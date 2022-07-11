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війна (56913) окупація (5862) Херсонщина (4363) евакуація (1930)

Людей просять знайти можливість евакуюватися з Херсонщини: Терор з боку окупантів постійно посилюється, сьогодні будь-хто може стати його жертвою

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина,херсонська

У Херсонській обласній раді пояснили, чому до закликів виїхати з території, що тимчасово захоплена російськими військами, потрібно поставитися серйозно.

Про це написав у Фейсбуці перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чому сьогодні заклики виїхати з Херсонщини набули особливої ​​актуальності, і чому, попри те, що вони викликають, як мінімум, сильне роздратування у багатьох наших людей, до них потрібно ставитися серйозно. Спробую тезово пояснити", – наголосив Соболевський.

Він наголосив, що терор із боку загарбників постійно посилюється. Сьогодні будь-яка людина може стати його жертвою. Вчителі, лікарі, працівники комунальних служб, голови ОСББ. Сьогодні дуже складно прорахувати систему, хто насамперед у зоні ризику, тому що категорії затриманих постійно розширюються. Почастішали випадки затримання людей за наведенням колаборантів, до того ж у форматі зведення особистих рахунків.

Соболевський прогнозує, що масштаби гуманітарної катастрофи далі тільки зростатимуть. На Херсонщині загарбники розвалюють усі системи, що функціонували раніше, але при цьому практично не створюють власних аналогів. "Медицина, освіта, служба ДСНС, інтернет-банкінг, зв'язок та інше – все це вже фактично "на вильоті", – написав перший заступник голови облради.

У самому Херсоні ситуація легша, ніж у селах та невеликих містах, але загалом умови життя вже нестерпні. І далі буде тільки гірше, незважаючи на пропаганду та обіцянки росіян побудувати свій "збочений комунізм", пише Соболевський.

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При цьому тиск на бізнес та установи є просто колосальним, констатував він. Межа між діями, вчиненими в умовах крайньої необхідності, та співпрацею з ворогом досить розмита. Переходити її люди щиро не хочуть, але абсолютно справедливо багато хто не розуміє, де саме вона знаходиться. "Друзі, ви українці, ви найбільша цінність у державі і жодного "полювання на відьом" не буде, але краще і в цьому питанні уникнути "експериментів", – наголосив він.

Соболевський пише, що ЗСУ близько і це не порожні слова, це бачить і чує кожен день будь-хто, хто живе за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.

"При тому, що наші хлопці працюватимуть хірургічно точно, залишаються ризики супутньої шкоди громадянській інфраструктурі, а найголовніше – ризик для життя та здоров'я мирних людей", – написав перший заступник голови облради.

Виїжджати складно з багатьох причин, але якщо така можливість є – нею потрібно скористатися, зазначив Соболевський.

