб, голови ОСББ. Сьогодні дуже складно прорахувати систему, хто насамперед у зоні ризику, тому що категорії затриманих постійно розширюються. Почастішали випадки затримання людей за наведенням колаборантів, до того ж у форматі зведення особистих рахунків.

Соболевський прогнозує, що масштаби гуманітарної катастрофи далі тільки зростатимуть. На Херсонщині загарбники розвалюють усі системи, що функціонували раніше, але при цьому практично не створюють власних аналогів. "Медицина, освіта, служба ДСНС, інтернет-банкінг, зв'язок та інше – все це вже фактично "на вильоті", – написав перший заступник голови облради.

У самому Херсоні ситуація легша, ніж у селах та невеликих містах, але загалом умови життя вже нестерпні. І далі буде тільки гірше, незважаючи на пропаганду та обіцянки росіян побудувати свій "збочений комунізм", пише Соболевський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителів Херсонщини закликають готувати укриття аби пережити наступ ЗСУ: "Наші хлопці будуть працювати максимально акуратно, але війна є війна"

При цьому тиск на бізнес та установи є просто колосальним, констатував він. Межа між діями, вчиненими в умовах крайньої необхідності, та співпрацею з ворогом досить розмита. Переходити її люди щиро не хочуть, але абсолютно справедливо багато хто не розуміє, де саме вона знаходиться. "Друзі, ви українці, ви найбільша цінність у державі і жодного "полювання на відьом" не буде, але краще і в цьому питанні уникнути "експериментів", – наголосив він.

Соболевський пише, що ЗСУ близько і це не порожні слова, це бачить і чує кожен день будь-хто, хто живе за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.

"При тому, що наші хлопці працюватимуть хірургічно точно, залишаються ризики супутньої шкоди громадянській інфраструктурі, а найголовніше – ризик для життя та здоров'я мирних людей", – написав перший заступник голови облради.

Виїжджати складно з багатьох причин, але якщо така можливість є – нею потрібно скористатися, зазначив Соболевський.

Він також звернувся до тих, хто вирішив залишитися, наголосивши, що у кожного свої причини. Виїхати чи залишитися – це рішення та відповідальність кожної людини, хтось не може залишити близьких, хтось принципово вирішив чекати ЗСУ в рідних стінах, і це теж форма протесту та мужності, написав він. І наголосив, що поважає рішення кожного, головне – берегти себе та своїх близьких.

Також дивіться: ЗСУ звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині. ВIДЕО