Він також звернувся до тих, хто вирішив залишитися, наголосивши, що у кожного свої причини. Виїхати чи залишитися – це рішення та відповідальність кожної людини, хтось не може залишити близьких, хтось принципово вирішив чекати ЗСУ в рідних стінах, і це теж форма протесту та мужності, написав він. І наголосив, що поважає рішення кожного, головне – берегти себе та своїх близьких.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Херсонці як у фільмі "Весілля у Малинівці" все вичікували чия візьме і яку шапку на голову надіти. Мотивовані і проукраїнські патріоти виїхали із Херсона у перші дні війни, а залишилися ждуни. Тепер коли стало питання штурму міста, або того що орда може забрати їх до свого війська як лугандонів, заскиглили. Дійшло до них розуміння, що ворог заклятий і влаштує їм концтабір ХНР.
Жінки діти, літні та хворі люди, а також інваліди не мають відношення до цього.
З перших днів із Херсона втекла вся міліція, що відсиджується у Кропивницькому, всі прокурори, що відпочивають у Франківську та судді, що прохолоджуються в Одесі, а чиновники по всій західній Україні.
То хто вам, шановне панство, буде звільняти Херсон, Микола із хмельниччини, Петро із львівщини чи Панас із полтавщини????
А може менти, судді, прокурори і державні службовці таки давали Присягу на вірність служіння Україні, а не Микола, Петро і Панас.
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11.07.2022 12:58
+7
Бросили людей,выехав в первый день,Теперь керують как и куда?...СУКИ!После войны разберемся кто Херсонскую облась сдал и в Закарпатье"захищав",И кто "скарби" вивозив в Кривой Рог на машинах Скорой помощи:вы ведь вернетесь к кормушкам?-\\\\\ждем!Слава УкраЇні!
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11.07.2022 13:19
+7
Ты брехло конченое....
Поднимем факты и историю....
До февраля президент рассказывал про шашлычки на майские и не беспокоится и не подрывать экономику... 22го 02 СБУ, таможня, менты прокуратура тихо, с семьями, не беспокоя население выехали из Херсона. Никто никакой эвакуации не организовывал и не призывал к ней.. После наступления без сопротивления и захвата Херсона у населения было только 3-4 недели возможности выехать на украинскую территорию. И опять же др июня никто не призывал и уж тем более не организовавал эвакуацию.
Так что крыса тыловая не тебе про херсонцев говорить.
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11.07.2022 14:07
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Херсонці як у фільмі "Весілля у Малинівці" все вичікували чия візьме і яку шапку на голову надіти. Мотивовані і проукраїнські патріоти виїхали із Херсона у перші дні війни, а залишилися ждуни. Тепер коли стало питання штурму міста, або того що орда може забрати їх до свого війська як лугандонів, заскиглили. Дійшло до них розуміння, що ворог заклятий і влаштує їм концтабір ХНР.
Жінки діти, літні та хворі люди, а також інваліди не мають відношення до цього.
З перших днів із Херсона втекла вся міліція, що відсиджується у Кропивницькому, всі прокурори, що відпочивають у Франківську та судді, що прохолоджуються в Одесі, а чиновники по всій західній Україні.
То хто вам, шановне панство, буде звільняти Херсон, Микола із хмельниччини, Петро із львівщини чи Панас із полтавщини????
А може менти, судді, прокурори і державні службовці таки давали Присягу на вірність служіння Україні, а не Микола, Петро і Панас.
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11.07.2022 12:58 Відповісти
Ты брехло конченое....
Поднимем факты и историю....
До февраля президент рассказывал про шашлычки на майские и не беспокоится и не подрывать экономику... 22го 02 СБУ, таможня, менты прокуратура тихо, с семьями, не беспокоя население выехали из Херсона. Никто никакой эвакуации не организовывал и не призывал к ней.. После наступления без сопротивления и захвата Херсона у населения было только 3-4 недели возможности выехать на украинскую территорию. И опять же др июня никто не призывал и уж тем более не организовавал эвакуацию.
Так что крыса тыловая не тебе про херсонцев говорить.
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11.07.2022 14:07 Відповісти
Вобще больной?
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11.07.2022 20:46 Відповісти
воевать должны не по принуждению.после войны проверить всех ждунов.
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11.07.2022 13:11 Відповісти
Бросили людей,выехав в первый день,Теперь керують как и куда?...СУКИ!После войны разберемся кто Херсонскую облась сдал и в Закарпатье"захищав",И кто "скарби" вивозив в Кривой Рог на машинах Скорой помощи:вы ведь вернетесь к кормушкам?-\\\\\ждем!Слава УкраЇні!
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11.07.2022 13:19 Відповісти
А чому після війни? А зараз повісити хіба не можна?
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11.07.2022 14:03 Відповісти
чому ЗСУ не можна постІйно, дистанцІйно, безпечно для бійців, малими ресурсами (інструменти ж є, відомі і невідомі нам) створювати окупанту безперервні незручності скрізь, куди можна дотягтися: на мостах, залізниці, енергопостачанні, зв"язку?..
- вдало впав стовп-дерево, втомилась опора, зламалася залізнична стрілка, незрозумілі турбуючі звуки-сигнали-запахи, вночі - копійчані повітряні кулі-ліхтарики, фейкові дзвінки від начальства - нехай розбираються потім......
адже шкоду робити (тисячі порізів) легше аніж щось будувати-організовувати.. нехай кацапи ночей не сплять і не їдять, а думають, як би швидше здриснути з України
у нас же війна нового типу, і, якщо відійти від канонів-шаблонів, то шляхів-стежок закошмаріванія орків - тисячі.. як додаткові опції до перемоги
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11.07.2022 13:46 Відповісти
Дайте херсонцям зброю. І все побачите.
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11.07.2022 14:01 Відповісти
Интересно почему до февраля тер обороне них не дали, а её списки военкоматы слили вместе с делами?
В парке мужики погибли с коктейлями Молотова, против БТР...
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11.07.2022 14:12 Відповісти
Люди не могут сами "находить возможность" эвакуироваться. Орки там сейчас как цепные собаки - вполне могут расстрелять людей на блок-постах. Нужен зеленый коридор с гарантиями Красного Креста. Верещук сказала, что можно через Крым. Попал украинец в Крым, а дальше? Где жить и за ЧТО жить, если люди не работали, денег нет..
Это надо хорошо продумать и осуществить. Время ж еще есть.
Эвакуация должна быть организована на самом высоком уровне, возможно, через ООН.
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11.07.2022 14:45 Відповісти
Ці сюсю -пусю вже задовбали ,або ви наступайте ,або не пускайте цей туман !
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11.07.2022 14:53 Відповісти
А это потом чтобы провалившие эвакуацию Зеленский и Верещук могли сказать - мы вас предупреждали...
Посмотрел списки бомбоубежищ, которые рекомендуют чинуши....
Это данные 2015 го года. Половина их под орками, а другая - не уверен что кто то их готовил к работе. Зная наших херсонських чинуш.... Которые как крысы сбежали тихо в феврале.
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11.07.2022 16:01 Відповісти
Ответ жителя Херсона , мы это слышим не один месяц ,будем ориентироваться по месту ситуации . Когда ему это писал .
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11.07.2022 14:56 Відповісти
Danilo Kosmina 10be22a1 Все верно говорите , но сначала надо позбутися Ермака и Татарова ,эти разведчики все и всех сдадут
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11.07.2022 19:23 Відповісти
Скіки всу знаходились біля Донецьку,наприклад в лічених кілометрах у Пісках? Чим закінчилось на сьогоднішній день це знаходження всі знають. Тому- одна справа,що каже українська пропаганда,інша-дійсне положення на фронті
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11.07.2022 23:02 Відповісти
 
 